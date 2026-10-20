Anca Alexandrescu, înainte de votul pentru Cabinetul Niculescu: „E nevoie de o resetare generală a României”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 14:44

Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS a declarat, marți, în contextul votului de învestitură pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, că România are nevoie de o „resetare generală” și i-a avertizat pe noii guvernanți că riscă să aibă aceeași soartă ca Ilie Bolojan dacă nu țin cont de problemele reale ale cetățenilor. Ea a criticat partidele care au fost la guvernare în ultimii șapte ani și a susținut că dificultățile economice ale românilor nu se vor rezolva automat odată cu instalarea noului Executiv.

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