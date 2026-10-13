Șoferii plătesc tot mai mult la pompă! Benzina a trecut de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei. Unde alimentezi mai ieftin

Prețurile carburanților continuă să apese pe buzunarele șoferilor din România. Marți, 13 octombrie 2026, cea mai ieftină benzină costă 10,05 lei pe litru, în timp ce motorina se vinde de la 10,75 lei pe litru. Diferența dintre cele două prețuri minime este de 70 de bani, iar în marile orașe motorina se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Tarifele diferă în funcție de benzinărie și de localitatea în care se află stația.
Potrivit datelor publicate de Peco Online, cele mai mici prețuri din țară se găsesc în județele Timiș și Constanța. Situația este asemănătoare cu cea de luni, când benzina și motorina se vindeau tot cu peste 10 lei pe litru. Șoferii care vor să plătească mai puțin pot găsi diferențe de câțiva bani între stațiile de alimentare, chiar și în același oraș.
Unde se vinde cea mai ieftină benzină din România
Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 10,05 lei pe litru și se găsește la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș. Benzinăria este situată pe DJ693, la ieșirea din localitate spre Seceani, în apropierea autostrăzii A1.
În marile orașe, prețurile sunt puțin mai ridicate. La Cluj-Napoca și Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 10,09 lei pe litru, în timp ce în București, Iași și Constanța prețul pornește de la 10,11 lei. Astfel, pentru un plin de 50 de litri, un șofer plătește cel puțin 502,50 lei la stația cu cel mai mic preț din țară. În orașele în care benzina costă minimum 10,11 lei pe litru, același plin ajunge la 505,50 lei.
Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Cel mai mic preț este pe litoral
Șoferii care au mașini diesel plătesc mai mult pentru alimentare. Cea mai ieftină motorină din România costă 10,75 lei pe litru și se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. În București, Iași și municipiul Constanța, cel mai mic preț al motorinei este de 10,86 lei pe litru. La Cluj-Napoca, un litru costă minimum 10,84 lei, iar în Timișoara poate fi cumpărat cu 10,83 lei.
La prețul minim național, un plin de 50 de litri de motorină costă 537,50 lei. În orașele în care litrul se vinde de la 10,86 lei, același plin ajunge la 543 de lei. Prin comparație, diferența dintre un plin de 50 de litri de benzină și unul de motorină, calculate la cele mai mici prețuri din țară, este de 35 de lei.
Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe
Prețurile minime afișate marți, 13 octombrie, în principalele orașe din România sunt următoarele:
București: benzină 10,11 lei/litru, motorină 10,86 lei/litru, GPL 4,64 lei/litru.
Cluj-Napoca: benzină 10,09 lei/litru, motorină 10,84 lei/litru, GPL 4,69 lei/litru.
Timișoara: benzină 10,09 lei/litru, motorină 10,83 lei/litru, GPL 4,71 lei/litru.
Iași: benzină 10,11 lei/litru, motorină 10,86 lei/litru, GPL 4,71 lei/litru.
Constanța: benzină 10,11 lei/litru, motorină 10,86 lei/litru, GPL 4,69 lei/litru.
În ceea ce privește GPL-ul, Bucureștiul are cel mai mic preț dintre cele cinci orașe analizate, respectiv 4,64 lei pe litru. La Cluj-Napoca și Constanța, acesta costă 4,69 lei, iar la Timișoara și Iași ajunge la 4,71 lei. Prețurile prezentate reprezintă cele mai mici tarife afișate de stațiile monitorizate și pot suferi modificări pe parcursul zilei. Platforma Peco Online avertizează că pot exista diferențe între valorile publicate și cele afișate la pompă, din cauza timpului necesar actualizării informațiilor.