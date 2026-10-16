Drumuri mai sigure pentru pietoni: primele treceri supraînălțate au fost finalizate în Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 a finalizat amenajarea primelor patru treceri de pietoni supraînălțate, în cadrul programului de creștere a siguranței rutiere. Alte patru treceri urmează să fie finalizate săptămâna viitoare, intervențiile fiind realizate cu prioritate în apropierea unităților de învățământ și în zonele cu trafic pietonal intens.
Noile treceri sunt realizate prin supraînălțarea carosabilului la nivelul trotuarului, astfel încât șoferii să fie determinați să reducă viteza înaintea zonelor de traversare. Măsura urmărește diminuarea riscului de accidente și protejarea pietonilor, în special a copiilor care se deplasează zilnic către școli și grădinițe. Primele reacții primite din partea cetățenilor sunt pozitive, în special din partea părinților, care apreciază măsurile suplimentare de siguranță în apropierea unităților de învățământ. Amenajarea acestor treceri răspunde nevoii de a reduce viteza autovehiculelor în zonele cu trafic pietonal intens, unde copiii se numără printre cei mai vulnerabili participanți la trafic.
România, printre țările europene cu cele mai multe decese în accidente rutiere
Necesitatea unor astfel de intervenții este evidențiată și de statisticile privind siguranța rutieră. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Române, în anul 2025, la nivel național, au fost înregistrate 3.950 de accidente rutiere grave, soldate cu 1.293 de persoane decedate și 3.125 de persoane rănite grav. Cu alte cuvinte, în medie, peste trei persoane și-au pierdut viața zilnic pe drumurile din România. La nivel european, situația rămâne îngrijorătoare. În 2024, România a înregistrat cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană, cu 78 de decese la un milion de locuitori, față de media europeană de 44.
Aceste cifre arată importanța măsurilor de prevenție, în special în zonele urbane, unde pietonii sunt expuși riscurilor generate de traficul rutier.
Un program amplu de modernizare a infrastructurii rutiere
Amenajarea trecerilor supraînălțate face parte dintr-un proiect mai amplu al Primăriei Sectorului 3, care prevede modernizarea a 1.100 de treceri de pietoni și intersecții, printr-o investiție prin finanțare europeană.
Proiectul include supraînălțarea a 826 de treceri de pietoni și reconfigurarea a 274 de intersecții, precum și măsuri suplimentare de siguranță: iluminat dedicat trecerilor de pietoni, panouri electronice de avertizare, garduri de protecție în apropierea școlilor și marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități.
Până la aprobarea finanțării europene, administrația locală a început amenajarea primelor treceri din fonduri proprii.
Patru treceri sunt deja finalizate, iar alte patru sunt programate pentru finalizare pentru săptămâna viitoare. Lucrările vor continua etapizat, obiectivul fiind creșterea siguranței pietonilor și reducerea riscurilor de accidente, în special în zonele frecventate de copii.