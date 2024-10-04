Un timişorean s-a ales cu permisul suspendat şi o sancţiune de aproape 2.500 de lei, după ce a fost prins de poliţişti că mergea cu viteza de 213 kilometri pe oră pe drumul naţional DN1, în afara localităţii Cristian, adică peste dublul vitezei maxime permise, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.