Profil de alegător la prezidențiale: cine și cum votează candidații la funcția de președinte. Analiza Avangarde-Insomar

Profil de alegător la prezidențiale: cine și cum votează candidații la funcția de președinte. Analiza Avangarde-Insomar
Profil de alegător la prezidențiale: cine și cum votează candidații la funcția de președinte. Analiza Avangarde-Insomar

Profilele votanților principalilor candidați la funcția de președinte al României, derivate din analiza socio demografică a datelor făcută de profesorul Marius Pieleanu în urma sondajului Avangarde INSOMAR, a fost prezentat în exclusivitate la Realitatea PLUS. Au fost luate în considerare principalele variabile: vârsta, genul și nivelul de educație pentru a sublinia cine și cum votează candidații la funcția de președinte.

 VOTANȚII LUI MARCEL CIOLACU
-majoritar între 36-60 de ani (43%)
-majoritar femei (53%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (51%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

VOTANȚII LUI NICOLAE CIUCĂ
-majoritar între 36-60 de ani (54%)
-majoritar femei (55%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (50%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

VOTANȚII LUI MIRCEA GEOANĂ
-majoritar între 36-60 de ani (53%)
-majoritar femei (55%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (50%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

VOTANȚII ELENEI LASCONI
-majoritar între 18-35 de ani (47%)
-majoritar femei (57%)
-majoritar cu educație superioară (50%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

VOTANȚII LUI GEORGE SIMION
-majoritar între 18-35 de ani (49%)
-majoritar bărbați (58%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (49%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

VOTANȚII DIANEI ȘOȘOACĂ

-majoritar între 36-60 de ani (53%)
-majoritar femei (68%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (45%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

 

VOTANȚII PSD
-majoritar între 36-60 de ani (44%)
-majoritar femei (54%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (48%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

VOTANȚII PNL
-majoritar între 36-60 de ani (54%)
-majoritar femei (51%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (52%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

VOTANȚII USR
-majoritar între 18-35 de ani (48%)
-majoritar femei (56%)
-majoritar cu studii superioare (50%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

VOTANȚII AUR
-majoritar între 18-35 de ani (50%)
-majoritar bărbați (55%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (47%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar

VOTANȚII SOS ROMÂNIA
-majoritar între 36-60 de ani (58%)
-majoritar femei (64%)
-majoritar cu studiile liceale încheiate (49%)

SURSA: analiză Avangarde-Insomar 