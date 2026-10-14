Imagini impresionante de la hramul Sfintei Parascheva. Peste 28.000 de persoane și-au unit drumurile și inimile în rugăciune, la Iași- VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 oct. 2026, 18:14

Peste 28.000 de credincioși au participat marți la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași. Slujba a fost săvârșită de un sobor de 28 de ierarhi din țară și din străinătate, în frunte cu Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Înaltpreasfințitul Părinte Dimitrios, Mitropolitul Franței și Exarhul Europei.

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