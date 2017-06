Zodii care sunt condamnate la singurătate

Nativii din zodiile de pamant si de apa sunt, din fire, mai singuratici. Prefera sa se retraga in spatial lor intim, pentru a face planuri sau a medita. Zodiile caracterizate de stari melancolice sau depresive sunt insa cele care rareori reusesc sa aiba o viata fericita, in doi.

CAPRICORN



Aceasta zodie este caracterizata de incapatanare si perseverenta, insa nu doar atat. Capricornii sunt pretentiosi, nu stiu sa se deschida, sunt uneori prea reci si prea pretiosi pentru ca alt nativ, mai sensibil, sa reziste mult timp langa ei. Chiar daca sunt iubiti pentru inteligenta si spiritual umorului, Capricornii sunt ocoliti pentru felul in care se cred superiori.



LEU



Desi zodii puternice, si Leii sunt singuratici. Prefera anturaje in care sunt in centrul atentiei, insa este dificil pentru un partener sa satisfaca mereu orgoliul nemasurat al Leilor. In plus, Leilor le place singuratatea. Dar nu aceea clasica, ci mai degraba linistea pe care o savureza lenevind la soare. Ca o pisica uriasa.



SCORPION



Una dintre zodiile de apa pentru care singuratatea are un inteles diferit. Scorpionii sunt greu de inteles, traiesc uneori intr-o lume de poveste, insa nu romantica, ci plina de fantezii sexuale. De aceea, uneori este greu sa-si gaseasca un partener pe masura, care sa reuseasca sa-i scoata din depresie, indeplinindu-le visele erotice cele mai ascunse, scrie studentie.ro.