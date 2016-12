Zodiacul japonez. Previziuni în funcţie de data naşterii

Cultura captivantă din această parte a lumii se reflectă în denumirile şi caracteristicile fiecăruia din cele 11 semne din zodiacul japonez. Tu căruia îi aparţii? Află iî funcţie de data naşterii.

IMPARATEASA (19 NOIEMBRIE – 26 DECEMBRIE)

Imparatesele ies in evidenta prin frumusetea lor, sunt cochete, au o tinuta impecabila. Nu le place singuratatea si sunt mai mereu in centrul atentiei, inconjurate de oameni care le apreciaza, le sustin sau chiar le divinizeaza. Sunt puternice, intelepte, adora petrecerile, muzica. Barbatul unei Imparatese nu poate fi un oarecare, trebuie sa iasa in evidenta, sa o respecte si sa o domine sau macar sa o egaleze.

LUNA (27 DECEMBRIE – 18 IANUARIE)

Ca si astrul al carui nume il poarta zodia ta, esti misterioasa, atragatoare, senina si foarte hotarata cand iti propui un lucru. Creativa, inteligenta si intuitiva, gasesti intotdeauna o iesire, chiar si din cele mai dificile situatii. Doar dragostea te poate face sa-ti iesi din fire, sa te pierzi, sa te simti neajutorata. Treci usor de la o stare la alta, ba esti melancolica, ba impulsiva, iar aceasta instabilitate le da batai de cap celor din jur...

TESTOASA (19 IANUARIE – 14 FEBRUARIE)

Simbol stravechi al intelepciunii, testoasa e caracterizata inainte de toate de blandete si spirit de sacrificiu. Perseverenta si precauta, daca apartii acestui semn gandesti mult inainte sa actionezi, iar dupa ce iei o decizie, nu te mai razgandesti. Esti o prietena devotata, te implici sentimental, dar nici nu te uiti in urma cand esti ranita sau cand iti sunt calcate in picioare principiile.

FLOAREA DE CIRES (15 FEBRUARIE – 20 MARTIE)

Asemenea ghiocelului autohton, floarea de cires e pentru japonezi simbolul gingasiei, al sensibilitatii, al delicatetii si frumusetii. Tot ea este asociata cu iubirea, dar si cu vulnerabilitatea. Traiesti din plin si cu entuziasm fiecare clipa, in dragoste te daruiesti total si-ti impresori partenerul cu multa afectiune. Bunatatea ta iti aduce multe bucurii, dar si suferinta.

Mai multe pe Kudika.ro.