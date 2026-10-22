Șapte petroliere ar fi fost lovite în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță incendii și nave avariate de mine

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 11:25

Șapte petroliere ar fi fost lovite în noaptea de miercuri spre joi în Strâmtoarea Ormuz, potrivit televiziunii de stat iraniene. Patru nave ar fi luat foc, iar alte trei ar fi fost avariate după ce au lovit mine navale, susțin Gărzile Revoluționare Islamice din Iran (IRGC). Informațiile nu sunt confirmate independent în materialul citat.

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