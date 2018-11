Zona zoster: Simptome și cauze

Zona zoster

Zona zoster este o afectiune cutanata dureroasa cauzata de un episod recurent al infectiei cu virusul varicelo-zosterian.

Zona zoster. Aceasta afectiune cutanata este caracterizata de prezenta unei eruptii localizate, care apare de cele mai multe ori la nivelul fetei, pieptului si abdomenului. In ceea ce priveste gradul de incidenta, in general, zona zoster afecteaza persoanele cu varsta mai mare de 50 de ani.

Conform medicilor de specialitate, persoanele care au avut varicela sunt predispuse unui risc mai mare de aparitie a zonei zoster. Astfel, virusul care cauzeaza varicela, un virus din familia herpesului, ramane in stare latenta la nivelul sistemului nervos. In anumite situatii, exista, insa, cazuri cand acest virusul este reactivat, cauzand zona zoster.

Tratamentul pentru zona zoster isi concentreaza in general atentia asupra reducerii simptomelor. Foarte eficiente in acest sens sunt medicamentele antivirale, conditia fiind ca acestea sa fie administrate in primele stadii ale bolii.

Zona zoster. Cauzele zonei zoster

Asa cum am mentionat deja, zona zoster este cauzata de reactivarea virusului varicelo-zosterian. Factorii care contribuie la reactivarea acestui virus latent sunt stresul si sistemul imunitar slabit. La randul sau, sistemul imunitar poate fi slabit ca urmare a unei game vaste de motive precum inaintarea in varsta, tratamentele imunosupresoare (de ex., chimioterapie) sau anumite afectiuni grave precum cancer sau SIDA.

De cele mai multe ori zona zoster se manifesta o singura data, episoadele recurente fiind extrem de rare. In anumite situatii, eruptia cutanata poate cauza infectii bacteriene ale pielii.

Simptomele zonei zoster

Zona zoster se manifesta simptomatic astfel:

- cresterea sensibilitatii zonei afectate;

- durere intensa sau blanda. Indiferent de natura sau intensitatea sa, durerea are un caracter continuu;

- eruptie cutanata, manifestata pe o singura parte a corpului, la un interval de 2-3 zile de la instaurarea simptomelor initiale. Basicile dureroase si rosii, uneori pline cu puroi, raman la nivelul pielii timp de 7 zile;

- durere nervoasa severa la nivelul portiunii de piele afectata;

- febra;

- frisoane;

- durere de cap;

- oboseala;

- afectiuni gastrointestinale.

Exista situatii cand basicile pot lasa cicatrici sau pete depigmentate la nivelul pielii.

Zona zoster. Remedii pregatite acasa

Aplicati comprese reci sau cuburi de gheata infasurate intr-un prosop la nivelul portiunii de piele afectate. De asemenea puteti utiliza compresele cu apa si praf de copt.

- Faceti timp de 20 de minute bai cu apa calda, in care ati adaugat faina de ovaz sau porumb.

- Aplicati la nivelul portiunii de piele afectate o combinatie de miere de albine, gel de aloe vera si suc de praz.

- Diluati 1/2 ceasca de otet de mere in aproximativ 2 cani cu apa. Inmuiati discuri demachiante de bumbac in aceasta combinatie si aplicati-le la nivelul portiunii de piele afectate.

- Fierbeti 2 lingurite de frunze uscate de roinita in 1 cana cu apa. Urmati acest remediu timp de cateva zile.

- Aplicati la nivelul portiunii de piele afectate ceai de menta, salvie, rozmarin si cimbru.

- Luati in fiecare zi cate 1 lingurita de sunatoare. Sunatoarea este recunoscuta pentru efectele sale antivirale.

- Amestecati 1 lingurita de suc de patrunjel intr-o combinatie de suc de telina si suc de morcov. Aplicati acest remediu la nivelul portiunii de piele afectate pentru combaterea eruptiei si durerilor, scrie wowbiz.ro.

- Un alt remediu eficient pentru combaterea zonei zoster datorita efectelor sale antivirale este sucul de pere.

- Apelati la terapii alternative ca yago, aromaterapie si acupresura.

Zona zoster, tratament si alimentatie. Dieta pentru zona zoster

Optati pentru o dieta sanatoasa bogata in vitaminele A, B1, B12, C, E si zinc.

- Consumati citrice, morcov, usturoi, scortisoara, legume cu frunze verzi si lapte.

- In cazul persoanelor cu zona zoster se recomanda repausul si exercitiile de relaxare, precum meditatia. Toate acestea au capacitatea de a grabi procesul de vindecare.

- Evitati nucile, semintele, cerealele si ciocolata intrucat aceste alimente au tendinta de a agrava simptomele.