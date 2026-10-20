Anca Alexandrescu, înainte de votul pentru Cabinetul Niculescu: „E nevoie de o resetare generală a României”

Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS a declarat, marți, în contextul votului de învestitură pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, că România are nevoie de o „resetare generală” și i-a avertizat pe noii guvernanți că riscă să aibă aceeași soartă ca Ilie Bolojan dacă nu țin cont de problemele reale ale cetățenilor. Ea a criticat partidele care au fost la guvernare în ultimii șapte ani și a susținut că dificultățile economice ale românilor nu se vor rezolva automat odată cu instalarea noului Executiv.
Anca Alexandrescu: „Românii nu sunt relaxați”
Anca Alexandrescu a comentat votul de marți, din Parlament, pentru învestirea Cabinetului Luca Niculescu, afirmând că schimbarea Guvernului nu înseamnă automat că problemele economice și sociale ale românilor vor dispărea.
Jurnalista a susținut că situația actuală trebuie analizată în contextul ultimilor șapte ani de guvernare, perioadă în care, în opinia sa, mai multe partide poartă responsabilitatea pentru problemele cu care se confruntă țara.
Critici la adresa partidelor care au guvernat România
Anca Alexandrescu a criticat, astfel, PNL, PSD și USR, susținând că toate aceste formațiuni politice sunt responsabile pentru situația actuală a țării. În ceea ce privește Partidul Național Liberal, ea a ținut să sublinieze că formațiunea condusă astăzi de premierul demis Ilie Bolojan a participat la guvernare timp de șapte ani consecutivi.
Ea a criticat și colaborarea dintre PNL și PSD, acuzând cele două partide că au contribuit la situația politică actuală.
Anca Alexandrescu a afirmat, totodată, că plecarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului poate reprezenta un motiv de satisfacție pentru cei nemulțumiți de măsurile adoptate în timpul mandatului său, dar a subliniat că schimbarea premierului nu garantează rezolvarea problemelor populației.
„E nevoie de o resetare generală a României”
În opinia Ancăi Alexandrescu, noul Guvern trebuie să țină cont de dificultățile cu care se confruntă populația și să adopte măsuri în beneficiul cetățenilor. În caz contrar, ea a avertizat că viitorul Executiv riscă să se confrunte cu aceeași reacție publică dacă nu înțelege nemulțumirile românilor.
Aceasta a susținut că românii se confruntă cu dificultăți tot mai mari în achitarea facturilor și în acoperirea cheltuielilor de zi cu zi.
Jurnalista a enumerat printre problemele cu care se confruntă cetățenii costurile ridicate ale vieții și dificultățile financiare care limitează accesul la medicamente, vacanțe sau activități de agrement.
Anca Alexandrescu cere vigilență față de noul Guvern
În contextul schimbării Executivului, Anca Alexandrescu a susținut că este important ca activitatea noilor guvernanți să fie monitorizată și ca eventualele decizii considerate greșite să fie sancționate public.
Jurnalista nu s-a oprit însă aici. Din contră, ea a criticat și măsurile fiscale care susține că au afectat mediul de afaceri, afirmând că firmele mici se confruntă cu dificultăți din cauza taxelor, a impozitelor și a prețurilor ridicate.
Potrivit acesteia, noul Cabinet trebuie să răspundă așteptărilor populației și să evite repetarea greșelilor pe care le atribuie fostei guvernări.