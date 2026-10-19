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Locale· 1 min citire
Accident grav pe DN22, în Constanța! Cinci răniți, două persoane inconștiente. Traficul este restricționat
Accident grav Constanța
Publicat19 oct. 2026, 07:59
Actualizat19 oct. 2026, 08:00
Un accident grav s-a produs luni dimineață, 19 octombrie, pe DN22, în județul Constanța, între un autoturism și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite, iar două dintre ele sunt în stare de inconștiență, potrivit Centrului Infotrafic.
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