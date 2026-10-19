A fost panică la un liceu din Cluj-Napoca! Elevii și profesorii, evacuați după o alertă cu bombă

Momente de panică la Colegiul Național „Báthory István” din Cluj-Napoca, unde elevii și profesorii au fost evacuați de urgență, luni, 19 octombrie, în urma unei alerte cu bombă. Activitățile organizate în cadrul programului „Școala altfel” au fost întrerupte, iar oamenii au fost scoși din clădire după ce au fost anunțați că în interior s-ar putea afla un dispozitiv exploziv. Polițiștii au împânzit zona și au interzis accesul în perimetrul liceului. Ulterior, autoritățile au anunțat că amenințarea nu s-a confirmat.
Elevii și profesorii, scoși de urgență din liceu după o alertă cu bombă
Alerta a fost dată în timpul activităților desfășurate în cadrul programului „Școala altfel”. Potrivit Știri de Cluj, o persoană care susținea un curs în unitatea de învățământ a povestit că activitatea a fost întreruptă brusc, după ce cineva a intrat și le-a cerut celor prezenți să părăsească imediat clădirea. La aproape 30 de minute de la evacuare, elevii și persoanele care desfășurau activități în școală se aflau încă afară, fără să li se permită să revină în sălile de curs, conform presei locale.
„Eram la liceul Bathory și țineam un curs, și deodată a venit cineva și ne-a zis că trebe să ieșim că este o bombă în clădire. Am ținut un curs pentru că e școala altfel, de aproape jumătate de oră s-a întâmplat încă nu ne lasă să intrăm înapoi în liceu”, a declarat persoana respectivă.
În urma sesizării privind o amenințare cu bombă, polițiștii au delimitat zona din jurul liceului și au restricționat accesul. Nimeni nu a mai fost lăsat să intre în perimetrul unității de învățământ, în timp ce autoritățile au început verificările pentru a stabili dacă există într-adevăr un pericol.
Alerta cu bombă de la Liceul Báthory nu s-a confirmat. Anunțul polițiștilor
Potrivit informațiilor transmise la ora 13:34, alerta cu bombă de la Colegiul Național „Báthory István” din Cluj-Napoca nu s-a confirmat. Reprezentanții IPJ Cluj au trimis echipaje la unitatea de învățământ după ce dispeceratul a primit o sesizare privind o posibilă amenințare. În urma verificărilor efectuate, polițiștii nu au descoperit elemente care să indice existența unui pericol în incinta liceului. Astfel, suspiciunile care au dus la evacuarea elevilor și profesorilor nu au fost confirmate.