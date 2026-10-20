Presa britanică: Kim Jong-un ar fi suferit o hemoragie cerebrală și ar fi fost internat în China. Fotografiile publicate de Phenian cu liderul nord-coreean

Kim Jong-un, liderul suprem al Coreei de Nord, ar fi în comă după ce ar fi suferit o hemoragie cerebrală, potrivit unor informații care circulă de câteva zile pe rețelele de socializare. Publicația britanică The Sun relatează că acesta ar fi fost transportat de urgență în China, unde ar fi primit îngrijiri medicale, însă informațiile nu au fost confirmate oficial. Mai mult, presa de stat nord-coreeană a publicat noi fotografii cu Kim Jong-un, surprins la o expoziție de îmbrăcăminte și încălțăminte.
Kim Jong-un ar fi fost internat într-un spital din Beijing
Printre informațiile vehiculate în online se numără și o presupusă internare a liderului nord-coreean la Peking Union Medical College Hospital, unul dintre cele mai mari spitale din Beijing. Până în prezent, însă, nu există dovezi publice care să confirme transferul în China, diagnosticul sau informațiile privind o posibilă comă a lui Kim Jong-un. Nici autoritățile nord-coreene și nici cele chineze nu au confirmat oficial aceste relatări.
Când a fost văzut ultima dată liderul nord-coreean
Potrivit publicației britanice The Sun, ultima apariție publică a lui Kim Jong-un a avut loc pe 11 octombrie, când acesta a vizitat un muzeu dedicat apărării, într-o locație din Phenian care nu a fost precizată.
Absența liderului nord-coreean din viața publică a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate, inclusiv zvonurile potrivit cărora acesta ar fi decedat.
Primele imagini cu Kim Jong-un, după zvonurile privind presupusa comă
În acest context, presa de stat nord-coreeană a publicat marți, prin intermediul Agenției Centrale de Știri Coreeană (KCNA), o serie de fotografii în care Kim Jong-un apare la Expoziția Națională de Îmbrăcăminte și Încălțăminte din 2026, ce a avut loc luni.
Liderul de la Phenian a fost însoțit de soția sa, Ri Sol Ju, și de fiica sa, Kim Ju Ae. În imagini, acesta apare examinând produsele expuse și discutând cu oficialii prezenți la eveniment.