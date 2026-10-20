Presa britanică: Kim Jong-un ar fi suferit o hemoragie cerebrală și ar fi fost internat în China. Fotografiile publicate de Phenian cu liderul nord-coreean

Publicat 20 oct. 2026, 11:03 Actualizat 20 oct. 2026, 11:07

Kim Jong-un, liderul suprem al Coreei de Nord, ar fi în comă după ce ar fi suferit o hemoragie cerebrală, potrivit unor informații care circulă de câteva zile pe rețelele de socializare. Publicația britanică The Sun relatează că acesta ar fi fost transportat de urgență în China, unde ar fi primit îngrijiri medicale, însă informațiile nu au fost confirmate oficial. Mai mult, presa de stat nord-coreeană a publicat noi fotografii cu Kim Jong-un, surprins la o expoziție de îmbrăcăminte și încălțăminte.

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