Plan de milioane, eșec total. Cum au încercat 8 români să dea lovitura secolului la o celebră casă de bijuterii din Italia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 oct. 2026, 20:17

Au încercat să dea lovitura, dar au sfârșit încătușați! Opt români au fost arestați în Italia după un jaf eșuat la o companie care pare urmărită de ghinion: în șase ani, firma a fost vizată de trei ori de hoți, iar una dintre lovituri a avut succes. De data aceasta, planul s-a năruit, iar suspecții au fost prinși după ce au încercat să fugă. Cazul a ajuns în presa italiană, care relatează detaliile tentativei de jaf de la compania Fratelli Chini, din zona Arezzo.

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