Cel mai discutat subiect în SUA. Soția unui miliardar a apărut lângă Trump, dar internetul a taxat-o dur: „E om?”, „E robot?”, „E extraterestru?”

Cel mai discutat subiect la ora actuală în America nu are legătură cu războaiele, crizele internaționale sau politica economică a administrației Trump. În centrul atenției a ajuns Susan Dell, soția miliardarului Michael Dell, fondatorul companiei Dell Technologies, după o apariție la Casa Albă care a declanșat un val de comentarii și comparații bizare.
Femeia în vârstă de 62 de ani a participat, pe 7 octombrie, la un eveniment alături de Donald Trump și de soțul ei, scrie People. Scopul întâlnirii era prezentarea programului de conturi de investiții pentru copii, însă pe internet discuția a luat rapid o altă direcție.
Numeroși utilizatori au început să comenteze felul în care arată și se mișcă Susan Dell, iar unii au comparat-o cu un extraterestru sau cu un robot.
De la miliardele destinate copiilor la teoriile despre extratereștri
Susan Dell venise la Casa Albă pentru a susține o inițiativă financiară de amploare, la care familia sa contribuie cu miliarde de dolari. Numai că discursul despre economiile copiilor a ajuns să fie eclipsat de imaginile cu ea.
Pe forumuri și pe platformele sociale au apărut întrebări ironice precum „E om?”, „E robot?” sau „E trimisă de pe planeta X?”. Alți utilizatori au mers și mai departe, susținând în glumă că extratereștrii ar fi deja printre noi.
Pe TikTok și în alte spații online au circulat clipuri cu etichete precum „UFO White House” și „UFO Disclosure”. Unii influenceri au comentat imaginile cu uimire, iar alții au folosit apariția pentru a alimenta teorii despre presupuse creaturi din alte dimensiuni.
Publicațiile care au urmărit reacțiile au remarcat că atenția s-a mutat de la donația de miliarde de dolari la aspectul fizic al filantropului. Indian Express a relatat despre dezbaterea online și despre folosirea expresiei „Mar-a-Lago face”, o etichetă populară pe internet pentru un anumit aspect facial asociat de comentatori cu procedurile estetice.
Fotografiile din trecut au alimentat și mai mult speculațiile
După ce imaginile de la Casa Albă au devenit virale, internauții au început să distribuie fotografii mai vechi cu Susan Dell, comparându-le cu apariția recentă.
Diferențele de aspect au declanșat discuții despre posibile intervenții estetice, machiaj și schimbări fizice de-a lungul anilor. Unii utilizatori au transformat comparațiile într-o sursă de glume, în timp ce alții au criticat comentariile agresive la adresa femeii.
Nu există însă informații confirmate public care să stabilească dacă Susan Dell a apelat la anumite proceduri estetice. Imaginile, luate separat, nu pot demonstra ce intervenții ar fi făcut o persoană, dacă a făcut vreuna.
Revista People și alte publicații au relatat despre amploarea reacțiilor, inclusiv despre comentariile care au comparat-o pe Susan Dell cu o păpușă sau cu o ființă non-umană.
Ce făcea, de fapt, soția miliardarului la Casa Albă
Dincolo de comentariile virale, vizita lui Susan Dell avea un obiectiv financiar concret. Ea și soțul său, Michael Dell, au anunțat că au contribuit cu 6,25 miliarde de dolari la programul Trump Accounts, destinat conturilor de investiții pentru copii.
La evenimentul din 7 octombrie, cei doi au prezentat stadiul donației. Michael Dell a anunțat că până în dimineața respectivă fuseseră finanțate 10 milioane de conturi și că obiectivul era ca numărul acestora să ajungă la 25 de milioane până la sfârșitul săptămânii.
Programul face parte din inițiativa administrației Trump de a crea conturi de investiții pentru copiii americani. La eveniment, președintele a anunțat că fuseseră create aproape 70 de milioane de conturi pentru minorii eligibili.
Susan Dell a vorbit despre mesajele primite de la părinți și copii și despre importanța investiției în viitorul generațiilor tinere. Ea a explicat că sprijinul financiar contează, dar la fel de important este ca un copil să știe că cineva crede în potențialul său.
Discursul ei a fost însă rapid eclipsat în mediul online de imaginile care au stârnit comparațiile cu extratereștrii.
Donald Trump a glumit că ar putea să o susțină pentru o funcție publică
În timpul evenimentului, Donald Trump a lăudat intervenția lui Susan Dell și a făcut o remarcă în glumă despre o eventuală candidatură a acesteia la o funcție publică. Președintele a spus că ar susține-o imediat dacă ar decide să intre în politică.
Momentul a făcut parte din evenimentul oficial dedicat programului de investiții pentru copii, dar nu a oprit discuțiile despre aspectul femeii. Dimpotrivă, imaginile cu apariția sa au continuat să fie distribuite și comentate pe rețelele sociale în zilele următoare.
Astfel, o întâlnire organizată pentru prezentarea unei donații de 6,25 miliarde de dolari a ajuns să fie discutată în mediul online mai ales prin prisma aspectului fizic al uneia dintre participante. Susan Dell nu a confirmat speculațiile privind intervențiile estetice, iar comparațiile cu extratereștrii rămân glume și teorii lansate de utilizatorii rețelelor sociale.