Dian Popescu, atac devastator după avertismentul FMI: „S-a trezit cam târziu”. Ce spune despre dezastrul energetic din Europa

Publicat 10 oct. 2026, 15:29 Sursă Realitatea PLUS

Expertul în energie Dian Popescu a reacționat dur în exclusivitate la Realitatea PLUS după ce Fondul Monetar Internațional a avertizat asupra riscurilor majore care amenință economia mondială. Acesta consideră că șefa FMI a realizat mult prea târziu gravitatea situației și acuză liderii europeni că au luat decizii care au slăbit economia continentului. În opinia sa, politicile energetice promovate în ultimii ani au făcut Europa tot mai vulnerabilă în fața marilor puteri, în timp ce România nu a reușit să profite de resursele naturale pe care le deține.

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