Lista localităților în care rata de infectare depășește 3 la mia de locuitori - 540 de localități din România sunt în SCENARIUL ROȘU
În 540 de localități din România incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este mai mare sau egală cu 3, ceea ce înseamnă că sunt în scenariul roșu, potrivit datelor oficiale transmise duminică. Lista include și 86 de orașe și municipii reședință de județ.
Cea mai ridicată rată de infectare este în oraşul Bragadiru (Ilfov) - 7,75, urmat de Slănic (Prahova) - 7,69 și Fundulea (Călărași) - 7,46. Dintre municipii, Timișoara a depășit deja 6 la mie - 6,58, fiind urmat de Rădăuți (Suceava) - 5,34, Bistrița (Bistrița-Năsăud) - 5,25 și Satu Mare - 5,22.
Lista orașelor și municipiilor din România cu rată de infectare de peste 3 la mie:
- JUDEȚ-LOCALITATE-POPULAȚIE-CAZURI-INCIDENȚĂ
- 1-ILFOV-ORAŞ BRAGADIRU-30948-240-7,75
- 2-PRAHOVA-ORAŞ SLĂNIC-5335-41-7,69
- 3-CĂLĂRAŞI-ORAŞ FUNDULEA-6566-49-7,46
- 4-ILFOV-ORAŞ VOLUNTARI-45806-310-6,77
- 5-ILFOV-ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI-43866-293-6,68
- 6-TIMIŞ-MUNICIPIUL TIMIŞOARA-322454-2122-6,58
- 7-VÂLCEA-ORAŞ HOREZU-6897-44-6,38
- 8-ILFOV-ORAŞ OTOPENI-20486-130-6,35
- 9-ILFOV-ORAŞ MĂGURELE-12618-75-5,94
- 10-TELEORMAN-ORAŞ VIDELE-11170-65-5,82
- 11-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ORAŞ NĂSĂUD-11615-67-5,77
- 12-VÂLCEA-ORAŞ BĂILE GOVORA-2702-15-5,55
- 13-TIMIŞ-ORAŞ JIMBOLIA-13465-74-5,5
- 14-SATU MARE-ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ-17079-94-5,5
- 15-IAŞI-ORAŞ HÂRLĂU-15901-87-5,47
- 16-SUCEAVA-MUNICIPIUL RĂDĂUŢI-36680-196-5,34
- 17-BISTRIŢA-NĂSĂUD-MUNICIPIUL BISTRIŢA-96870-509-5,25
- 18-SATU MARE-MUNICIPIUL SATU MARE-118503-618-5,22
- 19-ARAD-ORAŞ SEBIŞ-6338-32-5,05
- 20-MARAMUREŞ-ORAŞ VIŞEU DE SUS-17722-87-4,91
- 21-DOLJ-MUNICIPIUL BĂILEŞTI-19096-93-4,87
- 22-CLUJ-MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA-337125-1641-4,87
- 23-ILFOV-ORAŞ PANTELIMON-31172-149-4,78
- 24-TELEORMAN-MUNICIPIUL ALEXANDRIA-49205-233-4,74
- 25-TELEORMAN-MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE-30045-140-4,66
- 26-DOLJ-MUNICIPIUL CRAIOVA-298860-1382-4,62
- 27-TIMIŞ-ORAŞ DETA-7655-35-4,57
- 28-OLT-MUNICIPIUL CARACAL-33107-148-4,47
- 29-OLT-MUNICIPIUL SLATINA-81788-366-4,47
- 30-MARAMUREŞ-MUNICIPIUL BAIA MARE-143499-639-4,45
- 31-TELEORMAN-MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE-27196-119-4,38
- 32-ARAD-ORAŞ LIPOVA-11203-49-4,37
- 33-BUCUREȘTI-MUNICIPIUL BUCUREŞTI-2204767-9586-4,35
- 34-BOTOŞANI-MUNICIPIUL BOTOŞANI-118842-516-4,34
- 35-CONSTANŢA-ORAŞ TECHIRGHIOL-8615-37-4,29
- 36-CĂLĂRAŞI-MUNICIPIUL OLTENIŢA-26740-114-4,26
- 37-SATU MARE-ORAŞ ARDUD-7629-32-4,19
