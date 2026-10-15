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Imaginile dezastrului din județul Vrancea. Trei case, rase de pe fața pământului după explozia unui rezervor cu GPL -FOTO

FOTO: ISU Vrancea

FOTO: ISU Vrancea

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 oct. 2026, 20:17

Imagini halucinante cu dezastrul lăsat de explozia devastatoare, produsă joi, într-o comună din județul Vrancea, din cauza unui rezervor cu GPL. Deflagrația a provocat distrugeri masive, două case și un adăpost de animale au fost rase de pe fața pământului, iar alte șapte gospodării au fost afectate de suflul exploziei. Un bărbat a fost grav rănit, suferind arsuri pe mai mult de jumătate din suprafața corpului.

Imaginile dezastrului din Vrancea: trei case, rase de pe fața pământului în urma exploziei

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, explozia s-a produs joi dimineață, în satul Sihlea, comuna Sihlea, după ce un apel primit la dispeceratul comun ISU-SAJ, prin intermediul numărului unic de urgență 112, a anunțat o deflagrație neurmată de incendiu, în urma căreia o persoană a fost rănită.

explozia din vrancea

Imediat s-au deplasat la faţa locului trei echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, un echipaj SMURD, precum şi un echipaj SAJ Vrancea

— a precizat sursa citată.

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că locuința unui bărbat în vârstă de 53 de ani fusese distrusă în totalitate. Victima suferise arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului.

explozia din vrancea

Acesta a fost preluat de echipajul SAJ şi transportat la cea mai apropiată unitate de primiri urgenţe pentru a primi tratament corespunzător. De asemenea, s-a constatat că suflul exploziei a afectat şi construcţii din gospodăriile învecinate

— au spus pompierii.

Echipajele de intervenție au securizat zona pentru a elimina orice alt pericol, iar în urma verificărilor amănunțite efectuate la fața locului, pompierii au stabilit că deflagrația a distrus în totalitate trei imobile: două locuințe alipite și un adăpost de animale situat în imediata vecinătate.

De asemenea, alte șapte gospodării din apropiere au fost afectate de suflul exploziei. Pagubele au constat în principal în geamuri sparte sau deteriorate și uși avariate.

explozia din vrancea

În urma verificărilor efectuate la faţa locului s-a constatat că evenimentul s-a produs, cel mai probabil, în urma unei acumulări de gaze combustibile în interiorul locuinţei. Proprietarul folosea un rezervor cu GPL pentru încălzire şi preparare hrană, amplasat în exteriorul clădirii

— au transmis reprezentanții ISU.

Recomandările pompierilor pentru prevenirea exploziilor provocate de acumulările de gaze

Pentru a preveni astfel de incidente, în urma cărora viețile oamenilor și bunurile acestora pot fi puse în pericol, pompierii le recomandă cetățenilor să utilizeze exclusiv echipamente omologate și să respecte regulile de siguranță.

Folosiţi exclusiv rezervoare verificate ISCIR (cu inspecţia tehnică valabilă) şi racorduri speciale pentru GPL, strânse obligatoriu prin folosirea colierelor metalice la ambele capete. Dacă simţiţi miros de gaz, închideţi imediat robinetul buteliei şi ochiurile de la aragaz, deschideţi larg ferestrele şi uşile pentru a aerisi încăperea, nu aprindeţi lumina, nu folosiţi chibrituri/brichete şi nu acţionaţi niciun aparat electrocasnic (nici măcar nu scoateţi din priză echipamentele în funcţiune, deoarece se pot produce scântei în întrerupător). Părăsiţi zona şi sunaţi la numărul de urgenţă 112 de la distanţă sigură dacă scurgerea este masivă sau nu poate fi oprită

— atrag atenția pompierii.
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