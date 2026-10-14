Imagini impresionante de la hramul Sfintei Parascheva. Peste 28.000 de persoane și-au unit drumurile și inimile în rugăciune, la Iași- VIDEO

Peste 28.000 de credincioși au participat marți la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași. Slujba a fost săvârșită de un sobor de 28 de ierarhi din țară și din străinătate, în frunte cu Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Înaltpreasfințitul Părinte Dimitrios, Mitropolitul Franței și Exarhul Europei.
Imagini impresionante de la hramul Sfintei Parascheva
Potrivit autorităților, peste 185.000 de credincioși din țară și din străinătate au venit la Iași în perioada sărbătorii pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.
Sfânta Liturghie arhierească, momentul central al manifestărilor religioase, a fost oficiată pe un podium special amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane, la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde peste 28.000 de credincioși au înfruntat vremea nefavorabilă pentru a lua parte la slujbă.
Imaginile cu mulțimea de credincioși reuniți la Iași în rugăciune, într-o atmosferă de profundă emoție și evlavie, sunt de-a dreptul impresionante și au devenit virale pe internet, unde au adunat mii de reacții din partea internauților.
10 tineri, premiați pentru performanțe deosebite
În cadrul slujbei de marți, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, a premiat 10 tineri cu rezultate remarcabile în domeniile educației, științei și culturii. Este vorba despre Alexandra Mihaela Aramă, Alexia Rodica Nemțeanu, Elisa Gabriela Todirișcă, Alexandra Ioana Șerban, Miruna Elena Corduneanu, Ana Maria Corduneanu, Alexandra Marițencu, Mihai Ilinca, Robert Capotă și Veronica Horopciuc.
Programul Educațional, denumit ”Bursierii Sfintei Parascheva” și inițiat de Arhiepiscopia Iașilor, urmărește susținerea tinerilor cu performanțe academice deosebite și potențial remarcabil, indiferent de domeniul de activitate, de la teologie, matematică și robotică până la inginerie, medicină, cercetare științifică, literatură, muzică și sport.
Burse lunare de până la 4.000 de lei
În urma concursului organizat de Arhiepiscopia Iașilor, 24 de elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi au fost admiși în program. Aceștia vor beneficia, timp de un an, de burse lunare cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, cu posibilitatea continuării sprijinului financiar în anii următori.
Prin această inițiativă, Arhiepiscopia Iașilor își propune să încurajeze excelența și să sprijine tinerii cu rezultate deosebite în educație, știință și cultură.