- 38-GIURGIU-MUNICIPIUL GIURGIU-65139-271-4,16
- 39-IALOMIŢA-ORAŞ AMARA-7950-33-4,15
- 40-SĂLAJ-MUNICIPIUL ZALĂU-69729-287-4,12
- 41-SUCEAVA-ORAŞ SIRET-9596-39-4,06
- 42-IAŞI-ORAŞ TÂRGU FRUMOS-14425-58-4,02
- 43-CLUJ-MUNICIPIUL DEJ-38324-153-3,99
- 44-DOLJ-MUNICIPIUL CALAFAT-17440-69-3,96
- 45-HUNEDOARA-MUNICIPIUL HUNEDOARA-70382-278-3,95
- 46-MARAMUREŞ-MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI-42681-168-3,94
- 47-BRAŞOV-ORAŞ PREDEAL-4858-19-3,91
- 48-CONSTANŢA-MUNICIPIUL MEDGIDIA-44144-172-3,9
- 49-PRAHOVA-ORAŞ AZUGA-4644-18-3,88
- 50-PRAHOVA-ORAŞ BREAZA-15988-62-3,88
- 51-PRAHOVA-MUNICIPIUL CÂMPINA-36321-140-3,85
- 52-GALAŢI-MUNICIPIUL TECUCI-47795-184-3,85
- 53-IALOMIŢA-MUNICIPIUL SLOBOZIA-51205-196-3,83
- 54-SUCEAVA-ORAŞ SOLCA-2634-10-3,8
- 55-ARAD-ORAŞ PECICA-14309-54-3,77
- 56-TIMIŞ-ORAŞ RECAŞ-10355-39-3,77
- 57-TIMIŞ-MUNICIPIUL LUGOJ-46107-174-3,77
- 58-SUCEAVA-MUNICIPIUL SUCEAVA-127091-477-3,75
- 59-SATU MARE-ORAŞU NOU-3742-14-3,74
- 60-SUCEAVA-MUNICIPIUL FĂLTICENI-30980-116-3,74
- 61-SIBIU-MUNICIPIUL SIBIU-170155-626-3,68
- 62-CĂLĂRAŞI-ORAŞ BUDEŞTI-7376-27-3,66
- 63-MARAMUREŞ-ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ-9292-34-3,66
- 64-MARAMUREŞ-ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ-12930-47-3,63
- 65-VASLUI-MUNICIPIUL BÂRLAD-69062-249-3,61
- 66-SUCEAVA-MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC-21335-77-3,61
- 67-CONSTANŢA-MUNICIPIUL CONSTANŢA-310798-1114-3,58
- 68-TIMIŞ-ORAŞ GĂTAIA-6660-23-3,45
- 69-CARAŞ-SEVERIN-MUNICIPIUL REŞIŢA-83111-287-3,45
- 70-MEHEDINŢI-MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN-104706-360-3,44
- 71-CONSTANŢA-ORAŞ OVIDIU-16405-56-3,41
- 72-BOTOŞANI-ORAŞ FLĂMÂNZI-11624-39-3,36
- 73-PRAHOVA-ORAŞ BĂICOI-18796-63-3,35
- 74-DOLJ-ORAŞ BECHET-4518-15-3,32
- 75-ARAD-MUNICIPIUL ARAD-176393-586-3,32
- 76-ALBA-MUNICIPIUL ALBA IULIA-76355-252-3,3
- 77-TIMIŞ-ORAŞ BUZIAŞ-8544-28-3,28
- 78-CARAŞ-SEVERIN-ORAŞ OŢELU ROŞU-12358-40-3,24
- 79-BACĂU-MUNICIPIUL BACĂU-202278-652-3,22
- 80-ALBA-MUNICIPIUL AIUD-25266-81-3,21
- 81-DOLJ-ORAŞ DĂBULENI-11397-36-3,16
- 82-OLT-ORAŞ CORABIA-16885-53-3,14
- 83-SATU MARE-ORAŞ LIVADA-7329-23-3,14
- 84-CĂLĂRAŞI-MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI-74160-230-3,1
- 85-MARAMUREŞ-ORAŞ SEINI-9707-30-3,09
- 86-CONSTANŢA-ORAŞ NĂVODARI-43793-134-3,06
Lista comunelor din România cu rată de infectare de peste 3 la mie:
- JUDEȚ-LOCALITATE-POPULAȚIE-CAZURI-INCIDENȚĂ
- 1-CARAŞ-SEVERIN-TICVANIU MARE-1998-26-13,01
- 2-CLUJ-CĂTINA-1655-20-12,08
- 3-CARAŞ-SEVERIN-GÂRNIC-1279-15-11,73
- 4-PRAHOVA-GURA VADULUI-2058-24-11,66
- 5-TELEORMAN-ZÂMBREASCA-1278-14-10,95
- 6-MARAMUREŞ-GIULEŞTI-3174-31-9,77
