Dian Popescu, atac devastator după avertismentul FMI: „S-a trezit cam târziu”. Ce spune despre dezastrul energetic din Europa

Expertul în energie Dian Popescu a reacționat dur în exclusivitate la Realitatea PLUS după ce Fondul Monetar Internațional a avertizat asupra riscurilor majore care amenință economia mondială. Acesta consideră că șefa FMI a realizat mult prea târziu gravitatea situației și acuză liderii europeni că au luat decizii care au slăbit economia continentului. În opinia sa, politicile energetice promovate în ultimii ani au făcut Europa tot mai vulnerabilă în fața marilor puteri, în timp ce România nu a reușit să profite de resursele naturale pe care le deține.
Dian Popescu, reacție dură după avertismentul FMI: „S-a trezit cam târziu”
Reacția expertului vine după ce șefa Fondului Monetar Internațional a atras atenția că economia mondială se confruntă cu trei probleme majore: creșterea prețurilor la energie, nivelul ridicat al datoriilor publice și dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. Potrivit avertismentului, aceste riscuri ar putea provoca noi dezechilibre economice, iar costurile energiei ar putea rămâne ridicate chiar și în eventualitatea încheierii rapide a războiului din Golf.
Dian Popescu consideră însă că problemele semnalate acum de FMI erau cunoscute de multă vreme și că reacția instituției vine într-un moment în care efectele deciziilor economice și energetice sunt deja resimțite.
„S-a trezit cam târziu șefa Fondului Monetar Internațional. Prima dată a apărat interesele fondului și acum în sfârșit s-a trezit târziu, când și-a dat seama că este groasă”, a declarat Dian Popescu.
Expertul a făcut referire și la preocupările marilor puteri mondiale, amintind de discuțiile dintre Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump. Potrivit acestuia, energia și inteligența artificială au devenit două dintre principalele domenii de interes la nivel global. Dian Popescu a explicat că dezvoltarea noilor tehnologii presupune un consum uriaș de electricitate și apă, în special în cazul centrelor de date, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra resurselor energetice.
Atac la politicile Green Deal. Dian Popescu acuză liderii europeni că au slăbit economia continentului
Cele mai dure critici ale expertului au vizat politicile energetice adoptate de Uniunea Europeană. Dian Popescu susține că, în timp ce marile puteri își consolidau pozițiile în domeniul energiei și al tehnologiei, Europa se concentra asupra Green Deal și asupra reducerii capacităților de producție energetică. În opinia sa, aceste decizii, alături de legislația europeană privind metanul, au contribuit la creșterea prețurilor gazelor naturale și au afectat competitivitatea economiei europene.
„Europa făcea, se întâlnea și stabilea Green Deal-ul și au făcut tot posibilul, dar tot posibilul să închidă capacități de producție în Europa, a făcut tot posibilul pe această prostie de Green Deal și a mai dat și legea gazului metan, lucru care s-a discutat foarte puțin, care nu a făcut altceva decât crește prețul gazului în Europa”, a afirmat expertul.
Dian Popescu avertizează că efectele acestor politici ar putea deveni tot mai grave, mai ales în contextul competiției economice dintre Rusia, China și Statele Unite. Expertul consideră că Europa riscă să își piardă influența și să ajungă într-o poziție tot mai vulnerabilă în raport cu cele trei mari puteri.
„Europa va fi o halcă de carne din care vor trage din ea Rusia, China, Statele Unite”, a avertizat expertul.
Dian Popescu, acuzații grave la adresa celor care au condus România: „Niște trădători, trădători cu T mare”
În intervenția sa, expertul în energie a criticat și modul în care România și-a gestionat resursele naturale și capacitățile de producție. Dian Popescu susține că țara noastră ar fi putut avea o poziție mult mai bună în actualul context economic, având în vedere rezervele de petrol și gaze, dar și posibilitățile de producere a energiei electrice.
Acesta consideră că România nu a reușit să transforme aceste avantaje într-o poziție economică mai puternică, iar responsabilitatea ar aparține celor care au condus țara. Expertul a amintit și problemele șantierului naval de la Mangalia, discutate anterior în emisiune, pe care le-a prezentat drept un exemplu al modului în care au fost gestionate interesele economice naționale.
„Din păcate noi am fi avut o șansă, că ne-a lăsat Dumnezeu toate aceste lucruri pe care le-am enumerat: petrol, gaze, energie, dar din păcate, pentru faptul că am avut la conducere niște trădători, trădători cu T mare”, a declarat Dian Popescu.
În opinia expertului, România ar fi avut posibilitatea să profite de actualele schimbări economice și energetice tocmai datorită resurselor de care dispune. Acesta susține însă că deciziile luate de-a lungul anilor au împiedicat valorificarea acestor avantaje, într-o perioadă în care energia a devenit una dintre cele mai importante mize economice la nivel mondial.