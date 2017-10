Zodii de importanţă mondială! Totul se învârte în jurul lor. Fără ele, lumea s-ar bloca

Sunt in miezul oricarei actiuni importante. Sunt factorul de decizie, creierul care rezolva cele mai dificile situatii. Fara ele, lumea ar fi o adevarata degringolada. Vorbim despre zodiile care nu se cred buricul pamantului, ci chiar sunt!

Capricorn



Nativii zodiei Capricorn sunt perfectionisti, ambitiosi fara masura si nu se lasa niciodata doborati atunci cand trebuie sa duca la indeplinire un proiect. Sunt in stare sa se tarasca si pe coate pentru reusita. Au putere de decizie, nu se feresc de necunoscut si reusesc intotdeauna ceea ce isi propun.



Berbec



Persoanele nascute in zodia Berbec sunt recunoscute pentru ambitia si curajul lor. Nu se dau in laturi de la nimic si nimeni nu le poate sta in cale. Sunt oameni puternici, cu veleitati de conducator. Nu pot concepe si nu pot admite nicio infrangere. Dupa ce si-au stabilit o tinta, fac tot posibilul pentru a o atinge, indiferent daca este greu sau chiar imposibil.



Leu



Intreaga lume pare ca graviteaza in jurul acestui nativ. Se implica in foarte multe proiecte pentru ca are putere de munca, de concentrare. Fara un Leu, multe lucruri nu sunt posibile, iar el este constient de asta. E nascut sa fie castigator, lider, deschizator de drumuri. Leul ia mereu deciziile corecte, asa ca te poti baza pe el, scrie ele.ro.