Imaginile dezastrului din județul Vrancea. Trei case, rase de pe fața pământului după explozia unui rezervor cu GPL -FOTO

Imagini halucinante cu dezastrul lăsat de explozia devastatoare, produsă joi, într-o comună din județul Vrancea, din cauza unui rezervor cu GPL. Deflagrația a provocat distrugeri masive, două case și un adăpost de animale au fost rase de pe fața pământului, iar alte șapte gospodării au fost afectate de suflul exploziei. Un bărbat a fost grav rănit, suferind arsuri pe mai mult de jumătate din suprafața corpului.
Imaginile dezastrului din Vrancea: trei case, rase de pe fața pământului în urma exploziei
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, explozia s-a produs joi dimineață, în satul Sihlea, comuna Sihlea, după ce un apel primit la dispeceratul comun ISU-SAJ, prin intermediul numărului unic de urgență 112, a anunțat o deflagrație neurmată de incendiu, în urma căreia o persoană a fost rănită.
La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că locuința unui bărbat în vârstă de 53 de ani fusese distrusă în totalitate. Victima suferise arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului.
Echipajele de intervenție au securizat zona pentru a elimina orice alt pericol, iar în urma verificărilor amănunțite efectuate la fața locului, pompierii au stabilit că deflagrația a distrus în totalitate trei imobile: două locuințe alipite și un adăpost de animale situat în imediata vecinătate.
De asemenea, alte șapte gospodării din apropiere au fost afectate de suflul exploziei. Pagubele au constat în principal în geamuri sparte sau deteriorate și uși avariate.
Recomandările pompierilor pentru prevenirea exploziilor provocate de acumulările de gaze
Pentru a preveni astfel de incidente, în urma cărora viețile oamenilor și bunurile acestora pot fi puse în pericol, pompierii le recomandă cetățenilor să utilizeze exclusiv echipamente omologate și să respecte regulile de siguranță.