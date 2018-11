Zodiile la care vine barza în 2019

Anul 2019 va fi unul plin de surprize plăcute mai ales pentru zodiile feminine. Va fi anul loc din multe puncte de vedere, iar dacă își doresc un copil sau încă un copil veștile sunt bune. Zodiile feminine care vor deveni mame în 2019:

FEMEIA VĂRSĂTOR. Femeile Vărsător care încearcă de mult timp să aibă un copil și care au o relație stabilă trebuie să stea liniștite. În 2019, testul de sarcină ar putea ieși pozitiv, iar asta le va aduce multă fericire în suflet. Vor fi nevoite să se pregătească din timp cu tot necesarul cu care trebuie primit un copil. Multe dintre femeile Vărsător care vor un copil la finalul anului îl vor ține deja în brațe.

FEMEIA BERBEC. Poate că pentru femeia Berbec anul 2019 nu va fi extraordinar din punct de vedere profesional, însă va fi un an excelent din punct de vedere familial. Femeile Berbec își vor mari familia, iar vestea sarcinii ar putea veni primăvara, când natură se trezește din nou după o iarnă friguroasă.

FEMEIA PEȘTI. Și această nativă are parte de un an fertil, un an plin de surprize plăcute. Nu doar că va afla că a rămas însărcinată, dar va primi și câteva cadouri bine meritate, poate sume de bani sau titulaturi pentru care a muncit foarte mulți ani de zile. Toate se așază din luna martie, luna lor zodiacală, scrie bzi.ro.