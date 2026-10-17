Proteste violente la Tirana, pentru a patra zi. Mii de tineri cer demisia premierului Edi Rama

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 oct. 2026, 10:13

Protestele antiguvernamentale din Tirana, capitala Albaniei, au continuat pentru a patra zi consecutiv. Mii de studenți și tineri au ieșit în stradă pentru a cere demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție, dar și reducerea taxelor de școlarizare și îmbunătățirea condițiilor din învățământ. Manifestațiile au fost marcate de confruntări violente cu forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Distribuie articolul