- 7-TIMIŞ-MORAVIŢA-2764-27-9,77
- 8-CLUJ-PLOSCOŞ-621-6-9,66
- 9-MARAMUREŞ-BÂRSANA-4614-44-9,54
- 10-TIMIŞ-BARA-331-3-9,06
- 11-BOTOŞANI-ROMA-3920-35-8,93
- 12-ILFOV-DOBROEŞTI-12566-112-8,91
- 13-TELEORMAN-ISLAZ-4676-41-8,77
- 14-OLT-CEZIENI-1607-14-8,71
- 15-BOTOŞANI-TUDORA-4950-43-8,69
- 16-ILFOV-MOGOŞOAIA-9221-79-8,57
- 17-ALBA-SÂNCEL-2600-22-8,46
- 18-TIMIŞ-MOŞNIŢA NOUĂ-14211-117-8,23
- 19-GORJ-CRASNA-4715-38-8,06
- 20-DOLJ-ALMĂJ-1770-14-7,91
- 21-CLUJ-JICHIŞU DE JOS-1146-9-7,85
- 22-MARAMUREŞ-BOGDAN VODĂ-2951-23-7,79
- 23-TIMIŞ-DUDEŞTII NOI-3978-31-7,79
- 24-TIMIŞ-GHIRODA-8483-66-7,78
- 25-TELEORMAN-MĂLDĂENI-3857-30-7,78
- 26-TIMIŞ-PĂDURENI-2059-16-7,77
- 27-OLT-STUDINA-2580-20-7,75
- 28-SĂLAJ-MIRŞID-2458-19-7,73
- 29-TELEORMAN-BLEJEŞTI-3701-28-7,57
- 30-PRAHOVA-TĂTARU-795-6-7,55
- 31-CARAŞ-SEVERIN-FÂRLIUG-1752-13-7,42
- 32-ILFOV-AFUMAŢI-8421-62-7,36
- 33-PRAHOVA-VÂLCĂNEŞTI-3668-27-7,36
- 34-MARAMUREŞ-VIMA MICĂ-1367-10-7,32
- 35-CLUJ-BOBÂLNA-1369-10-7,3
- 36-TIMIŞ-DUMBRAVA-2749-20-7,28
- 37-ARAD-IGNEŞTI-687-5-7,28
- 38-ILFOV-CHIAJNA-33671-244-7,25
- 39-SATU MARE-VAMA-4139-30-7,25
- 40-ARAD-MONEASA-830-6-7,23
- 41-OLT-DEVESELU-3214-23-7,16
- 42-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ŞIEU-ODORHEI-2284-16-7,01
- 43-MARAMUREŞ-OCNA ŞUGATAG-4177-29-6,94
- 44-CLUJ-BORŞA-1307-9-6,89
- 45-PRAHOVA-BREBU-6979-48-6,88
- 46-TIMIŞ-DUMBRĂVIŢA-18226-125-6,86
- 47-IALOMIŢA-AXINTELE-2209-15-6,79
- 48-DOLJ-CÂRCEA-3119-21-6,73
- 49-SĂLAJ-MESEŞENII DE JOS-3153-21-6,66
- 50-GIURGIU-STOENEŞTI-1825-12-6,58
- 51-ALBA-OHABA-609-4-6,57
- 52-TIMIŞ-PARŢA-2444-16-6,55
- 53-SUCEAVA-TODIREŞTI-5580-36-6,45
- 54-VASLUI-POCHIDIA-1717-11-6,41
- 55-TIMIŞ-GIROC-21727-139-6,4
- 56-BISTRIŢA-NĂSĂUD-RODNA-6349-40-6,3
- 57-TIMIŞ-CENEI-3022-19-6,29
- 58-OLT-TRAIAN-2869-18-6,27
- 59-CLUJ-GEACA-1437-9-6,26
- 60-SĂLAJ-BOBOTA-3842-24-6,25
- 61-SĂLAJ-BOCŞA-3362-21-6,25
- 62-ILFOV-DĂRĂŞTI-ILFOV-2719-17-6,25
- 63-BISTRIŢA-NĂSĂUD-NEGRILEŞTI-2438-15-6,15
- 64-PRAHOVA-TELEGA-5222-32-6,13
- 65-DÂMBOVIŢA-TĂRTĂŞEŞTI-5258-32-6,09
- 66-MARAMUREŞ-RECEA-6905-42-6,08
- 67-TELEORMAN-SCRIOAŞTEA-3619-22-6,08
- 68-SATU MARE-TARNA MARE-3948-24-6,08
- 69-BISTRIŢA-NĂSĂUD-RUNCU SALVEI-1319-8-6,07
- 70-TELEORMAN-UDA-CLOCOCIOV-1325-8-6,04
- 71-DÂMBOVIŢA-CORNĂŢELU-1334-8-6
- 72-HUNEDOARA-PESTIŞU MIC-1168-7-5,99
- 73-DOLJ-ŞIMNICU DE SUS-5532-33-5,97
- 74-BOTOŞANI-CORDĂRENI-1679-10-5,96
- 75-TIMIŞ-BUCOVĂŢ-2353-14-5,95
- 76-CĂLĂRAŞI-MITRENI-3916-23-5,87
- 77-OLT-SPINENI-1537-9-5,86
- 78-SATU MARE-VIILE SATU MARE-3928-23-5,86
- 79-BACĂU-BUCIUMI-3246-19-5,85
- 80-ARAD-APATEU-3426-20-5,84
- 81-BIHOR-BRUSTURI-3447-20-5,8
- 82-ILFOV-BERCENI-9326-54-5,79
- 83-TELEORMAN-PURANI-1384-8-5,78
