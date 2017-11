Zoot.ro – Codul cu care poti obtine 30% reducere la hainele din toate colectiile

Zoot.ro implineste 2 ani, ocazie cu care lanseaza o campanie de reduceri cu 30%, timp de doar o singura zi. Stocurile tind sa se epuizeze rapid la asemenea oferte.

Zoot.ro – Lista cu toate ofertele promotiei poate fi accesata la URMATORUL LINK.

Zoot.ro este un magazin online de haine si accesorii care este deja foarte renumit in online-ul romanesc. Magazinul implineste deja 2 ani de existenta, ocazie cu care au lansat o campanie soc ce se desfasoara doar astazi.

Cu ajutorul codului 2ANIZOOT puteti beneficia de 30% reducere din pret tocmai pentru ca e motiv de sarbatoare la Zoot.ro. Oferta este valabila doar astazi si se aplica produselor selectate si nu se cumuleaza cu alte coduri.

Am selectat si noi cateva dintre ofertele si categoriile de produse care merita vazute si achizitionate cu aceasta reducere fabuloasa de preturi. Nu uitati, codul trebuie aplicat inainte de a face cumparaturile si este 2ANIZOOT.

Zoot.ro – Rochie roz prafuit AX Paris

Rochia din imagine este una foarte sexy ce va pune in valoare fizicul. Rochia e scurta, realizata din material placut la atingere si are un croi conic iar modelul este discret. Cu decolteu rotund si maneci de tip clopot, rochia necesita spalare manuala. Pretul la reducere, caruia i se poate aplica si codul 2ANIZOOT pentru inca 30% discount poate fi gasit AICI.

Zoot.ro – Rochie pulover

Continuam cu o alta recomandare foarte interesanta pentru rochia pulover gri deschis ce are decupaje, de la Miss Selfridge. Rochia e de tip pulover dupa cum vedeti si in imagine, are decupaje la umeri si spate, guler inalt si e fabricata din material placut, flexibil si moale. Pretul rochiei poate fi gasit AICI.

Zoot.ro – Rochie cu buline

O alta rochie la pret foarte bun este rochia bluemarin cu buline si insertie cu picouri Only Lia. Rochia e prevazuta fara maneci, are dublura si e de culoare bleumarin, crem. Aceasta rochie are un croi lejer, pe corp si inchiderea se face cu fermoar ascuns pe spate. Materialele din care este fabricat sunt poliester, iar dublura din nailon, materiale vaporoase, fine si subtiri. In plus, rochia are o curea ingusta in talie si insertie din plasa neagra cu picouri. Spalarea se face doar la 30 de grade. Toate detaliile ofertei le gasiti la URMATORUL LINK.

Zoot.ro – Tricou polo albastru

Nu doar pentru doamne si domnisoare sunt disponibile o multime de oferte bune la Zoot.ro, ci si pentru barbati. Un tricou de cea mai buna calitate, de tip polo, culoare albastru, de la Burton Menswear London are mare reducere. Tricoul se inchide cu nasturi si e fabricat din vascoza si nailor, avand un aspect placut, moale si elastic, cu un croi lejer. Toate informatiile le gasiti AICI.

Zoot.ro – Camasa albastra cu print Mos Craciun

Si ultima sugestie pe care v-o oferim este achizitionarea unui cadou haios pentru Craciun, de pe acum, pentru ca preturile sunt foarte bune. Camasa albastra cu print Mos Craciun si inscriptie de la Only & Sons Owen Christmas este de tip casual si e fabricata din bumbac de cea mai buna calitate. Toate detaliile ofertei sunt AICI.