Un nou val de scumpiri amenință Europa. Avertismentul Christinei Lagarde și riscurile pentru România

Publicat 18 oct. 2026, 08:30 Sursă Realitatea PLUS

Un nou val de scumpiri ar putea afecta Europa, pe fondul creșterii prețurilor la energie și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, avertizează că inflația ar putea accelera din nou. În România, costurile ridicate ale energiei și măsurile de consolidare fiscală ar putea menține presiunea asupra bugetelor populației.

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