- 84-OLT-MILCOV-1566-9-5,75
- 85-MARAMUREŞ-ASUAJU DE SUS-1220-7-5,74
- 86-MEHEDINŢI-ISVERNA-2092-12-5,74
- 87-GIURGIU-JOIŢA-3834-22-5,74
- 88-BOTOŞANI-CURTEŞTI-5935-34-5,73
- 89-DOLJ-FĂRCAŞ-2096-12-5,73
- 90-CĂLĂRAŞI-CURCANI-5427-31-5,71
- 91-TIMIŞ-MAŞLOC-2459-14-5,69
- 92-GIURGIU-ADUNAŢII-COPĂCENI-6183-35-5,66
- 93-ILFOV-BRĂNEŞTI-9900-56-5,66
- 94-TIMIŞ-ŞAG-4769-27-5,66
- 95-BISTRIŢA-NĂSĂUD-GALAŢII BISTRIŢEI-2502-14-5,6
- 96-TULCEA-IZVOARELE-1969-11-5,59
- 97-TELEORMAN-MÂRZĂNEŞTI-3398-19-5,59
- 98-CLUJ-SĂVĂDISLA-4117-23-5,59
- 99-ARAD-ZĂDĂRENI-3051-17-5,57
- 100-TULCEA-C.A. ROSETTI-721-4-5,55
- 101-MEHEDINŢI-BREZNIŢA-MOTRU-1267-7-5,52
- 102-TIMIŞ-GIULVĂZ-3266-18-5,51
- 103-CLUJ-CĂIANU-2378-13-5,47
- 104-DOLJ-MALU MARE-6595-36-5,46
- 105-CĂLĂRAŞI-SĂRULEŞTI-2958-16-5,41
- 106-TELEORMAN-STEJARU-1665-9-5,41
- 107-VÂLCEA-STROEŞTI-2599-14-5,39
- 108-ILFOV-ŞTEFĂNEŞTII DE JOS-10245-55-5,37
- 109-SUCEAVA-POJORÂTA-2989-16-5,35
- 110-TIMIŞ-BECICHERECU MIC-3370-18-5,34
- 111-TELEORMAN-GĂLĂTENI-2433-13-5,34
- 112-MARAMUREŞ-BĂIŢA DE SUB CODRU-1890-10-5,29
- 113-SATU MARE-DOBA-3034-16-5,27
- 114-CARAŞ-SEVERIN-GLIMBOCA-1896-10-5,27
- 115-DOLJ-BRABOVA-1141-6-5,26
- 116-CLUJ-APAHIDA-15679-82-5,23
- 117-IALOMIŢA-RĂDULEŞTI-1148-6-5,23
- 118-CONSTANŢA-ADAMCLISI-2305-12-5,21
- 119-DÂMBOVIŢA-MORTENI-2687-14-5,21
- 120-TELEORMAN-GRATIA-2512-13-5,18
- 121-MARAMUREŞ-COPALNIC-MĂNĂŞTUR-5634-29-5,15
- 122-SATU MARE-APA-2732-14-5,12
- 123-ILFOV-CORBEANCA-9566-49-5,12
- 124-OLT-FĂGEŢELU-785-4-5,1
- 125-MARAMUREŞ-RONA DE JOS-1966-10-5,09
- 126-SUCEAVA-IACOBENI-1970-10-5,08
- 127-MEHEDINŢI-ILOVĂŢ-1180-6-5,08
- 128-CLUJ-JUCU-4969-25-5,03
- 129-ARAD-LIVADA-4175-21-5,03
- 130-OLT-SÂRBII - MĂGURA-1794-9-5,02
- 131-SATU MARE-BĂTARCI-3797-19-5
- 132-BISTRIŢA-NĂSĂUD-LECHINŢA-6204-31-5
- 133-CLUJ-GÂRBĂU-2204-11-4,99
- 134-VASLUI-VIIŞOARA-1603-8-4,99
- 135-ILFOV-CIOLPANI-5437-27-4,97
- 136-TIMIŞ-OTELEC-1811-9-4,97
- 137-MEHEDINŢI-BALTA-1009-5-4,96
- 138-ARAD-BÂRZAVA-2430-12-4,94
- 139-ARAD-ZĂBRANI-4475-22-4,92
- 140-VÂLCEA-COSTEŞTI-3057-15-4,91
- 141-PRAHOVA-COCORĂŞTII MISLII-3262-16-4,9
- 142-BRAŞOV-HĂLCHIU-5105-25-4,9
- 143-OLT-TĂTULEŞTI-817-4-4,9
- 144-BOTOŞANI-VORONA-7573-37-4,89
- 145-BISTRIŢA-NĂSĂUD-CHIUZA-2254-11-4,88
- 146-HUNEDOARA-ZAM-1639-8-4,88
- 147-CARAŞ-SEVERIN-BERZOVIA-3919-19-4,85
- 148-SUCEAVA-BOTOŞANA-2692-13-4,83
- 149-CONSTANŢA-INDEPENDENŢA-2905-14-4,82
- 150-IALOMIŢA-GHEORGHE DOJA-2495-12-4,81
- 151-SATU MARE-CERTEZE-6054-29-4,79
- 152-BACĂU-FILIPENI-2086-10-4,79
- 153-PRAHOVA-TEIŞANI-3546-17-4,79
- 154-NEAMŢ-DRAGOMIREŞTI-2097-10-4,77
- 155-IAŞI-LEŢCANI-8000-38-4,75
- 156-CLUJ-CIUCEA-1476-7-4,74
- 157-MEHEDINŢI-DUMBRAVA-1267-6-4,74
