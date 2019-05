Zodiacul compatibilităţii sexuale. Vezi cu ce zodii te potriveşti în pat

Cu cine te potriveşti în pat, în funcţie de zodie.

Berbec

Femeile: Pentru ca sunt foarte impulsive, sunt adesea complicate si greu de inteles. Sunt spontane, sarmante si temperamentale. Sunt foarte entuziaste in pat si ideea de act sexual „animalic” le excita la maxim, de aceea muscaturile, zgarieturile si semnele pasiunii sunt foarte comune dupa sexul cu o femeie-berbec.

Barbatii: Neconventional si pasional, sexul cu un barbat-berbec nu va fi uitat usor. Sunt energici, carismatici, inventivi si imprevizibili. In pat, se asteapta ca partenera lor sa contribuie activ la propria-i satisfacere. Sunt nerabdatori, asa ca preludiul este aproape intotdeauna inexistent sau foarte scurt.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Berbec, Fecioara, Balanta, Capricorn

Zodii compatibile sexual: Gemeni, Leu, Sagetator, Varsator, Pesti

Zodii incompatibile sexual: Taur, Rac, Scorpion

Taur

Femeile: Sunt vulnerabile si posesive. Senzuale si seducatoare, te vor atrage cu limbajul corporal caruia pur si simplu nu-i poti rezista. Au un apetit sexual foarte generos, asa ca frecventa actelor sexuale nu va fi niciodata... dezamagitoare.

Barbatii: Actul sexual nu poate fi satisfacator pentru tauri daca nu au parte de un context favorabil. Diversitatea sexuala si experimentele nu ii atrag foarte tare, insa, pe de alta parte, isi stapanesc foarte bine „repertoriul”.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Berbec, Taur, Scorpion, Varsator

Zodii compatibile sexual: Rac, Balanta, Capricorn, Pesti

Zodii incompatibile sexual: Gemeni, Leu, Fecioara, Sagetator

Gemeni

Femeile: Carismatice si istete, femeile-gemeni pur si simplu detesta monotonia. Nu se vor opri de la nimic cand vine vorba de satisfacerea curiozitatilor si a fanteziilor sexuale. Despre nativele acestei zodii se spune ca fac cel mai mult sex pentru ca au nevoie sa-si satisfaca toate dorintele si „curiozitatile”.

Barbatii: Urasc rutina si sunt manati de dorinta de a-si duce la bun sfarsit propriile „planuri” si dorinte ascunse. De multe ori barbatii-gemeni sunt perceputi ca ipocriti, inclusiv in viata sexuala si de cuplu, insa in realitate sunt doar neintelesi.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Gemeni, Fecioara, Scorpion

Zodii compatibile sexual: Berbec, Leu, Balanta, Sagetator, Varsator

Zodii incompatibile sexual: Taur, Rac, Capricorn, Pesti

Rac

Femeile: Sunt sensibile si le place stabilitatea in tot ce are legatura cu viata amoroasa. Odata ce i-ai castigat increderea, insa, femeia-rac va face orice pentru a te satisface din punct de vedere sexual.

Barbatii: Sunt atrasi de femeile foarte frumoase, au gusturi foarte sofisticate si sunt perceputi, de mult ori, ca fiind „pretentiosi”. In pat racii prefera sa fie profesori, sa conduca, sa dea indicatii si sa ofere rasplata sau mici pedepse cu tenta erotica.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Rac, Leu, Capricorn

Zodii compatibile sexual: Taur, Fecioara, Rac, Pesti

Zodii incompatibile sexual: Berbec, Gemeni, Balanta, Sagetator, Varsator

Leu

Femeile: Leoaicelor le place sa fie admirate, sa flirteze, sa incite. In viata sexuala sunt total imprevizibile, in special pentru ca se ghideaza intotdeauna dupa stare. Prefera sa fie dominate de partener, iar „sarcina” partenerilor este sa le admire corpul si frumusetea.

Barbatii: Ofera-i leului un compliment si iti va oferi in schimb o noapte de placere! Leilor le place sa domine in pat, iar daca partenerei ii place sa se lase condusa, pot face o pereche cu adevarat exploziva. Cel mai puternic stimul sexual pe care il poti oferi unui Leu este sa ii „gadili” vanitatea.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Rac, Fecioara, Scorpion, Varsator

Zodii compatibile sexual: Berbec, Gemeni, Leu, Balanta, Sagetator

Zodii incompatibile sexual: Capricon, Pesti, Taur

Fecioara

Femeile: Conservatoare si cu standarde foarte ridicate, nu e de mirare ca femeile din aceasta zodie raman, de multe ori, singure. Experienta sexuala cu o Fecioara, insa – daca se ajunge acolo - este cu totul diferita. Chiar daca nu vine cu „condimente” clasice, te va vraji cu timiditatea si prospetimea ei.

