Tânără cu autism, sechestrată și bătută trei zile în Dolj. Acuzații grave la adresa polițiștilor

Publicat 16 oct. 2026, 13:00 Actualizat 16 oct. 2026, 13:26

O tânără de 20 de ani, diagnosticată cu o tulburare din spectrul autist, ar fi fost ținută cu forța și bătută timp de trei zile de bărbatul cu care avea o relație. Cazul a stârnit controverse și în privința intervenției polițiștilor, după ce familia a reclamat că fata ar fi fost trimisă singură spre casă, fără să fie dusă la spital, deși avea leziuni grave. Ulterior, medicii au constatat că aceasta suferise o fractură de mandibulă.

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