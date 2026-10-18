Românul care a incendiat casa lui Keir Starmer a fosr trimis în țară la finalul anchetei

Stanislav Carpiuc, cetățean român în vârstă de 26 de ani, a fost trimis în țară la finalul anchetei și condamnării sale la doi ani de detenție. Acesta a făcut parte dintr-o rețea care a încercat să incendieze două locuințe aflate în proprietatea sau legătura premierului britanic Keir Starmer.
Un complot de sabotaj de inspirație prorusă, coordonat prin aplicații criptate și plătit în monede digitale, s-a încheiat cu condamnări grele și o expulzare de urgență din Regatul Unit. Purtătorul de cuvânt al Ministerului britanic de Interne a confirmat deportarea cetățeanului român Stanislav Carpiuc (26 de ani), după ce acesta și-a primit pedeapsa pentru implicarea în atacurile cu foc ce au vizat proprietăți legate direct de premierul britanic Keir Starmer.
Cazul a scos la iveală un mod de operare alarmant: racolarea de tineri pe rețelele sociale de către comanditari anonimi pentru a desfășura acțiuni de sabotaj filmate și transformate în propagandă.
Filiera cripto-rusă: Cum funcționa rețeaua de pe Telegram
Conform probelor prezentate de procurori în fața instanței penale Old Bailey din Londra, atacurile au fost orchestrate în primăvara anului 2025 de o persoană anonimă care vorbea limba rusă și folosea pe platforma Telegram aliasul „El Money”. Anchetatorii susțin că în spatele acestui profil se afla o rețea rusofonă specializată în operațiuni ilegale și destabilizare.
Regula jocului era simplă, dar periculoasă:
Misiunea: Incendierea unor ținte specifice asociate unor figuri publice din Marea Britanie.
Condiția obligatorie: Incidentele trebuiau filmate în direct pentru a fi livrate presei și rețelelor de propagandă.
Recompensa: Suma de 3.000 de lire sterline transferată exclusiv în criptomonede.
Cronologia atacurilor din nordul Londrei
Executantul principal al incendierilor a fost cetățeanul ucrainean Roman Lavrynovych (21 de ani), sprijinit îndeaproape de românul Stanislav Carpiuc. În decurs de doar câteva zile, în mai 2025, cei doi au vizat trei locații cheie din nordul capitalei britanice:
8 mai 2025: A fost incendiată o mașină Toyota RAV4 care îi aparținuse în trecut liderului politic Keir Starmer.
11 mai 2025: A fost vizată și incendiată intrarea unei foste reședințe a premierului.
12 mai 2025: Atacul cel mai grav a vizat o casă aflată în proprietatea curentă a lui Starmer, unde locuiau cumnata acestuia și familia ei. Din fericire, imobilul era gol la acel moment, evitându-se o tragedie umană.
Rolul românului Stanislav Carpiuc și intervenția trupelor antiterorism
Deși nu a fost cel care a aprins efectiv fitilul, Stanislav Carpiuc a jucat un rol esențial în complot. El l-a încurajat pe Lavrynovych și s-a oferit să îl ajute să spele și să transforme banii virtuali primiți de la „El Money” în numerar obișnuit.
Arestarea românului a fost una spectaculoasă: pe 17 mai, ofițerii antiterorism din cadrul Unității de Operațiuni Speciale l-au încătușat pe aeroportul Luton din Londra, exact în momentul în care încerca să părăsească țara.
Pedepsele dictate de instanță:
Roman Lavrynovych (ucrainean, 21 de ani): 7 ani de închisoare cu executare pentru executarea atacurilor.
Stanislav Carpiuc (român, 26 de ani): 2 ani de închisoare pentru complicitate, urmată de deportarea imediată din Marea Britanie.