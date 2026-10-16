Tânără cu autism, sechestrată și bătută trei zile în Dolj. Acuzații grave la adresa polițiștilor

O tânără de 20 de ani, diagnosticată cu o tulburare din spectrul autist, ar fi fost ținută cu forța și bătută timp de trei zile de bărbatul cu care avea o relație. Cazul a stârnit controverse și în privința intervenției polițiștilor, după ce familia a reclamat că fata ar fi fost trimisă singură spre casă, fără să fie dusă la spital, deși avea leziuni grave. Ulterior, medicii au constatat că aceasta suferise o fractură de mandibulă.
Cum ar fi fost sechestrată și bătută tânăra din Prahova
Conform relatărilor familiei, tânăra îl cunoscuse pe bărbat pe internet și, în vara acestui an, a decis să se mute la el, în Dolj. După un prim episod de violență, fata s-ar fi întors în Prahova, dar ulterior a reluat relația și a plecat din nou în Dolj. Familia susține că fata a fost ținută în locuință împotriva voinței sale și bătută timp de trei zile. În cele din urmă, aceasta ar fi reușit să folosească un laptop pentru a-i trimite tatălui un mesaj prin care îi cerea să vină să o ia. După ce a aflat ce se întâmplă, fratele tinerei a sunat la 112, solicitând intervenția poliției.
Ce s-a întâmplat când au ajuns polițiștii la locuința din Dolj
Fratele tinerei a declarat pentru Libertatea că, după ce a fost urcată în mașina poliției, tânăra a început să plângă și a cerut să fie scoasă de acolo. Tot acesta afirmă că agenții i-ar fi permis apoi să intre în locuință pentru a-și lua lucrurile, fiind nevoie de o nouă intervenție după ce el a insistat să nu fie lăsată singură cu bărbatul.
Familia acuză că polițiștii nu au solicitat o ambulanță și nu au transportat-o pe tânără la spital. În schimb, potrivit anchetei jurnalistice, aceasta ar fi fost trimisă spre casă cu ajutorul unui șofer de transport alternativ, iar ulterior a continuat drumul cu autocarul spre București. Familia a mers să o preia din Capitală și a dus-o la spital în Ploiești.
Medicii au constatat fractură de mandibulă
După ce a ajuns acasă, tânăra a fost consultată la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, medicii au constatat un traumatism cranio-facial prin agresiune, fractură mandibulară, fractură coronară dentară și edem facial accentuat. Leziunile au necesitat investigații și tratament medical.
Familia consideră că rănile ar fi trebuit să ridice suspiciuni încă de la intervenția din Dolj. În relatarea publicată de Libertatea, fratele tinerei afirmă că polițiștii au acceptat explicația potrivit căreia umflarea feței ar fi fost cauzată de o problemă dentară.
Ce spune Poliția și ce dosar a fost deschis
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj a precizat că a fost sesizat la 9 octombrie 2026, printr-un apel la 112 făcut de fratele tinerei. Acesta a reclamat că sora sa, în vârstă de 20 de ani, locuiește cu un bărbat de 28 de ani din comuna Caraula și că acesta nu o lasă să se întoarcă la părinți.
În versiunea prezentată de polițiști, la sosirea echipajului, tânăra ar fi declarat inițial că locuiește cu bărbatul de aproximativ două luni, că nu a fost victima unei infracțiuni și că nu dorește să plece. Ulterior, ea ar fi spus că vrea să se întoarcă în județul Prahova. Modul în care a fost gestionat cazul a generat verificări la nivelul IPJ Dolj, potrivit presei locale.
După plângerea depusă de familie în Prahova, a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, lipsire de libertate și distrugere. Potrivit relatărilor din presa locală, bărbatul și membri ai familiei sale au fost aduși la audieri. Ancheta urmează să stabilească împrejurările faptelor reclamate și dacă intervenția polițiștilor a respectat procedurile aplicabile.