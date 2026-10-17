Proteste violente la Tirana, pentru a patra zi. Mii de tineri cer demisia premierului Edi Rama

Protestele antiguvernamentale din Tirana, capitala Albaniei, au continuat pentru a patra zi consecutiv. Mii de studenți și tineri au ieșit în stradă pentru a cere demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție, dar și reducerea taxelor de școlarizare și îmbunătățirea condițiilor din învățământ. Manifestațiile au fost marcate de confruntări violente cu forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.
Potrivit autorităților albaneze, 70 de polițiști și alte șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 35 de persoane au fost reținute.
Confruntări între protestatari și polițiști în capitala Albaniei
În timpul protestelor de la Tirana, manifestanții au aruncat cu pietre în polițiști, au smuls indicatoare rutiere și au incendiat pubele. De asemenea, au fost sparte vitrinele unor magazine și au fost provocate incendii și pagube la cel puțin patru clădiri ale ministerelor.
Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.
Pe lângă demisia lui Edi Rama, studenții și tinerii care participă la manifestații cer reforme în educație. Aceștia reclamă majorarea taxelor de școlarizare și condițiile necorespunzătoare din sistemul de învățământ.
Un deputat a sărit în râul Lana pentru a scăpa de protestatari
Un deputat care a încercat să participe la manifestație a fost atacat și s-a aruncat în râul Lana pentru a scăpa de protestatari. Imaginile surprinse în timpul incidentului îl arată traversând râul și fugind pe malul opus.
Participanții la proteste au anunțat că nu acceptă implicarea politicienilor în mișcarea lor.
Edi Rama refuză să demisioneze și se declară deschis dialogului
Premierul Edi Rama a transmis că nu intenționează să demisioneze și a acuzat implicarea unor „mâini străine” în declanșarea protestelor.
Totodată, șeful guvernului albanez s-a declarat dispus să discute cu studenții și să le asculte revendicările. El a avertizat însă că persoanele responsabile pentru distrugeri vor suporta consecințele.