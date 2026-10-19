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Economie· 1 min citire
Petrișor Peiu, verdict dur după bilanțul lui Ilie Bolojan, la final de mandat: „Modul în care s-a guvernat de la 1 iulie 2025 ne-a adus o catastrofă”
Senatorul AUR Petrișor Peiu
Liderul senatorilor AUR și analistul economic Petrișor Peiu a criticat dur modul în care premierul interimar Ilie Bolojan și-a prezentat bilanțul la final de mandat, susținând că discursul a fost construit în jurul unor indicatori care, scoși din context, pot crea impresia unei bune gestionări a economiei. În opinia sa, imaginea de ansamblu arată însă contrariul. În exclusivitate la Realitatea Plus, Peiu a subliniat ceea ce consideră a fi probleme structurale grave lăsate în urmă de o guvernare pe care a catalogat-o drept „catastrofală”.
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