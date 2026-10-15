Imaginile dezastrului din județul Vrancea. Trei case, rase de pe fața pământului după explozia unui rezervor cu GPL -FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 oct. 2026, 20:17

Imagini halucinante cu dezastrul lăsat de explozia devastatoare, produsă joi, într-o comună din județul Vrancea, din cauza unui rezervor cu GPL. Deflagrația a provocat distrugeri masive, două case și un adăpost de animale au fost rase de pe fața pământului, iar alte șapte gospodării au fost afectate de suflul exploziei. Un bărbat a fost grav rănit, suferind arsuri pe mai mult de jumătate din suprafața corpului.

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