Cel mai discutat subiect în SUA. Soția unui miliardar a apărut lângă Trump, dar internetul a taxat-o dur: „E om?”, „E robot?”, „E extraterestru?”

Publicat 9 oct. 2026, 17:40 Sursă People

Cel mai discutat subiect la ora actuală în America nu are legătură cu războaiele, crizele internaționale sau politica economică a administrației Trump. În centrul atenției a ajuns Susan Dell, soția miliardarului Michael Dell, fondatorul companiei Dell Technologies, după o apariție la Casa Albă care a declanșat un val de comentarii și comparații bizare.

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