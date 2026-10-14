Șoc la un priveghi! O fată de 15 ani s-a ridicat din sicriu, după ce familia a crezut că a murit. Momentul incredibil, filmat - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 09:46

O adolescentă de 15 ani din Guatemala a trecut printr-o experiență greu de imaginat, după ce familia sa a crezut că a murit și i-a organizat priveghiul. Fata își pierduse cunoștința în urma unei stări de rău, iar tatăl ei, care nu i-a mai simțit pulsul și respirația, a considerat că aceasta decedase. După aproximativ opt ore, adolescenta a început să se miște în sicriu și s-a ridicat în fața rudelor adunate pentru a-și lua rămas-bun. Întregul moment a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe internet. Atenție! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

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