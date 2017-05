Zodii care se îndrăgostesc mereu de cei pe care NU îi pot avea. Trăiesc adevărate TRAGEDII

Dragostea e oarba si uneori nu alege asa cum ar trebui. Se intampla sa ne indragostim fix de cine nu trebuie si sa avem de suferit. Exista 3 zodii care chiar au ghinion in dragoste si ajung sa iubeasca tocmai persoanele pe care nu le pot avea, fie ca sunt la prea mare distanta, fie ca sunt deja casatorite.

Iata, asadar, care sunt zodiile care nu vor avea parte de implinire in viata amoroasa:

Berbec

Berbecul n-are noroc in dragoste. El chiar se indragosteste fix de cine nu e cazul si face mereu aceeasi greseala. Asta pentru ca e foarte pasional si nu se gandeste de doua ori inainte de a da frau liber sentimentelor. E foarte incapatanat si nici macar atunci cand i se spune verde-n fata ca nu se poate merge mai departe cu o anumita relatie nu se da batut. Din pacate pentru el, extrem de rare sunt cazurile in care are castig de cauza. In rest, sufera cumplit.

Leu

Nici Leul nu e mai breaz. Pentru ca este foarte orgolios, considera ca tot ce isi doreste i se cuvine. Pentru el nu conteaza ca persoana de care s-a indragostit este casatorita sau nu il iubeste. El isi pune in cap sa o cucereasca si va face tot ce-i sta in putinta pentru a o avea alaturi.

Fecioara

Nativii Fecioara nu au incredere in puterea lor de seductie si din acest motiv ajung sa se indragosteasca total nepotrivit. Asa reusesc sa isi formeze un palmares bogat la capitolul suferinta din dragoste. Isi consuma energia pentru a analiza situatiile si oamenii, in loc sa iubeasca pur si simplu, sa-si dea voie sa simta, scrie ele.ro.