Drumuri mai sigure pentru pietoni: primele treceri supraînălțate au fost finalizate în Sectorul 3

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 oct. 2026, 16:02

Primăria Sectorului 3 a finalizat amenajarea primelor patru treceri de pietoni supraînălțate, în cadrul programului de creștere a siguranței rutiere. Alte patru treceri urmează să fie finalizate săptămâna viitoare, intervențiile fiind realizate cu prioritate în apropierea unităților de învățământ și în zonele cu trafic pietonal intens.

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