Un nou val de scumpiri amenință Europa. Avertismentul Christinei Lagarde și riscurile pentru România

Un nou val de scumpiri ar putea afecta Europa, pe fondul creșterii prețurilor la energie și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, avertizează că inflația ar putea accelera din nou. În România, costurile ridicate ale energiei și măsurile de consolidare fiscală ar putea menține presiunea asupra bugetelor populației.
Scumpirea energiei pune presiune pe inflația din zona euro
Inflația din zona euro a ajuns la 3,8% în septembrie, în timp ce prețurile energiei au crescut cu aproape 19% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția alimentează temerile privind noi scumpiri, într-un context marcat de incertitudini economice și de războiul din Orientul Mijlociu.
Christine Lagarde atrage atenția că evoluția prețurilor trebuie urmărită îndeaproape. Banca Centrală Europeană va stabili următoarele măsuri în funcție de datele privind inflația și de situația economiei.
Ce riscuri există pentru prețurile din România
România se confruntă, la rândul său, cu presiuni asupra prețurilor. Comisia Europeană estimează pentru țara noastră o inflație medie de 7% în 2026, pe fondul costurilor ridicate la energie și al măsurilor de consolidare fiscală.
În aceste condiții, alimentele, energia și serviciile riscă să se scumpească din nou, într-o perioadă în care costul vieții apasă deja asupra bugetelor românilor.
BCE va lua deciziile în funcție de evoluția economiei
Avertismentul președintei BCE vine într-un context în care scumpirea energiei riscă să accentueze presiunile inflaționiste. Instituția va urmări evoluția prețurilor și a economiei înainte de a decide următorii pași.