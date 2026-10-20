Peter Magyar invocă România ca avertisment și anunță un deficit de 4,9% pentru Ungaria în 2027

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 10:54

Premierul ungar Peter Magyar a prezentat un proiect de buget pentru 2027 care prevede reducerea deficitului la 4,9% din PIB, față de nivelul de 7,5% estimat pentru acest an. În discursul susținut în Parlament, șeful guvernului de la Budapesta a invocat România și Franța drept exemple ale consecințelor pe care le poate avea lipsa de control asupra cheltuielilor publice.

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