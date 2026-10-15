Gondola din Sinaia, oprită din cauza vântului puternic. Rafalele au întrerupt urcarea spre Cota 2000 din Bucegi

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 oct. 2026, 17:33

Gondola din Sinaia, care asigură legătura între Cota 1400 și domeniul schiabil de la Cota 2000 din Munții Bucegi, a fost oprită joi, din cauza vântului puternic, care împiedică funcționarea instalației în condiții de siguranță.

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