- 158-GORJ-SAMARINEŞTI-1688-8-4,74
- 159-TIMIŞ-SÂNMIHAIU ROMÂN-8852-42-4,74
- 160-DOLJ-BUCOVĂŢ-4227-20-4,73
- 161-DÂMBOVIŢA-BUTIMANU-2324-11-4,73
- 162-GALAŢI-COROD-7448-35-4,7
- 163-SUCEAVA-STROIEŞTI-3403-16-4,7
- 164-CLUJ-BACIU-13217-62-4,69
- 165-TELEORMAN-DRACEA-1492-7-4,69
- 166-CONSTANŢA-CHIRNOGENI-3208-15-4,68
- 167-SUCEAVA-CIOCĂNEŞTI-1499-7-4,67
- 168-ARAD-CĂRAND-1076-5-4,65
- 169-GIURGIU-SINGURENI-2814-13-4,62
- 170-CONSTANŢA-COSTINEŞTI-3470-16-4,61
- 171-DOLJ-TEASC-3040-14-4,61
- 172-CLUJ-TURENI-2171-10-4,61
- 173-ILFOV-CLINCENI-7615-35-4,6
- 174-CLUJ-FLOREŞTI-47668-218-4,57
- 175-CLUJ-SĂNDULEŞTI-2190-10-4,57
- 176-MUREŞ-ZAGĂR-1313-6-4,57
- 177-BISTRIŢA-NĂSĂUD-LUNCA ILVEI-3291-15-4,56
- 178-BOTOŞANI-BLÂNDEŞTI-1980-9-4,55
- 179-SUCEAVA-FRĂTĂUŢII NOI-6148-28-4,55
- 180-PRAHOVA-CORNU-4189-19-4,54
- 181-HARGHITA-MĂDĂRAŞ-2201-10-4,54
- 182-CLUJ-IARA-3756-17-4,53
- 183-NEAMŢ-GÂRCINA-4872-22-4,52
- 184-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ILVA MARE-2434-11-4,52
- 185-TELEORMAN-NANOV-3540-16-4,52
- 186-SATU MARE-BOGDAND-2673-12-4,49
- 187-ILFOV-DOMNEŞTI-10937-49-4,48
- 188-CARAŞ-SEVERIN-GRĂDINARI-2011-9-4,48
- 189-IALOMIŢA-SĂRĂŢENI-1119-5-4,47
- 190-MARAMUREŞ-CĂLINEŞTI-3137-14-4,46
- 191-TIMIŞ-REMETEA MARE-2917-13-4,46
- 192-SIBIU-ŞEICA MICĂ-1794-8-4,46
- 193-MEHEDINŢI-PRISTOL-1347-6-4,45
- 194-HUNEDOARA-RÂU DE MORI-3157-14-4,43
- 195-VÂLCEA-FĂUREŞTI-1359-6-4,42
- 196-TELEORMAN-BUJORENI-909-4-4,4
- 197-IAŞI-CUCUTENI-1365-6-4,4
- 198-IALOMIŢA-MĂRCULEŞTI-1590-7-4,4
- 199-VASLUI-TANACU-1817-8-4,4
- 200-ILFOV-COPĂCENI-2968-13-4,38
- 201-TULCEA-CEATALCHIOI-686-3-4,37
- 202-NEAMŢ-FĂUREI-2061-9-4,37
- 203-GIURGIU-STĂNEŞTI-2520-11-4,37
- 204-IAŞI-VLĂDENI-4126-18-4,36
- 205-CLUJ-BONŢIDA-4826-21-4,35
- 206-TELEORMAN-PLOPII-SLĂVITEŞTI-2297-10-4,35
- 207-ARAD-BELIU-2996-13-4,34
- 208-ARGEŞ-CĂTEASCA-3684-16-4,34
- 209-OLT-GROJDIBODU-2532-11-4,34
- 210-TULCEA-HORIA-1382-6-4,34
- 211-DOLJ-GHERCEŞTI-1849-8-4,33
- 212-DOLJ-GHINDENI-1847-8-4,33
- 213-VÂLCEA-GHIOROIU-1387-6-4,33
- 214-SĂLAJ-MARCA-2538-11-4,33
- 215-DOLJ-CALOPĂR-3931-17-4,32
- 216-ILFOV-MOARA VLĂSIEI-6479-28-4,32
- 217-BISTRIŢA-NĂSĂUD-REBRIŞOARA-4864-21-4,32
- 218-SUCEAVA-VAMA-6255-27-4,32
- 219-MARAMUREŞ-ŞIŞEŞTI-5360-23-4,29
- 220-NEAMŢ-COSTIŞA-3504-15-4,28
- 221-DOLJ-PIELEŞTI-4208-18-4,28
- 222-GIURGIU-ISVOARELE-1410-6-4,26
- 223-SATU MARE-RACŞA-3054-13-4,26
- 224-CARAŞ-SEVERIN-CICLOVA ROMÂNĂ-1647-7-4,25
- 225-CĂLĂRAŞI-CRIVĂŢ-1889-8-4,24
- 226-SATU MARE-ODOREU-6390-27-4,23
- 227-MARAMUREŞ-MOISEI-9488-40-4,22
- 228-BRAŞOV-SÂNPETRU-10426-44-4,22
- 229-VASLUI-CREŢEŞTI-1664-7-4,21
- 230-MARAMUREŞ-ARDUSAT-2854-12-4,2
- 231-IALOMIŢA-MANASIA-4522-19-4,2
