Gondola din Sinaia, oprită din cauza vântului puternic. Rafalele au întrerupt urcarea spre Cota 2000 din Bucegi

Gondola din Sinaia, care asigură legătura între Cota 1400 și domeniul schiabil de la Cota 2000 din Munții Bucegi, a fost oprită joi, din cauza vântului puternic, care împiedică funcționarea instalației în condiții de siguranță.
Vântul puternic a dus la oprirea gondolei Carp din Sinaia
Administratorii instalațiilor de transport pe cablu din Sinaia au anunțat, joi, oprirea gondolei Carp, care asigură legătura între Cota 1400 și Cota 2000 din Munții Bucegi, din cauza vântului puternic.
Gondola a fost pornită la ora 9:30 și urma să funcționeze până la ora 16:30. Instalația a fost însă oprită după aproximativ două ore, din cauza rafalelor de vânt care nu permiteau desfășurarea activității în condiții de siguranță.
Primul tronson al gondolei, oprit de mai multe săptămâni
Primul tronson al gondolei din Sinaia, care face legătura între stațiune și Cota 1400, este nefuncțional de mai multe săptămâni. Oprirea acestuia a survenit după ce s-a constatat deplasarea unui pilon al instalației, în contextul unui șantier din apropiere, unde se construiește un hotel.
Joi, turiștii care doresc să ajungă la Cota 1400 pot folosi telecabina, singura instalație de transport pe cablu menționată ca fiind funcțională pe acest traseu.