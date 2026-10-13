Șoferii plătesc tot mai mult la pompă! Benzina a trecut de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei. Unde alimentezi mai ieftin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 oct. 2026, 10:08

Prețurile carburanților continuă să apese pe buzunarele șoferilor din România. Marți, 13 octombrie 2026, cea mai ieftină benzină costă 10,05 lei pe litru, în timp ce motorina se vinde de la 10,75 lei pe litru. Diferența dintre cele două prețuri minime este de 70 de bani, iar în marile orașe motorina se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Tarifele diferă în funcție de benzinărie și de localitatea în care se află stația.

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