Cine sunt „maranza”, tinerii din centrul violențelor din Italia. Ce înseamnă termenul

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 12:17

Violențele izbucnite la Milano, Bologna și Torino au adus în atenție un termen din argoul italian: „maranza”. Folosit pentru a descrie anumite grupuri de tineri din periferii, cu un stil vestimentar recognoscibil și o prezență activă pe rețelele sociale, cuvântul are adesea un sens depreciativ. Nu desemnează însă o organizație și nici nu înseamnă că toți cei cărora le este aplicată această etichetă sunt implicați în infracțiuni.

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