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Anca Alexandrescu, înainte de votul pentru Cabinetul Niculescu: „E nevoie de o resetare generală a României”

Anca Alexandrescu/ FOTO: Bogdan Chircan

Anca Alexandrescu/ FOTO: Bogdan Chircan

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 14:44

Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS a declarat, marți, în contextul votului de învestitură pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, că România are nevoie de o „resetare generală” și i-a avertizat pe noii guvernanți că riscă să aibă aceeași soartă ca Ilie Bolojan dacă nu țin cont de problemele reale ale cetățenilor. Ea a criticat partidele care au fost la guvernare în ultimii șapte ani și a susținut că dificultățile economice ale românilor nu se vor rezolva automat odată cu instalarea noului Executiv.

Anca Alexandrescu: „Românii nu sunt relaxați”

Anca Alexandrescu a comentat votul de marți, din Parlament, pentru învestirea Cabinetului Luca Niculescu, afirmând că schimbarea Guvernului nu înseamnă automat că problemele economice și sociale ale românilor vor dispărea.

Cine anume sunt relaxați? Pentru că românii nu sunt relaxați. Ceea ce se va întâmpla astăzi în Parlament nu înseamnă că se duce lapte și miere pe străzi, să fie foarte clar

— a declarat aeasta.

Jurnalista a susținut că situația actuală trebuie analizată în contextul ultimilor șapte ani de guvernare, perioadă în care, în opinia sa, mai multe partide poartă responsabilitatea pentru problemele cu care se confruntă țara.

Știm foarte clar în ce situație se află România, ce situație financiară are România după ce a fost împrumutată cu sute de miliarde, datorii. Știm foarte clar cât este de mare și nu numai acum, în timpul mandatului Bolojan, ci în ultimii șapte ani

— a afirmat Anca Alexandrescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Critici la adresa partidelor care au guvernat România

Anca Alexandrescu a criticat, astfel, PNL, PSD și USR, susținând că toate aceste formațiuni politice sunt responsabile pentru situația actuală a țării. În ceea ce privește Partidul Național Liberal, ea a ținut să sublinieze că formațiunea condusă astăzi de premierul demis Ilie Bolojan a participat la guvernare timp de șapte ani consecutivi.

Pentru că noi trebuie să vedem la pachet ultimii șapte ani, începând din pandemie, de când a fost dat jos, de fapt, Guvernul Viorica Dăncilă, în 2019, și au venit liberalii la guvernare, care astăzi, iată, pleacă de la guvernare după șapte ani consecutivi.

Este o performanță incredibilă, în condițiile în care acest partid a ieșit ori pe locul doi, ori pe locul trei la alegeri. Deci, sub nicio formă nu se justifică rămânerea PNL-ului, dar au avut avantajul că l-au avut președintele, pe Klaus Iohannis, care și-a pus guvernul lui, care a schimbat președinții la partid ca pe șosete, iar apoi, împreună cu PSD-ul sau datorită PSD-ului, care a salvat PNL-ul de la dispariție în anul 2024, prin măsurile mizerabile pe care le-a luat, cu comasarea alegerilor, cu candidaturile pe listele comune, anularea alegerilor și așa mai departe, am ajuns în această situație

— a arătat moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Ea a criticat și colaborarea dintre PNL și PSD, acuzând cele două partide că au contribuit la situația politică actuală.

PSD-ul nu este nici pe departe Albă ca Zăpada în această poveste, este la fel de vinovat ca toate celelalte partide care au guvernat în acești șapte ani de zile și USR-ul, bineînțeles, care a fost în două rânduri la guvernare, și atunci, în pandemie, și acum, în această perioadă

— a precizat jurnalista.

Anca Alexandrescu a afirmat, totodată, că plecarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului poate reprezenta un motiv de satisfacție pentru cei nemulțumiți de măsurile adoptate în timpul mandatului său, dar a subliniat că schimbarea premierului nu garantează rezolvarea problemelor populației.

Asta ne poate bucura, dar în niciun caz nu cred că problemele românilor se vor rezolva începând de astăzi, când va fi votat Guvernul Luca Niculescu

— a mai spus ea.

„E nevoie de o resetare generală a României”

În opinia Ancăi Alexandrescu, noul Guvern trebuie să țină cont de dificultățile cu care se confruntă populația și să adopte măsuri în beneficiul cetățenilor. În caz contrar, ea a avertizat că viitorul Executiv riscă să se confrunte cu aceeași reacție publică dacă nu înțelege nemulțumirile românilor.

E nevoie de o resetare generală a României, iar cei care vin astăzi la guvernare, dacă nu înțeleg același lucru, vor avea aceeași soartă ca Ilie Bolojan

— a declarat Anca Alexandrescu.

Aceasta a susținut că românii se confruntă cu dificultăți tot mai mari în achitarea facturilor și în acoperirea cheltuielilor de zi cu zi.

Românii nu mai au răbdare, nu mai vrea nimeni să aștepte până în 2028 să li se acorde de către Guvern ceea ce li se cuvine, Claudiu, pentru că oamenii muncesc din greu, nu stau să cerșească cu mâna întinsă

— a afirmat ea.

Jurnalista a enumerat printre problemele cu care se confruntă cetățenii costurile ridicate ale vieții și dificultățile financiare care limitează accesul la medicamente, vacanțe sau activități de agrement.

După cum vedeți, românii nu sunt în stradă, sunt la muncă, pentru că nu mai au cu ce să-și plătească facturile, nu mai au cu ce să-și cumpere medicamente, nu își mai permit să meargă într-o vacanță sau într-un weekend, nu își mai permit să meargă la un restaurant măcar în weekend și asta generează o reacție în lanț

— a declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu cere vigilență față de noul Guvern

În contextul schimbării Executivului, Anca Alexandrescu a susținut că este important ca activitatea noilor guvernanți să fie monitorizată și ca eventualele decizii considerate greșite să fie sancționate public.

Ceea ce este important pentru noi și pentru români este ca noi să rămânem vigilenți, să sancționăm fiecare lucru pe care îl fac în neregulă cei care se află la guvernare, să arătăm mizeria, să o scoatem, de fapt, și să o arătăm și să punem presiune publică pe ei să ia măsuri pentru români, nu împotriva românilor

— a subliniat Alexandrescu.

Jurnalista nu s-a oprit însă aici. Din contră, ea a criticat și măsurile fiscale care susține că au afectat mediul de afaceri, afirmând că firmele mici se confruntă cu dificultăți din cauza taxelor, a impozitelor și a prețurilor ridicate.

Micile firme abia mai răsuflă, alea care mai trăiesc, pentru că majoritatea se închid pe capete din cauza taxelor și impozitelor mărite de Ilie Bolojan, din cauza TVA-ului mărit, din cauza prețurilor uriașe

— a declarat aceasta.

Potrivit acesteia, noul Cabinet trebuie să răspundă așteptărilor populației și să evite repetarea greșelilor pe care le atribuie fostei guvernări.

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