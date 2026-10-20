Horațiu Moldovan și-a anunțat demisia de la CNAS. Reacția lui Alexandru Rogobete

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 09:31

Horațiu Moldovan a anunțat că demisionează de la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Decizia, comunicată luni seară pe Facebook, vine după ce Alexandru Rogobete îi ceruse în repetate rânduri să renunțe la funcție. Rogobete a salutat anunțul și a lansat noi critici la adresa acestuia.

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