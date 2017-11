Zoot.ro – 5 oferte cu extra-reducere de 30%

Zoot.ro are o promotie spectaculoasa la implinirea a doi ani de existenta. Magazinul online va propune 30% reducere pentru toate produsele, cu ajutorul unui cod special.

Zoot.ro – Toate ofertele pot fi gasite la URMATORUL LINK.

Zoot.ro tocmai a implinit 2 ani de existenta si cu ajutorul codului de cumparaturi 2ANIZOOT puteti cumpara ce vreti voi cu 30% mai ieftin. Ofertele sunt diverse si am aruncat si noi o privire printre ele. Am selectat 5 piese vestimentare pe care merita sa le cumparati acum la reducere:

Zoot.ro – Blugi super skinny negri

In garderoba oricui ii permite silueta ar trebui sa existe si o pereche de blugi super skinni negri. Noi va prounem oferta de la Zoot.ro pentru blugii super skinny negri cu sireturi de la Miss Selfridge. Blugii pot fi luat cu inca 30% extra reucere cu ajutorul codului 2ANIZOOT. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

Zoot.ro – Geaca neagra

A venit deja vremea rece si toata lumea e in cautare de geci calduroase. Noi va recomandam geaca neagra parka cu blana de la Haily’s Penelope ce are parte de o reducere consistenta la care se adauga si codul 2ANIZOOT ce va mai aduce 30% off. Geaca este de primavara/toamna, cu blana artificiala si gluga cu snur in talie. Pretul gecii il gasiti la URMATORUL LINK.

Zoot.ro – Palton bleumarin

Daca preferati ceva mai elegant decat o banala geaca, va recomandam achizitionarea la reducere cu ajutorul codului 2ANIZOOT a unui palton bleumarin subtire, cu maneci de tip clopot de la Only Chai. Paltonul e subtire dar calduros, croiul este drept, fabricat din poliester, bascoza si elastan. Materialul e calduros, rezistent, fin si flexibil. In plus, paltonul e prevazut cu decolteu rotund, slit pepartea dreapta si poate fi spalat doar la 30 de grade. Pretul sau poate fi consultat AICI.

Zoot.ro – Rochie rosie fara maneci cu cordon

Trecem la o alta categorie de produse si dam peste o rochie superba, de culoare rosie. ROchia e fara maneci, insa cu cordon lat, de la Closet. Rochia are fermoar la spate si e fabricata din 93% poliester si 7% elastan. Materialul are un aspect placut, durabil si flexibil. Mai multe informatii si pretul gasiti AICI.

Zoot.ro – Bluza roz inchis cu volanase

Ultima oferta pe care v-o recomandam in acest articol pentru promotia de la Zoot este pentru o bluza top roz inchis cu volanase si decolteu pe umeri de la Dorothy Perkins Curve. Topul e realizat dintr-un material vaporos si are un croi lejer, cu volanas suprapus decorat cu ciucuri. Pretul sau poate fi gasit AICI.