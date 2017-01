Zodiile cu cel mai rău suflet. Nu primi aceşti oameni în viaţa ta sub nicio formă!

In fiecare dintre noi exista o tendinta de a face rau, numai ca la unii este mai pronuntata si din cauza faptului ca nu reusesc sa se abtina sau sa se controleze se poate spune despre ei ca sunt oameni cu suflet rau. Isi doresc aproape instinctiv sa faca rau celor din jur, intr-o oarecare masura.

Iata in ce zodii sunt nascute persoanele a caror apropiere ti-ar putea face rau:



Fecioara



Fecioara este ironica si critica la adresa celorlalti, iar lipsa sa de tact o face sa isi piarda mintile. Devine periculoasa atunci cand este provocata, dar si ataca la cel mai mic semn de lipsa a naturaletii si a sinceritatii, fiindca uraste ipocrizia si falsitatea. Uneori isi doreste din tot sufletul sa le faca rau celor din jurul sau si este capabila sa ticluiasca unele dintre cele mai ticaloase planuri. E in stare sa provoace catastrofe doar pentru a-i distruge pe cei care i-au gresit sau care crede ea ca au avut intentii ascunse.



Leu



La concurenta cu Fecioara este Leul. Nativii acestei zodii fac si ei rau in mod gratuit. Nici macar nu realizeaza atunci cand arunca vorbe grele, care jignesc. Se crede cel mai frumos, cel mai bun, cel mai destept si priceput si va pune voit in inferioritate pe oricine incearca sa ii atace pozitia de lider. Are o fire cu adevarat diabolica si poate fi periculos din cauza faptului ca este inteligent incat sa stie cand si cu ce sa atace pentru a face rau.



