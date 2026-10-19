Tot mai greu să te angajezi în România! 65 de candidaturi pentru un singur job. Tinerii își caută de muncă pe TikTok

Găsirea unui loc de muncă a devenit o adevărată provocare pentru tot mai mulți români, în special pentru tinerii care nu au experiență. Deși companiile continuă să facă angajări, concurența este tot mai mare, iar mulți candidați spun că trimit zeci sau chiar sute de CV-uri fără să primească vreun răspuns. Disperați că nu reușesc să se angajeze, unii tineri au început să își caute de muncă inclusiv pe TikTok, unde povestesc prin ce trec și încearcă să își facă situația cunoscută, conform Realitatea PLUS.
Peste 10 milioane de candidaturi în doar nouă luni. Concurență uriașă pe piața muncii
În primele nouă luni ale anului 2026, românii au trimis peste 10 milioane de candidaturi pentru locurile de muncă disponibile, cu aproape 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor platformelor de recrutare, fiecare post a atras, în medie, cel puțin 65 de candidaturi, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani. Asta înseamnă că pentru un singur loc de muncă pot exista zeci de persoane interesate, iar șansele de angajare sunt tot mai mici pentru cei care nu au experiență.
Situația este cu atât mai dificilă pentru tineri, în condițiile în care șomajul în rândul persoanelor sub 25 de ani a ajuns la aproximativ 30% în România. Mulți dintre cei aflați la început de drum se lovesc de aceeași problemă: angajatorii cer experiență, iar obținerea primului loc de muncă devine tot mai grea. În același timp, firmele sunt mai prudente atunci când fac angajări, pe fondul incertitudinii economice.
Tinerii își caută locuri de muncă pe TikTok. Unii spun că au trimis sute de CV-uri fără rezultat
Nemulțumiți că nu reușesc să se angajeze, tot mai mulți tineri au început să vorbească deschis despre experiențele lor pe TikTok. Unii își povestesc dezamăgirea după săptămâni întregi de căutări, în timp ce alții încearcă să atragă atenția angajatorilor. O tânără spune că, deși caută de muncă de o lună, nu a reușit să găsească nimic și a ajuns să își piardă speranța.
O altă tânără din București povestește că a aplicat la nu mai puțin de 700 de locuri de muncă, însă a primit răspuns de la doar două companii, ambele fiind negative. Situația a făcut-o să se întrebe ce se întâmplă cu piața muncii și de ce este atât de greu să găsească un angajator dispus să îi ofere o șansă.
Problema este semnalată și de alți tineri. O altă utilizatoare TikTok susține că a trimis peste 25 de candidaturi în numai patru zile, dar nu a primit niciun răspuns.
Unde se mai fac angajări în România. Orașele cu cele mai multe locuri de muncă
Chiar dacă numărul candidaților este în creștere, companiile continuă să caute angajați în mai multe domenii. Cele mai multe oportunități au fost în comerț, unde au fost anunțate peste 35.000 de locuri de muncă în primele nouă luni ale anului. Angajări s-au făcut și în servicii, industria alimentară, producție și transporturi, domenii în care firmele au în continuare nevoie de personal.
În ceea ce privește orașele cu cele mai multe oportunități de angajare, Bucureștiul, Cluj-Napoca și Brașovul se numără printre principalele centre în care au fost publicate oferte de muncă. Cu toate acestea, creșterea numărului de candidaturi și prudența companiilor fac ca procesul de recrutare să fie tot mai dificil. Astfel, chiar dacă există posturi disponibile, mulți români ajung să aștepte săptămâni întregi pentru un răspuns, iar unii nu primesc nici măcar o confirmare că au fost luați în calcul pentru angajare.