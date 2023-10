Fotbalistul Dănuț Lupu se predă poliției după vacanța petrecuta în Dubai. Acesta este preluat de autoritățile române de pe aeroportul Otopeni și ajunge după gratii, la Penitenciarul Rahova.

Fostul internațional are de executat 7 luni de închisoare după ce a fost prins de mai multe ori fără permis.

Condamnat la șapte luni de închisoare, Dănuț Lupu a promis că se întoarce duminică în țară când a fost dat verdictul justiției. Acesta se afla la acel moment în vacanță în Dubai.

Nu este, însă, pentru prima dată când fostul fotbalist ajunge în spatele gratiilor. În Grecia, Lupu a stat două luni și jumătate din cauza unei presupuse legături cu mafia de acolo. Bărbatul a povestit că acolo a încercat să își ia viața.

"În Grecia e lege că n-ai voie să ții mai mult de 30 de zile un om în arestul poliției. Când m-au arestat pe mine, coboram spre chioșc să-mi iau țigări.

După 52 de zile m-au dus la penitenciar!

Am luat un pumn de pastile, am încercat să mă otrăvesc!

(M-au acuzat că eram - n.r) șeful Mafiei românești din Grecia!", a declarat Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu a anunțat că se va preda când revine, duminică, din vacanța din Dubai. El a transmis acest lucru într-o declarație dată presei, menționează Realitatea PLUS.

„Vin din Dubai, acolo unde am fost cu soția mea. Sper din tot sufletul ca la aeroport să nu se facă spectacol și lucrurile să decurgă normal, astfel încât toată lumea să își facă datoria”, a menționat Dănuț Lupu în declarația de presă.

Fostul internațional Dănuț Lupu a fost condamnat la închisoare pentru că a condus în mod repetat fără a avea carnet. Impresionat de povestea lui, George Becali s-a oferit să îl angajeze la FCSB după ce își ispășește pedeapsa, relatează Realitatea PLUS.

Dănuț Lupu a fost dat în urmărire la începutul săptămânii, după ce a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare. El trebuie să se predea la Penitenciarul Rahova, după ce i-a fost respins apelul, scrie realitateasportiva.net.

De ce a fost condamnat Dănuț Lupu la 7 ani de închisoare

Dănuț Lupu a fost prins de Poliție fără permis de mai multe ori în ultimul an. Pe 30 iulie 2022, la numai o săptămână după ce fusese condamnat la o pedeapsă cu suspendare de Curtea de Apel Galaţi, a fost oprit de Poliția Rutieră în judeţul Ilfov. Fostul internațional avea permisul de conducere suspendat. Așa că oamenii legii care l-au oprit i-au întocmit dosar penal.

Iar pe 4 septembrie 2023, Dănuț Lupu s-a prezentat în fața judecătorului într-un nou termen după ce a fost surprins, în mai multe rânduri, conducând fără carnet. Pe fond, oficialul Clubului Sportiv Dinamo a primit o condamnare de închisoare cu executare de 7 luni și 10 zile și a formulat apel.

Atunci, avocatul a cerut transformarea pedepsei în amendă penală, judecătorii au rămas în pronunțare pentru data de 2 octombrie, în timp ce procurorul a fost intransigent: „Inculpatul nu poate evita închisoarea”.

Tot la începutul lunii septembrie, fostul internațional român a mărturisit că a fost nevoit să conducă fără permis de conducere din cauza problemelor de sănătate care trebuiau remediate urgent.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. (...) Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a transmis Dănuț Lupu.

Apelul inițiat de Dănuț Lupu și avocatul săi a fost respins, iar fotbalistul care a participat cu România la Campionatul Mondial din 1990 va executa o pedeapsă de 7 luni și 10 zile, fiind obligat să se prezinte la Penitenciarul din Rahova.

Pedeapsa a fost dată de Judecătoria Cornetu pe 2 iunie 2023 și menținută de Curtea de Apel București la începutul lui octombrie.

„CAB în dosarul penal nr 13016/1748/2022 respinge apelul inculpatului Dănuț Lupu.

02.10.2023

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 C6 A

Tip soluție: Respins apel

Soluția pe scurt: DP 1401/A/ În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul inculpat Lupu Dănuţ împotriva sentinţei penale nr. 79/16.02.2023, pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 13016/1748/2022. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe apelantul inculpat la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 2 octombrie 2023.

Document: Hotarâre 1401/2023 02.10.2023”, se arată în decizia instanței.