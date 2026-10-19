Cine sunt „maranza”, tinerii din centrul violențelor din Italia. Ce înseamnă termenul

Violențele izbucnite la Milano, Bologna și Torino au adus în atenție un termen din argoul italian: „maranza”. Folosit pentru a descrie anumite grupuri de tineri din periferii, cu un stil vestimentar recognoscibil și o prezență activă pe rețelele sociale, cuvântul are adesea un sens depreciativ. Nu desemnează însă o organizație și nici nu înseamnă că toți cei cărora le este aplicată această etichetă sunt implicați în infracțiuni.
După manifestațiile împotriva scumpirilor, transformate în unele orașe în confruntări cu poliția, jafuri și distrugeri, autoritățile italiene încearcă să stabilească responsabilitățile participanților. Printre persoanele identificate se află numeroși minori, iar mobilizarea unor grupuri s-a făcut prin TikTok, Instagram și aplicații de mesagerie.
Ce înseamnă „maranza” și cui îi este atribuită această etichetă
În limbajul colocvial italian, „maranza” este asociat cu tineri care se deplasează în grupuri, poartă treninguri, haine de firmă și borsete și adoptă uneori un comportament ostentativ sau provocator.
Termenul este folosit frecvent în legătură cu adolescenții din cartierele periferice și, în special, cu tinerii proveniți din familii de imigranți. Această utilizare poate avea însă o încărcătură stigmatizantă: aspectul vestimentar, originea sau apartenența la un grup nu reprezintă, în sine, dovezi ale unui comportament infracțional.
În cazul incidentelor din Italia, descrierea participanților nu se limitează la o singură categorie. Potrivit informațiilor atribuite poliției, printre cei implicați se află atât tineri cu origini migratorii, cât și italieni din familii italiene, veniți din periferii, din localitățile apropiate și din alte provincii.
Prin urmare, „maranza” nu trebuie confundat cu numele unei grupări care ar avea membri, lideri și o structură comună.
Cum s-au mobilizat tinerii implicați în violențe
Rețelele sociale au avut un rol important în organizarea întâlnirilor. Apelurile distribuite online au adus în centrele orașelor grupuri de adolescenți care, ulterior, s-au deplasat în formațiuni mai mici.
Nu există, în informațiile prezentate până acum, dovezi ale unei conduceri unice sau ale unei afilieri politice comune tuturor celor implicați. La Bologna și Torino, o parte dintre tineri s-au amestecat cu participanți din zona stângii radicale, fără ca acest lucru să demonstreze că toate incidentele au avut aceeași coordonare.
Distincția este importantă și în raport cu manifestațiile împotriva scumpirilor: participarea la protest nu echivalează cu implicarea în atacuri asupra polițiștilor sau în distrugerea magazinelor.
Milano, unul dintre principalele focare ale incidentelor
La Milano, tensiunile au continuat și duminică, după confruntările de sâmbătă. Grupuri de tineri s-au adunat din nou în zona catedralei, iar incidentele s-au extins pe mai multe străzi comerciale.
Potrivit ANSA, aproximativ 160 de persoane au fost conduse duminică la sediile poliției pentru identificare, în jur de 80% dintre acestea fiind minore. Conducerea la sediu pentru verificări nu înseamnă automat arestare sau stabilirea vinovăției.
MilanoToday a relatat că aproximativ 2.000 de tineri s-au strâns în centru, mulți îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite. Unele grupuri au atacat magazine, au spart vitrine și au aruncat obiecte spre forțele de ordine.
Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Incidentele au afectat și circulația: au fost deviate linii de transport public, iar accesul în unele zone centrale a fost restricționat.
Confruntări și la Bologna și Torino
La Bologna, o parte dintre participanții la un marș s-au desprins de coloană și s-au îndreptat către gara centrală. Potrivit relatărilor presei locale, au fost aruncate sticle, pietre și materiale pirotehnice, iar mai multe spații au fost vandalizate.
La Torino, incidentele au afectat inclusiv zona gării Porta Nuova. Poliția a anunțat că printre persoanele reținute se aflau numeroși minori și că au fost găsite cocktailuri Molotov, petarde artizanale și obiecte care puteau fi folosite în confruntări.
Prezența adolescenților în aceste episoade a adus în centrul dezbaterii politice atât răspunderea pentru faptele comise, cât și măsurile prin care autoritățile pot preveni repetarea violențelor.
Ce măsuri discută guvernul italian
Premierul Giorgia Meloni a convocat pentru luni, 19 octombrie, o reuniune dedicată ordinii publice, în contextul incidentelor din mai multe orașe.
Printre propunerile discutate se află sancțiuni mai dure pentru violențele comise în grup, restricții privind participarea la manifestații pentru persoanele implicate în astfel de fapte și modificări ale regulilor aplicabile minorilor.
Acestea sunt însă propuneri politice, nu măsuri care trebuie prezentate ca fiind deja adoptate.
Dezbaterea depășește astfel sensul unui cuvânt devenit vizibil în presă. În cazul „maranza”, provocarea este de a identifica și sancționa faptele concrete fără a transforma o etichetă socială într-o acuzație colectivă la adresa tinerilor din periferii.