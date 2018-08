Zodiac chinezesc săptămânal 13-19 august 2018

Iata zodiac chinezesc pentru saptamana 13-19 august 2018 din Anul Chinezesc 2018 ce a inceput in februarie si care este guvernat de Cainele de Pamant.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata care este cel mai important mesaj pentru zodia ta pentru saptamana 13-19 august 2018, conform intelepciunii chinezesti.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Alege cu atentie in ce te implici in aceasta saptamana. Ai destule pe cap la munca, cu casa si cu familia. Toate acestea iti solicita atentia. Peste saptamana, oamenii speciali din viata ta iti vor solicita atentie sporita in relatie cu ei. Ghideaza-i dar nu incerca sa ii faci sa simta ca au ales ceva gresit. Lasa-ti arajamentele de week-end flexibile si vei beneficia de maxim din el.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

O vizita neasteptata sau vesti incantatoare iti vor lumina saptamana. De asemenea, energiile astrale care se agita acum iti vor usura drumul inainte in cariera. Este o idee buna sa iei in calcul studii suplimentare, chiar daca este vorba doar de un curs scurt. Weekendul iti stimuleaza imaginatia si iti creste starea de spirit.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Aceasta este o saptamana buna ca sa te organizezi si sa sortezi toate acele sarcini enervante pe care le-ai mai amanat. De asemenea, trebuie sa te gandesti la ce vrei si pe cine vrei in viata ta si ce nu vrei. Este posibil ca unii oameni din preajma ta sa nu contribuie in nici un fel. Energiile domestice ale pamantului iti sugereaza un week-end concentrat in jurul familiei.

