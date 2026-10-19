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Accident grav pe DN22, în Constanța! Cinci răniți, două persoane inconștiente. Traficul este restricționat

Accident grav Constanța

Accident grav Constanța

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Scris deMădălina Cristea
Publicat19 oct. 2026, 07:59
Actualizat19 oct. 2026, 08:00

Un accident grav s-a produs luni dimineață, 19 octombrie, pe DN22, în județul Constanța, între un autoturism și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite, iar două dintre ele sunt în stare de inconștiență, potrivit Centrului Infotrafic.

Coliziunea a avut loc la ieșirea din localitatea Lumina spre Tulcea. ISU Dobrogea a anunțat că, în total, zece persoane au fost implicate în accident.

Pompierii și echipajele medicale intervin la fața locului

În informarea inițială a ISU Dobrogea era menționată o singură victimă inconștientă. Centrul Infotrafic a precizat ulterior că două dintre cele cinci persoane rănite sunt în stare de inconștiență.

La fața locului intervin pompierii cu o autospecială de stingere, alături de un echipaj SMURD C și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean: două de tip B2 și unul de tip C2.

Primele informații indicau implicarea unui microbuz și a unui autoturism. În comunicarea Centrului Infotrafic, cele două vehicule sunt descrise drept un autoturism și o autoutilitară.

Traficul se desfășoară alternativ pe DN22

Circulația în zona accidentului este restricționată la un singur sens, pe care se circulă alternativ. Potrivit estimării transmise de autorități, traficul ar urma să revină la normal după ora 08:30.

Potrivit primelor informații, în urma coliziunii, cinci persoane din autoutilitară au suferit leziuni, două fiind în stare de inconștiență. Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un sens de mers, iar circulația în condiții normale este estimată să fie reluată după ora 08:30.

— a anunțat Centrul Infotrafic.
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