Barbatii: Dorinta de perfectiune a barbatilor-fecioara ii ghideaza si in viata sexuala. Adevarati cavaleri in pat, nativii acestei zodii nu se tem de femeile dominante, agresive sau zgomotoase, ci reusesc cumva sa incorporeze toate aceste „preferinte” sau calitati in actul sexual pus in scena de el.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Gemeni, Varsator

Zodii compatibile: Rac, Fecioara, Scorpion, Capricorn

Zodii incompatibile: Berbec, Taur, Leu, Balanta, Sagetator, Pesti

Balanta

Femeile: Desi adesea sunt foarte pretentioase si cu atitudine de diva, faptul ca sunt atat de sarmante te face sa treci cu vederea peste toate aceste mici „neajunsuri”. Asadar, daca ii satisfaci toate criteriile Balantei, vei avea parte de o noapte lunga de placeri nebanuite. Atentia la detalii si felul rafinat de a face dragoste sau sex sunt... memorabile.

Barbatii: Sunt foarte dornici sa isi satisfaca partenera, atata timp cat aceasta le explica ce anume o starneste. Sunt atrasi de tinutele frumoase si sunt foarte atenti la detalii, inclusiv in timpul actului sexual. Barbatii-balanta sunt foarte bine informati in privinta anatomiei femeii si vor folosi aceste cunostinte in folosul... amandorura.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Berbec, Taur, Balanta

Zodii compatibile sexual: Gemeni, Leu, Sagetator, Varsator

Zodii incompatibile sexual: Rac, Fecioara, Scorpion, Capricorn

Scorpion

Femeile: Considerate a fi cele mai sexi native ale zodiacului, Scorpioancele se dedica trup si suflet obtinerii placerii. Atentia la detalii, firea experimentala si entuziasta fac din nativele acestei zodii adevarate revelatii in pat.

Barbatii: Sunt poate cei mai pasionali nativi ai zodiacului, au o imaginatie fantastica si o abilitate extraordinara de a se concentra inspre obtinerea lucrurilor pe care si le doresc, inclusiv in pat. Din cauza ca sunt foarte entuziasti, adesea pot fi perceputi ca fiind usor agresivi in timpul actului sexual.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Berbec, Taur, Scorpion, Sagetator, Varsator

Zodii compatibile sexual: Rac, Fecioara, Capricorn, Pesti

Zodii incompatibile sexual: Gemeni, Leu, Balanta

Sagetator

Femeile: Sunt sincere, nu se tem sa isi asume riscuri si sa se manifeste exact asa cum simt. In timpul actului sexual, insa, pot fi destul de egoiste. Se vor juca, isi vor tachina partenerul, il vor aduce pe culmile placeri si apoi, brusc... se vor opri. Asadar, daca vrei sa ai o viata sexuala implinita alaturi de o femeie-sagetator, trebuie sa stii sa iti iei singur „obiectele placerii”.

Barbatii: Nativii acestei zodii considera ca sexul este doar o activitate distractiva, care nu trebuie sa fie luata prea in serios. Se simt bine alaturi de femei deschise la experimente sexuale. Sunt mai degraba recunoscuti pentru frecventa actelor sexuale decat pentru... lungimea lor.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Scorpion, Sagetator

Zodii compatibile sexual: Berbec, Gemeni, Leu, Balanta, Varsator

Zodii incompatibile sexual: Taur, Rac, Fecioara, Capricon, Pesti

Capricorn

Femeile: Au nevoie sa fie satisfacute in pat. Se excita usor si vor sa aiba parte de o anumita “frecventa” a actelor sexuale. Le place sa conduca si sa experimenteze, uneori socandu-si partenerul.

Barbatii: Sunt foarte senzuali si pasionali. Nu le place sa fie tachinati si urasc „teasing-ul” pentru ca nu au niciun pic de rabdare. Le plac femeile active in pat, sunt intuitivi si pot simti si anticipa nevoile partenerei.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Berbec, Rac, Balanta, Capricorn

Zodii compatibile sexual: Taur, Fecioara, Scorpion, Pesti

Zodii incompatibile sexual: Gemeni, Leu, Sagetator, Varsator

Varsator

Femeile: Sunt indecise si neconventionale, insa asta face parte din farmecul lor. Au nevoie de un partener care sa le faca sa se simta cu adevarat femei. Preludiul este foarte important pentru ele, insa odata ce s-au „incalzit” sunt gata sa exploreze orice.

Barbatii: La fel ca pentru femeile-varsator, preludiul este foarte important. Le place sa incerce mereu pozitii noi, sa aiba experiente sexuale „neobisnuite”, iar viata sexuala alaturi de un varsator nu este niciodata plictisitoare.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Leu, Scorpion, Pesti

Zodii compatibile sexual: Berbec, Gemeni, Balanta, Sagetator, Varsator

Zodii incompatibile sexual: Taur, Rac, Fecioara, Capricorn

Pesti

Femeile: Sunt foarte libere din punct de vedere sexual si deschise la orice propunere. Intuitive si sensibile, anticipeaza si vin in intampinarea nevoilor partenerilor. Iti va folosi toate fanteziile si te va duce pe culmile placerii reinterpretandu-le si transformandu-le conform propriei imaginatii sexuale.

Barbatii: Sunt imprevizibili si le este aproape imposibil sa ramana fideli. Sunt aventurosi din punct de vedere sexual si adesea sunt atrasi de experientele de tip sado-maso.

Zodii pentru flirt si aventuri de-o noapte: Balanta, Varsator, Pesti, Taur

Zodii compatibile sexual: Berbec, Rac, Scorpion, Capricorn

Zodii incompatibile sexual: Gemeni, Leu, Fecioara, Sagetator

Sursa: 121.ro