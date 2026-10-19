A fost panică la un liceu din Cluj-Napoca! Elevii și profesorii, evacuați după o alertă cu bombă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 14:13

Momente de panică la Colegiul Național „Báthory István” din Cluj-Napoca, unde elevii și profesorii au fost evacuați de urgență, luni, 19 octombrie, în urma unei alerte cu bombă. Activitățile organizate în cadrul programului „Școala altfel” au fost întrerupte, iar oamenii au fost scoși din clădire după ce au fost anunțați că în interior s-ar putea afla un dispozitiv exploziv. Polițiștii au împânzit zona și au interzis accesul în perimetrul liceului. Ulterior, autoritățile au anunțat că amenințarea nu s-a confirmat.

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