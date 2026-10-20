Justițiarul de Berceni a fost reținut! Procurorii cer arestarea sa pentru 30 de zile. De ce este acuzat

Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept Justițiarul de Berceni, a fost reținut pentru 24 de ore, după mai multe ore de audieri la Poliția din Ploiești. Vloggerul este cercetat într-un dosar deschis în urma plângerii unui bărbat care susține că ar fi fost agresat fizic și sechestrat. Procurorii au cerut arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, iar magistrații Judecătoriei Ploiești urmează să decidă marți, 20 octombrie, dacă admit solicitarea.
În același dosar a fost reținut și George Daniel Bozieru, potrivit Observatorului Prahovean. Cei doi au fost audiați în legătură cu plângerea depusă de un bărbat care susține că ar fi fost agresat și lipsit de libertate, împrejurările în care s-ar fi petrecut faptele fiind cercetate de polițiști. Alexandru Constandachi a mai fost implicat anterior într-un dosar în care era acuzat de șantaj, după ce ar fi cerut 5.000 de euro unui bărbat pentru a nu publica pe internet imagini compromițătoare cu acesta.
Luni, 19 octombrie, Constandachi a fost dus la Secția 4 de Poliție Ploiești pentru audieri. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au confirmat informația, însă nu au oferit alte detalii despre dosar, întrucât cercetările sunt în desfășurare. Înainte să intre la audieri, vloggerul a publicat un mesaj pe TikTok, în care le-a povestit urmăritorilor săi despre intervenția polițiștilor și despre posibilitatea ca el și persoanele care îl însoțeau să fie reținuți, conform Observatorul Prahovean.
„Au venit de la Secția 4 Ploiești să ne facă percheziții și să ne aducă cu mandat de aducere în dosarul acelui posibil violator care a făcut plângere că l-am fi bătut și l-am fi sechestrat. O să fim duși acum la Secția 4 din Ploiești. Probabil vom fi reținuți”, a transmis acesta.
Procurorii cer arestarea preventivă pentru 30 de zile. Decizia aparține Judecătoriei Ploiești
După audierile desfășurate la sediul Poliției din Ploiești, oamenii legii au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pe numele lui Alexandru Constandachi și al lui George Daniel Bozieru. Procurorii au formulat ulterior o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile în cazul celor doi. Judecătoria Ploiești urmează să se pronunțe marți, 20 octombrie, asupra solicitării, magistrații fiind cei care vor stabili dacă măsura preventivă va fi dispusă.