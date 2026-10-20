Marco Rubio, răspuns dur după acuzațiile Kievului că SUA a blocat ajutorului militar: „Este scandalos. Este revoltător”

Publicat 20 oct. 2026, 17:40 Actualizat 20 oct. 2026, 18:11

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a lansat un atac virulent la adresa oficialilor de la Kiev, după ce administrația Donald Trump a fost acuzată de mai multe ori că întârzie sau limitează deliberat sprijinul acordat Ucrainei. Reacția vine într-un moment de tensiune maximă între Washington și Kiev, pe fondul suspiciunilor că presiunile americane ar urmări să forțeze Ucraina să accepte un acord energetic dorit de Donald Trump în relația cu Federația Rusă, dar care în opnia Ucraineie ar fi un sprijin masiv pentru mașina de război a lui Vladimir Putin.

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