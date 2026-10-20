Horațiu Moldovan și-a anunțat demisia de la CNAS. Reacția lui Alexandru Rogobete

Horațiu Moldovan a anunțat că demisionează de la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Decizia, comunicată luni seară pe Facebook, vine după ce Alexandru Rogobete îi ceruse în repetate rânduri să renunțe la funcție. Rogobete a salutat anunțul și a lansat noi critici la adresa acestuia.
Horațiu Moldovan, mesaj scurt despre plecarea de la CNAS
Horațiu Moldovan și-a făcut publică demisia printr-o postare în care le-a mulțumit celor care l-au sprijinit pe parcursul mandatului.
„A fost o mare onoare. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.
Mesajul nu a inclus explicații privind motivele deciziei de a părăsi conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Alexandru Rogobete a salutat demisia și l-a criticat pe Moldovan
După anunț, Alexandru Rogobete a publicat o reacție în care a descris plecarea lui Moldovan drept „o veste excelentă”. Acesta a folosit termenul „incompetent” la adresa șefului CNAS, căruia îi solicitase anterior demisia.
„Începe să fie bine. Cel mai bun lucru întâmplat în ultima perioadă pentru sănătatea românească este că incompetentul Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a dat demisia”, a transmis Rogobete.
În aceeași postare, el a susținut că sistemul sanitar are nevoie de „competență, responsabilitate și respect față de pacienți și față de personalul medical”.
Rogobete: „Avem șansa să facem bine sistemul de sănătate”
Alexandru Rogobete a legat plecarea lui Moldovan de posibilitatea unor schimbări în sistemul medical. Mesajul său s-a adresat atât pacienților, cât și personalului din sănătate.
„Dragi pacienți, stimați colegi, avem șansa să facem bine sistemul de sănătate. Să reconstruim încrederea, să corectăm ceea ce nu funcționează și să punem pacientul acolo unde îi este locul: în centrul tuturor deciziilor”, a scris acesta.
Rogobete și-a încheiat mesajul cu îndemnul: „Doamne ajută! O să fie bine”.