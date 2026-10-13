Măsură inedită la Suceava pentru siguranța elevilor. Manechine amplasate în apropierea trecerilor de pietoni de lângă școli -FOTO

Măsură inedită luată de autoritățile din Suceava pentru siguranța elevilor. Manechine tridimensionale, în mărime naturală, care imită silueta unor copii, au fost amplasate în apropierea trecerilor de pietoni din zona școlilor, pentru a atrage atenția șoferilor și a-i determina să reducă viteza.
Manechine amplasate în dreptul trecerilor de pietoni din apropierea școlilor
Primele două manechine au fost amplasate în zona Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Suceava, în apropierea unei treceri de pietoni semaforizate, urmând ca alte figurine similare să fie instalate și în fața celorlalte unități de învățământ din municipiu.
Dan Ioan Cușnir, viceprimarul municipiului Suceava, a explicat că, pentru a reda cât mai realist situațiile întâlnite în trafic și pentru a evita uniformitatea vizuală, au fost alese diferite modele de figurine, potrivit Monitorul de Suceava.
Manechinele sunt viu colorate, au ghiozdane în spate și dimensiuni apropiate de cele ale unor copii reali, pentru a putea fi observate cu ușurință de la distanță. Amplasate pe trotuar, acestea creează impresia că doi copii se pregătesc să traverseze strada, determinându-i pe conducătorii auto să reducă viteza și să acorde o atenție sporită zonei.
15 treceri de pietoni, incluse în proiectul pentru siguranța elevilor
Potrivit viceprimarului Dan Ioan Cușnir, proiectul urmează să fie extins în apropierea tuturor școlilor și grădinițelor din municipiu, în locațiile unde configurația infrastructurii permite instalarea acestor figurine.
”Am început montarea acestor manechine care înfățișează copii la trecerile de pietoni din apropierea școlilor pentru a atrage atenția șoferilor și a reduce riscul producerii accidentelor rutiere. Extindem proiectul la un număr de 15 treceri de pietoni din zonele cele mai expuse, din dreptul unităților de învățământ, școli și grădinițe, din municipiul Suceava”, a spus viceprimarul.
Acesta a subliniat că măsura amplasării manechinelor vine să completeze aplicarea covoarelor roșii antiderapante pe asfalt înaintea zebrelor. Combinația dintre covoarele de culoare roșu-aprins, marcaje albe, semafoarele funcționale și manechine transformă zonele școlare în perimetre cu vizibilitate maximă, scăzând probabilitatea ca un șofer să ignore prezența copiilor.