- 232-ILFOV-CERNICA-11445-48-4,19
- 233-ILFOV-GLINA-8598-36-4,19
- 234-SĂLAJ-BĂNIŞOR-1920-8-4,17
- 235-GALAŢI-ŢEPU-2398-10-4,17
- 236-ILFOV-GRĂDIŞTEA-3126-13-4,16
- 237-BISTRIŢA-NĂSĂUD-BUDACU DE JOS-3371-14-4,15
- 238-DOLJ-PODARI-6989-29-4,15
- 239-ILFOV-1 DECEMBRIE-8455-35-4,14
- 240-IAŞI-MIROSLAVA-25391-105-4,14
- 241-SUCEAVA-FRĂTĂUŢII VECHI-6059-25-4,13
- 242-DÂMBOVIŢA-CREVEDIA-6071-25-4,12
- 243-TIMIŞ-SACOŞU TURCESC-3399-14-4,12
- 244-PRAHOVA-FLOREŞTI-7791-32-4,11
- 245-GORJ-GODINEŞTI-1947-8-4,11
- 246-ILFOV-GRUIU-7060-29-4,11
- 247-GIURGIU-OGREZENI-4627-19-4,11
- 248-TIMIŞ-OHABA LUNGĂ-974-4-4,11
- 249-SUCEAVA-COŞNA-1465-6-4,1
- 250-BIHOR-CHIŞLAZ-3179-13-4,09
- 251-SATU MARE-CRAIDOROLŢ-2198-9-4,09
- 252-TIMIŞ-COŞTEIU-3934-16-4,07
- 253-DOLJ-MĂCEŞU DE JOS-1228-5-4,07
- 254-SUCEAVA-SUCEVIŢA-3436-14-4,07
- 255-CONSTANŢA-CUZA VODĂ-4693-19-4,05
- 256-TIMIŞ-DENTA-3221-13-4,04
- 257-SUCEAVA-HORODNIC DE JOS-2481-10-4,03
- 258-ILFOV-JILAVA-10682-43-4,03
- 259-ILFOV-BALOTEŞTI-9464-38-4,02
- 260-IAŞI-DUMEŞTI-4979-20-4,02
- 261-ARAD-FELNAC-3232-13-4,02
- 262-ILFOV-GĂNEASA-5467-22-4,02
- 263-GIURGIU-MALU-1995-8-4,01
- 264-CARAŞ-SEVERIN-ZORLENŢU MARE-998-4-4,01
- 265-CLUJ-CĂŞEIU-4790-19-3,97
- 266-TIMIŞ-ORŢIŞOARA-4785-19-3,97
- 267-SATU MARE-GHERŢA MICĂ-4038-16-3,96
- 268-SUCEAVA-POIENI-SOLCA-2281-9-3,95
- 269-CLUJ-GILĂU-9134-36-3,94
- 270-TIMIŞ-SÂNANDREI-7875-31-3,94
- 271-NEAMŢ-GIROV-5087-20-3,93
- 272-BISTRIŢA-NĂSĂUD-REBRA-2809-11-3,92
- 273-SUCEAVA-BAIA-7690-30-3,9
- 274-VÂLCEA-PIETRARI-2823-11-3,9
- 275-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ŞINTEREAG-3586-14-3,9
- 276-GALAŢI-MOVILENI-3342-13-3,89
- 277-SUCEAVA-ŞCHEIA-13151-51-3,88
- 278-TELEORMAN-TĂTĂRĂŞTII DE JOS-3089-12-3,88
- 279-VRANCEA-RĂCOASA-3107-12-3,86
- 280-IAŞI-VALEA LUPULUI-12767-49-3,84
- 281-CĂLĂRAŞI-GURBĂNEŞTI-1045-4-3,83
- 282-BIHOR-SÂMBĂTA-1304-5-3,83
- 283-MEHEDINŢI-PRUNIŞOR-1839-7-3,81
- 284-OLT-OBÂRŞIA-2369-9-3,8
- 285-DÂMBOVIŢA-VALEA MARE-2103-8-3,8
- 286-BOTOŞANI-RĂCHIŢI-5018-19-3,79
- 287-TIMIŞ-RACOVIŢA-2906-11-3,79
- 288-SĂLAJ-GÂLGĂU-2380-9-3,78
- 289-ARGEŞ-SUSENI-2912-11-3,78
- 290-NEAMŢ-TUPILAŢI-2120-8-3,77
- 291-SĂLAJ-HERECLEAN-3991-15-3,76
- 292-BUZĂU-MĂRGĂRITEŞTI-532-2-3,76
- 293-SATU MARE-CĂLINEŞTI-OAŞ-5335-20-3,75
- 294-TELEORMAN-SFINŢEŞTI-1066-4-3,75
- 295-ILFOV-TUNARI-7755-29-3,74
- 296-CARAŞ-SEVERIN-CIUCHICI-1072-4-3,73
- 297-ARAD-GURAHONŢ-3752-14-3,73
- 298-GIURGIU-IEPUREŞTI-1876-7-3,73
- 299-BOTOŞANI-MIHAI EMINESCU-8609-32-3,72
- 300-CLUJ-PĂLATCA-1075-4-3,72
- 301-CONSTANŢA-TORTOMAN-1883-7-3,72
- 302-BISTRIŢA-NĂSĂUD-SALVA-2699-10-3,71
- 303-NEAMŢ-URECHENI-4045-15-3,71
- 304-GIURGIU-VALEA DRAGULUI-2695-10-3,71
