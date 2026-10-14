Șoc la un priveghi! O fată de 15 ani s-a ridicat din sicriu, după ce familia a crezut că a murit. Momentul incredibil, filmat - VIDEO

O adolescentă de 15 ani din Guatemala a trecut printr-o experiență greu de imaginat, după ce familia sa a crezut că a murit și i-a organizat priveghiul. Fata își pierduse cunoștința în urma unei stări de rău, iar tatăl ei, care nu i-a mai simțit pulsul și respirația, a considerat că aceasta decedase. După aproximativ opt ore, adolescenta a început să se miște în sicriu și s-a ridicat în fața rudelor adunate pentru a-și lua rămas-bun. Întregul moment a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe internet. Atenție! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
Incidentul s-a petrecut în satul El Jocote, din localitatea Sacapulas, departamentul Quiché din Guatemala. Adolescenta, identificată de presa locală drept Yuleidy Ixcotoyac, a început să se simtă rău în cursul nopții și s-a plâns de dureri puternice în piept. Tatăl ei, Abraham Ixcotoyac, a încercat să o transporte la un spital, însă fata și-a pierdut cunoștința în timpul drumului. Bărbatul a povestit că nu i-a mai simțit pulsul și nu a mai observat semne de respirație, motiv pentru care a crezut că fiica sa murise.
În loc să ajungă la spital pentru un consult, acesta a decis să se întoarcă acasă. Familia a început imediat pregătirile pentru înmormântare, a cumpărat un sicriu și a organizat priveghiul. Potrivit publicației italiene La Stampa, adolescenta nu fusese examinată de un medic și nu exista niciun certificat care să confirme decesul.
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La aproximativ opt ore după ce fusese considerată moartă, rudele au observat că fata începe să se miște în sicriu. Spre uimirea tuturor, aceasta a deschis ochii și s-a ridicat în șezut. În imaginile distribuite pe rețelele sociale se vede cum persoanele aflate la priveghi se apropie de adolescentă și încearcă să o ajute. Unii dintre cei prezenți au început să plângă și să se roage, în timp ce alții i-au oferit apă.
Ce a povestit adolescenta după ce și-a revenit
După incident, tânăra a încercat să explice ce își amintește din momentele de dinainte să își piardă cunoștința. Aceasta a povestit că a simțit o durere puternică în zona inimii și o senzație de greutate în piept, după care totul s-a întunecat. Nu își amintește ce s-a întâmplat în perioada în care a fost inconștientă. Pentru adolescentă și familia sa, faptul că și-a revenit a fost o surpriză uriașă.
„A fost un miracol”, a spus fata, potrivit relatărilor presei internaționale.
Mama adolescentei a povestit că a fost printre primele persoane care au observat mișcările fiicei sale. Femeia a început să strige că fata este în viață, iar ceilalți membri ai familiei s-au apropiat imediat de sicriu. Tânăra a fost ajutată să iasă și a primit ulterior îngrijiri medicale.
Procurorii au deschis o anchetă. Familia organizase priveghiul fără certificat de deces
Cazul a ajuns în atenția autorităților din Guatemala, care încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat. Parchetul a deschis o anchetă din oficiu, pe 11 octombrie, pentru a clarifica împrejurările în care adolescenta a fost considerată decedată fără să fie examinată de un medic.
Anchetatorii verifică inclusiv decizia familiei de a organiza priveghiul fără un document medical care să confirme decesul. Situația amintește de alte cazuri în care persoane considerate moarte s-au trezit în timpul priveghiului. În cazul adolescentei din Guatemala, însă, nu există dovezi că aceasta ar fi fost declarată moartă de personal medical. Deocamdată, procurorii nu au anunțat concluziile anchetei și nici dacă familia va fi trasă la răspundere.
Adolescenta a fost transferată la un alt spital. Autoritățile verifică și o posibilă neglijență
După ce și-a revenit, fata a fost internată într-o clinică privată pentru investigații medicale. Potrivit publicației guatemaleze Prensa Libre, Procuratura Generală a Națiunii a intervenit pentru a verifica starea adolescentei și condițiile în care aceasta primea îngrijiri. Reprezentanții instituției au constatat că unitatea medicală privată nu dispunea de echipamentele necesare pentru toate investigațiile de care fata avea nevoie.
În urma intervenției autorităților, un judecător a dispus transferarea adolescentei la Spitalul Regional din Huehuetenango, unde aceasta urma să fie supusă unor examinări medicale de specialitate. În paralel, instituțiile competente analizează dacă părinții au dat dovadă de neglijență atunci când au considerat că fiica lor murise, fără să solicite confirmarea unui medic. Până în prezent, nu a fost comunicat un diagnostic care să explice pierderea prelungită a cunoștinței. Autoritățile încearcă să stabilească atât cauza episodului medical, cât și împrejurările în care fata a ajuns să fie așezată într-un sicriu, deși era în viață.