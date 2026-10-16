Plan de milioane, eșec total. Cum au încercat 8 români să dea lovitura secolului la o celebră casă de bijuterii din Italia

Au încercat să dea lovitura, dar au sfârșit încătușați! Opt români au fost arestați în Italia după un jaf eșuat la o companie care pare urmărită de ghinion: în șase ani, firma a fost vizată de trei ori de hoți, iar una dintre lovituri a avut succes. De data aceasta, planul s-a năruit, iar suspecții au fost prinși după ce au încercat să fugă. Cazul a ajuns în presa italiană, care relatează detaliile tentativei de jaf de la compania Fratelli Chini, din zona Arezzo.
O tentativă de jaf pusă la punct până la ultimul detaliu s-a încheiat cu o intervenție rapidă a carabinierilor și opt suspecți arestați în Italia. O companie de bijuterii din Ponticino, în zona Arezzo, a fost ținta unui atac în care presupuşii făptași ar fi blocat drumurile cu un copac tăiat, ar fi incendiat vehicule furate și ar fi încercat să forțeze poarta firmei cu o altă mașină. Planul nu a funcționat: suspecții au fugit pe autostrada A1, dar au fost interceptați la câteva ore după declanșarea alarmei.
Atac în toiul nopții: copac prăbușit, mașini incendiate și poarta izbită cu un vehicul
Alarma s-a declanșat miercuri dimineață, în jurul orei 4:00, la compania de bijuterii Fratelli Chini, din Ponticino, localitate aflată în comuna Laterina Pergine Valdarno, între Florența și Siena.
Când agenții de pază și forțele de ordine au ajuns pe Via Nazionale, au descoperit o scenă care părea pregătită pentru a întârzia orice intervenție. Un copac tăiat fusese aruncat pe carosabil, iar două vehicule furate de la sediul învecinat al companiei Itac fuseseră incendiate. Flăcările cuprinseseră și câteva platforme din lemn.
Atacatorii ar fi folosit un al treilea vehicul, furat de la o companie care comercializează gaze tehnice pentru uz industrial și alimentar, pentru a lovi poarta firmei de bijuterii și a încerca să pătrundă în interior.
Potrivit informațiilor relatate de presa italiană, ținta ar fi fost camera de valori a companiei. Barierele improvizate și vehiculele incendiate ar fi avut rolul de a câștiga timp și de a îngreuna accesul patrulelor.
Au fugit pe autostrada A1, dar carabinierii i-au prins la ieșirea din Valdarno
Planul nu a avut rezultatul urmărit. Intervenția carabinierilor din Arezzo și San Giovanni, sprijiniți de Poliția rutieră din Battifolle, a dus la declanșarea operațiunii de căutare a suspecților.
Cei opt ar fi încercat să se îndepărteze de locul atacului pe Autostrada del Sole, A1. Forțele de ordine au reușit însă să-i intercepteze la ieșirea din stația de taxare Valdarno, cu sprijinul polițiștilor din Pisa.
Potrivit relatărilor din presa italiană, asupra suspecților au fost găsite și o parte dintre uneltele care ar fi fost folosite în timpul atacului. Toți cei opt au fost arestați.
Suspecții sunt de origine română și sunt acuzați că au încercat să pătrundă în camera de valori a firmei. Acuzațiile urmează să fie clarificate în cadrul anchetei, iar arestarea nu echivalează cu stabilirea vinovăției.
A treia tentativă de jaf în șase ani la aceeași companie
Compania Fratelli Chini, fondată de frații Chini în 1952, a fost vizată de trei atacuri în ultimii șase ani, potrivit informațiilor prezentate de presa italiană.
Primul incident menționat datează din 2020, când infractorii au reușit să ducă jaful la bun sfârșit. O altă tentativă, în aprilie anul trecut, nu s-a soldat cu rezultatul urmărit de atacatori.
Acum, cea de-a treia încercare s-a încheiat cu intervenția carabinierilor și arestarea celor opt suspecți. De această dată, obiectele de valoare ale companiei ar fi rămas în siguranță, însă valoarea pagubelor provocate de atac nu a fost încă stabilită.
Anchetatorii verifică dacă suspecții au legătură cu alte jafuri din industria aurului
Parchetul din Arezzo coordonează ancheta și încearcă să stabilească dacă grupul ar putea fi implicat și în alte atacuri, reușite sau eșuate, asupra companiilor din districtul aurar al regiunii.
Suspiciunile apar într-un an marcat de mai multe incidente care au vizat firme din industria metalelor prețioase.
În ianuarie, compania Ekisson din Arezzo a fost atacată după ce autorii ar fi pătruns în clădire prin sediul unei firme învecinate și ar fi făcut cinci găuri în pereți.
În februarie, compania Arpa din Rigutino a fost victima unui furt de semifabricate din aur, evaluate la aproximativ 50.000 de euro.
Un alt caz important a fost înregistrat între sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, la Top Gold, în Castelluccio di Capolona. Potrivit estimărilor inițiale, de acolo ar fi fost furate aproximativ 20 de kilograme de aur și alte metale prețioase, în valoare de 2–2,5 milioane de euro.
În mai, firma Scatragli din Borghetto di Monte San Savino a raportat furtul unor cantități de argint aflate în curs de prelucrare. În septembrie, o tentativă de furt a fost semnalată la compania Lmp din Poggio Bagnoli, tot în comuna Laterina Pergine Valdarno.
Rămâne de stabilit dacă grupul are legătură cu alte atacuri
După arestarea celor opt suspecți, anchetatorii trebuie să stabilească dacă aceștia au acționat doar în cazul Fratelli Chini sau dacă există conexiuni cu alte jafuri din zonă.
Investigațiile vizează atât posibila implicare a grupului în incidentele anterioare, cât și împrejurările exacte ale tentativei de la Ponticino.
Pentru compania de bijuterii, bilanțul pagubelor este încă în curs de evaluare. Deocamdată, intervenția forțelor de ordine a împiedicat, potrivit informațiilor disponibile, sustragerea obiectelor de valoare urmărite de atacatori.