- 305-SATU MARE-BIXAD-7873-29-3,68
- 306-GIURGIU-GRĂDINARI-3260-12-3,68
- 307-TIMIŞ-PECIU NOU-5714-21-3,68
- 308-VÂLCEA-TOMŞANI-3536-13-3,68
- 309-GORJ-DĂNEŞTI-3816-14-3,67
- 310-BISTRIŢA-NĂSĂUD-MATEI-2449-9-3,67
- 311-GORJ-ROŞIA DE AMARADIA-3006-11-3,66
- 312-VÂLCEA-VAIDEENI-3835-14-3,65
- 313-CARAŞ-SEVERIN-POJEJENA-2746-10-3,64
- 314-OLT-FĂRCAŞELE-4689-17-3,63
- 315-ILFOV-PETRĂCHIOAIA-3589-13-3,62
- 316-MEHEDINŢI-BURILA MARE-1937-7-3,61
- 317-HUNEDOARA-TELIUCU INFERIOR-2495-9-3,61
- 318-SĂLAJ-CHIEŞD-2501-9-3,6
- 319-MARAMUREŞ-CICÂRLĂU-4439-16-3,6
- 320-SĂLAJ-VÂRŞOLŢ-2220-8-3,6
- 321-GORJ-PRIGORIA-2784-10-3,59
- 322-DÂMBOVIŢA-TĂTĂRANI-5017-18-3,59
- 323-ARAD-FRUMUŞENI-2791-10-3,58
- 324-BACĂU-PARAVA-3358-12-3,57
- 325-BISTRIŢA-NĂSĂUD-ŞIEU-MĂGHERUŞ-4757-17-3,57
- 326-DÂMBOVIŢA-MOGOŞANI-4212-15-3,56
- 327-TIMIŞ-SĂCĂLAZ-10951-39-3,56
- 328-DOLJ-GALICEA MARE-3958-14-3,54
- 329-TIMIŞ-GIARMATA-7908-28-3,54
- 330-DOLJ-ROJIŞTE-2542-9-3,54
- 331-TELEORMAN-TRAIAN-1694-6-3,54
- 332-TIMIŞ-UIVAR-3105-11-3,54
- 333-SĂLAJ-BENESAT-1422-5-3,52
- 334-TELEORMAN-LUNCA-3412-12-3,52
- 335-NEAMŢ-VÂNĂTORI-NEAMŢ-8528-30-3,52
- 336-TIMIŞ-BETHAUSEN-2848-10-3,51
- 337-ARAD-SEMLAC-4275-15-3,51
- 338-SATU MARE-PĂULEŞTI-6306-22-3,49
- 339-IAŞI-ROMÂNEŞTI-1720-6-3,49
- 340-ALBA-UNIREA-4891-17-3,48
- 341-HARGHITA-ULIEŞ-1152-4-3,47
- 342-PRAHOVA-BĂTRÂNI-2026-7-3,46
- 343-VÂLCEA-MALAIA-1738-6-3,45
- 344-CĂLĂRAŞI-SPANŢOV-4639-16-3,45
- 345-BIHOR-SPINUŞ-1159-4-3,45
- 346-MEHEDINŢI-PĂDINA-1163-4-3,44
- 347-IALOMIŢA-SINEŞTI-2907-10-3,44
- 348-MARAMUREŞ-GROŞI-3209-11-3,43
- 349-ARAD-ARCHIŞ-1464-5-3,42
- 350-OLT-DOBREŢU-1169-4-3,42
- 351-BUZĂU-RUŞEŢU-3513-12-3,42
- 352-VASLUI-GHERGHEŞTI-2638-9-3,41
- 353-SATU MARE-DOROLŢ-4116-14-3,4
- 354-TIMIŞ-GIERA-1470-5-3,4
- 355-MARAMUREŞ-RONA DE SUS-4424-15-3,39
- 356-MARAMUREŞ-VIŞEU DE JOS-5016-17-3,39
- 357-HARGHITA-MĂRTINIŞ-2960-10-3,38
- 358-ARGEŞ-ROCIU-2369-8-3,38
- 359-BIHOR-ROŞIA-2375-8-3,37
- 360-SATU MARE-SUPUR-4152-14-3,37
- 361-MARAMUREŞ-VALEA CHIOARULUI-2076-7-3,37
- 362-CLUJ-AGHIREŞU-6550-22-3,36
- 363-ILFOV-CIOROGÂRLA-6553-22-3,36
- 364-BISTRIŢA-NĂSĂUD-POIANA ILVEI-1490-5-3,36
- 365-NEAMŢ-TAZLĂU-2678-9-3,36
- 366-HUNEDOARA-VEŢEL-2978-10-3,36
- 367-ARAD-CHISINDIA-1195-4-3,35
- 368-ARAD-PĂULIŞ-4482-15-3,35
- 369-IALOMIŢA-SFÂNTU GHEORGHE-1792-6-3,35
- 370-MEHEDINŢI-BÂLVĂNEŞTI-898-3-3,34
- 371-SIBIU-POPLACA-1795-6-3,34
- 372-PRAHOVA-SURANI-1794-6-3,34
- 373-DÂMBOVIŢA-VÂRFURI-1797-6-3,34
- 374-ILFOV-CORNETU-6600-22-3,33
- 375-DOLJ-IŞALNIŢA-4200-14-3,33
- 376-BACĂU-LUIZI-CĂLUGĂRA-5108-17-3,33
- 377-GIURGIU-SĂBĂRENI-2699-9-3,33
- 378-BIHOR-CĂBEŞTI-1809-6-3,32
- 379-SIBIU-CÂRŢA-1210-4-3,31
- 380-MARAMUREŞ-CERNEŞTI-3621-12-3,31
