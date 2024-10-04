VOTANȚII LUI MARCEL CIOLACU
-majoritar între 36-60 de ani (43%)
-majoritar femei (53%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (51%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII LUI NICOLAE CIUCĂ
-majoritar între 36-60 de ani (54%)
-majoritar femei (55%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (50%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII LUI MIRCEA GEOANĂ
-majoritar între 36-60 de ani (53%)
-majoritar femei (55%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (50%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII ELENEI LASCONI
-majoritar între 18-35 de ani (47%)
-majoritar femei (57%)
-majoritar cu educație superioară (50%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII LUI GEORGE SIMION
-majoritar între 18-35 de ani (49%)
-majoritar bărbați (58%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (49%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII DIANEI ȘOȘOACĂ
-majoritar între 36-60 de ani (53%)
-majoritar femei (68%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (45%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII PSD
-majoritar între 36-60 de ani (44%)
-majoritar femei (54%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (48%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII PNL
-majoritar între 36-60 de ani (54%)
-majoritar femei (51%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (52%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII USR
-majoritar între 18-35 de ani (48%)
-majoritar femei (56%)
-majoritar cu studii superioare (50%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII AUR
-majoritar între 18-35 de ani (50%)
-majoritar bărbați (55%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (47%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar
VOTANȚII SOS ROMÂNIA
-majoritar între 36-60 de ani (58%)
-majoritar femei (64%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (49%)
SURSA: analiză Avangarde-Insomar