Șapte petroliere ar fi fost lovite în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță incendii și nave avariate de mine

Șapte petroliere ar fi fost lovite în noaptea de miercuri spre joi în Strâmtoarea Ormuz, potrivit televiziunii de stat iraniene. Patru nave ar fi luat foc, iar alte trei ar fi fost avariate după ce au lovit mine navale, susțin Gărzile Revoluționare Islamice din Iran (IRGC). Informațiile nu sunt confirmate independent în materialul citat.
Dacă bilanțul va fi confirmat, acesta ar reprezenta cel mai mare număr de nave avariate într-o singură zi în această zonă de la începutul războiului cu Iranul, potrivit Associated Press. Conflictul a început pe 28 februarie, odată cu atacurile comune lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.
Patru petroliere ar fi luat foc în Strâmtoarea Ormuz
Într-un comunicat, Gărzile Revoluționare susțin că patru dintre nave transportau petrol în momentul în care au fost lovite și că la bordul lor au izbucnit incendii. Alte trei petroliere ar fi fost avariate și imobilizate în urma contactului cu mine navale.
Autoritățile iraniene nu au oferit informații despre eventuale victime, identitatea navelor sau pavilioanele sub care acestea navigau. De asemenea, comunicatul nu precizează amploarea pagubelor.
Iranul amenință cu atacuri asupra bazelor americane din regiune
Televiziunea de stat iraniană a relatat și un avertisment al Gărzilor Revoluționare privind o posibilă intervenție a Statelor Unite pentru a permite trecerea petrolierelor prin alte sectoare ale strâmtorii.
Potrivit mesajului citat, o asemenea acțiune ar putea determina atacuri asupra bazelor americane din regiune. Aceste instalații militare au fost vizate în mod repetat de Gărzile Revoluționare pe parcursul războiului.
Avertisment în Yemen privind adunările organizate de Houthi
Separat, Ministerul Apărării din Yemen a anunțat joi că mitingurile și activitățile de mobilizare organizate de gruparea Houthi vor fi considerate ținte militare legitime.
În mesajul publicat pe rețelele sociale, ministerul le-a cerut locuitorilor din teritoriile controlate de rebeli să nu participe la aceste evenimente. Avertismentul vizează adunările organizate de gruparea susținută de Iran, la care pot fi prezenți și civili.