- 381-PRAHOVA-TOMŞANI-4232-14-3,31
- 382-BISTRIŢA-NĂSĂUD-CICEU - MIHĂIEŞTI-1212-4-3,3
- 383-GIURGIU-DAIA-2424-8-3,3
- 384-GIURGIU-COSOBA-2756-9-3,27
- 385-BISTRIŢA-NĂSĂUD-CETATE-3066-10-3,26
- 386-ARGEŞ-OARJA-2764-9-3,26
- 387-TELEORMAN-POROSCHIA-4298-14-3,26
- 388-BUZĂU-SĂRULEŞTI-1226-4-3,26
- 389-DOLJ-ARGETOAIA-4620-15-3,25
- 390-SĂLAJ-SURDUC-3688-12-3,25
- 391-GIURGIU-BOLINTIN-DEAL-6166-20-3,24
- 392-IAŞI-DELENI-10181-33-3,24
- 393-OLT-GĂVĂNEŞTI-1850-6-3,24
- 394-PRAHOVA-LIPĂNEŞTI-5253-17-3,24
- 395-ALBA-POŞAGA-926-3-3,24
- 396-CĂLĂRAŞI-RADOVANU-3709-12-3,24
- 397-VRANCEA-BILIEŞTI-2474-8-3,23
- 398-DOLJ-CATANE-2164-7-3,23
- 399-DOLJ-PLEŞOI-1237-4-3,23
- 400-ARAD-SECUSIGIU-6199-20-3,23
- 401-CLUJ-CHINTENI-3736-12-3,21
- 402-TELEORMAN-DRĂCŞENEI-1556-5-3,21
- 403-VASLUI-DRÂNCENI-4672-15-3,21
- 404-BOTOŞANI-CORNI-6562-21-3,2
- 405-SĂLAJ-CRIŞENI-3441-11-3,2
- 406-OLT-IANCA-3440-11-3,2
- 407-SUCEAVA-RĂDĂŞENI-4063-13-3,2
- 408-CĂLĂRAŞI-FRĂSINET-1569-5-3,19
- 409-VASLUI-MICLEŞTI-2505-8-3,19
- 410-GIURGIU-OINACU-3139-10-3,19
- 411-PRAHOVA-COSMINELE-942-3-3,18
- 412-SUCEAVA-DORNEŞTI-5025-16-3,18
- 413-TIMIŞ-ŞANDRA-3146-10-3,18
- 414-SATU MARE-CULCIU-4107-13-3,17
- 415-SUCEAVA-GĂLĂNEŞTI-3154-10-3,17
- 416-DOLJ-MELINEŞTI-3790-12-3,17
- 417-BACĂU-PLOPANA-3157-10-3,17
- 418-CLUJ-FELEACU-4426-14-3,16
- 419-SATU MARE-MEDIEŞU AURIT-6971-22-3,16
- 420-SUCEAVA-PÂRTEŞTII DE JOS-2851-9-3,16
- 421-BIHOR-SÂNTANDREI-8217-26-3,16
- 422-GALAŢI-SUCEVENI-1582-5-3,16
- 423-TIMIŞ-VICTOR VLAD DELAMARINA-2851-9-3,16
- 424-PRAHOVA-ARICEŞTII RAHTIVANI-8242-26-3,15
- 425-VASLUI-OLTENEŞTI-2538-8-3,15
- 426-BIHOR-REMETEA-2865-9-3,14
- 427-BOTOŞANI-DÂNGENI-3208-10-3,12
- 428-CLUJ-SÂNPAUL-2242-7-3,12
- 429-BOTOŞANI-VORNICENI-4506-14-3,11
- 430-BOTOŞANI-BĂLUŞENI-4838-15-3,1
- 431-BIHOR-SÂNMARTIN-12921-40-3,1
- 432-COVASNA-BODOC-2588-8-3,09
- 433-OLT-BREBENI-2587-8-3,09
- 434-TELEORMAN-FRĂSINET-2262-7-3,09
- 435-IAŞI-TRIFEŞTI-3888-12-3,09
- 436-PRAHOVA-BLEJOI-9419-29-3,08
- 437-ARGEŞ-BOTENI-2270-7-3,08
- 438-BOTOŞANI-HAVÂRNA-4222-13-3,08
- 439-IALOMIŢA-VALEA MĂCRIŞULUI-1621-5-3,08
- 440-BOTOŞANI-VLĂDENI-4872-15-3,08
- 441-IAŞI-MĂDÂRJAC-1627-5-3,07
- 442-PRAHOVA-BĂNEŞTI-5559-17-3,06
- 443-BIHOR-TĂRCAIA-1959-6-3,06
- 444-ARAD-VLADIMIRESCU-14695-45-3,06
- 445-MEHEDINŢI-BREZNIŢA-OCOL-3940-12-3,05
- 446-PRAHOVA-ŞOIMARI-2947-9-3,05
- 447-VASLUI-REBRICEA-3626-11-3,03
- 448-TIMIŞ-JAMU MARE-2980-9-3,02
- 449-VASLUI-PUŞCAŞI-3647-11-3,02
- 450-OLT-VALEA MARE-3646-11-3,02
- 451-CONSTANŢA-GHINDĂREŞTI-2658-8-3,01
- 452-OLT-ICOANA-1660-5-3,01
- 453-CONSTANŢA-POARTA ALBĂ-5981-18-3,01
- 454-TELEORMAN-SALCIA-2325-7-3,01
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