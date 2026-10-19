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Economie· 1 min citire

Petrișor Peiu, verdict dur după bilanțul lui Ilie Bolojan, la final de mandat: „Modul în care s-a guvernat de la 1 iulie 2025 ne-a adus o catastrofă”

Senatorul AUR Petrișor Peiu

Senatorul AUR Petrișor Peiu

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 19:50

Liderul senatorilor AUR și analistul economic Petrișor Peiu a criticat dur modul în care premierul interimar Ilie Bolojan și-a prezentat bilanțul la final de mandat, susținând că discursul a fost construit în jurul unor indicatori care, scoși din context, pot crea impresia unei bune gestionări a economiei. În opinia sa, imaginea de ansamblu arată însă contrariul. În exclusivitate la Realitatea Plus, Peiu a subliniat ceea ce consideră a fi probleme structurale grave lăsate în urmă de o guvernare pe care a catalogat-o drept „catastrofală”.

Potrivit lui Petrișor Peiu, evaluarea mandatului lui Ilie Bolojan nu poate fi una favorabilă, în condițiile în care economia s-ar confrunta cu unul cumul de factori care nu fac decât să agreveze criza.

Ce credeți că poate să mai spună un guvern care a adus criză economică, care a adus recesiune și inflație în același timp, adică a creat fenomenul periculos de stagflație și care a readus sărăcia ca imagine principală în România de astăzi? Este foarte greu să faci un bilanț care să iasă altfel decât negativ, având în vedere aceste cifre.

— a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu.

Acesta a susținut că principalele efecte ale reformelor și măsurilor de austeritate promovate de guvernare s-au resimțit în sistemul de educație.

Toată așa-zisa reformă, austeritate, restructurare, cum vrem să o numim, a fost făcută pe seama sectorului educației. Acolo au dispărut vreo 20.000 de posturi, dacă nu mă înșel, și un profesor primește astăzi, e bine să știe toată lumea asta, 30 de lei pentru o oră făcută. Atât este plătit un profesor. Modul în care s-a guvernat de la 1 iulie 2025 ne-a adus o catastrofă și, dacă vom continua în același fel, nu putem avea decât o continuare a catastrofei. Suntem în cel mai periculos stadiu al crizei economice: combinația dintre recesiune și inflație.

— a explicat politicianul și analistul economic.

Petrișor Peiu s-a declarat sceptic și în privința capacității viitorului Executiv de a schimba rapid traiectoria economică a țării, chiar dacă Guvernul condus de Luca Niculescu urmează să preia mandatul.

Nu cred că s-a găsit o soluție la această problemă nici în noul program al Guvernului Niculescu”, a concluzionat liderul senatorilor AUR.

Criticile vin la scurt timp după ce Ilie Bolojan și-a prezentat bilanțul de final de mandat, susținând că măsurile adoptate de Executiv au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la stabilizarea economiei. În replică, Petrișor Peiu consideră că efectele resimțite de populație și indicatorii economici arată o imagine complet diferită.

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