Dan Petrescu tremură înaintea partidei cu FCSB!

Dan Petrescu

FCSB și CFR Cluj se vor întâlni în ultima etapă din play-off pe Arena Națională. Ardelenii au câștigat deja titlul și au un avans de 5 puncte față de roș-albaștrii.

Dan Petrescu, antrenorul formației din Gruia, a dezvăluit că va introduce pe teren jucători care nu au fost titulari în acest sezon.

Florin Prunea, fost jucător al ”Generației de Aur”, a venit la București alături de Dan Petrescu. Fostul internațional a dezvăluit că ”Bursucul” se teme de FCSB. Antrenorul campioanei României este de părere că dacă roș-albaștrii se vor impune la scor, toată lumea va uita de performanța ardelenilor.

”Am venit de la Cluj sâmbătă seară, alături de cei de la CFR Cluj, cu avionul. Am făcut 40 de minute pentru că am venit cu un avion mai mare. Ce am vorbit? Păi, ce să vorbești cu Petrescu și cu Hagi? Păi, ăștia, numai fotbal, altceva nu ai ce să vorbești cu ei.”

