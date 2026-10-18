Românul care a incendiat casa lui Keir Starmer a fosr trimis în țară la finalul anchetei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 15:09

Stanislav Carpiuc, cetățean român în vârstă de 26 de ani, a fost trimis în țară la finalul anchetei și condamnării sale la doi ani de detenție. Acesta a făcut parte dintr-o rețea care a încercat să incendieze două locuințe aflate în proprietatea sau legătura premierului britanic Keir Starmer.

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