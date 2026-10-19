Tot mai greu să te angajezi în România! 65 de candidaturi pentru un singur job. Tinerii își caută de muncă pe TikTok

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 10:38

Găsirea unui loc de muncă a devenit o adevărată provocare pentru tot mai mulți români, în special pentru tinerii care nu au experiență. Deși companiile continuă să facă angajări, concurența este tot mai mare, iar mulți candidați spun că trimit zeci sau chiar sute de CV-uri fără să primească vreun răspuns. Disperați că nu reușesc să se angajeze, unii tineri au început să își caute de muncă inclusiv pe TikTok, unde povestesc prin ce trec și încearcă să își facă situația cunoscută, conform Realitatea PLUS.

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