Justițiarul de Berceni a fost reținut! Procurorii cer arestarea sa pentru 30 de zile. De ce este acuzat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 09:57

Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept Justițiarul de Berceni, a fost reținut pentru 24 de ore, după mai multe ore de audieri la Poliția din Ploiești. Vloggerul este cercetat într-un dosar deschis în urma plângerii unui bărbat care susține că ar fi fost agresat fizic și sechestrat. Procurorii au cerut arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, iar magistrații Judecătoriei Ploiești urmează să decidă marți, 20 octombrie, dacă admit solicitarea.

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