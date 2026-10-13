Măsură inedită la Suceava pentru siguranța elevilor. Manechine amplasate în apropierea trecerilor de pietoni de lângă școli -FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 oct. 2026, 11:15

Măsură inedită luată de autoritățile din Suceava pentru siguranța elevilor. Manechine tridimensionale, în mărime naturală, care imită silueta unor copii, au fost amplasate în apropierea trecerilor de pietoni din zona școlilor, pentru a atrage atenția șoferilor și a-i determina să reducă viteza.

Distribuie articolul