Zodiac chinezesc LUNA MAI 2019. Ce aduc NOU energiile interpretate de înțelepciunea chinezească?

Zodiacul chinezesc pentru luna MAI 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant, ofera fiecarei zodii chinezesti mesaje intelepte, cu talc si semnificatii folositoare. Exista auspicii de energii pamantesti si ceresti ce influenteaza fiecare zodie chinezeasca, iar inteleptii ce le interpreteaza ne ofera sfaturi pretioase si avertizari acolo unde este cazul.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA MAI 2019:

Zodiac chinezesc LUNA MAI 2019 Sobolan

Daca doresti sa primesti sustinerea de care ai nevoie, fie ca e vorba in familie sau la munca, va fi nevoie sa fii mai convingator. Exprima-ti pasiunea si totul va fi bine. Sobolanii care se gandesc sa studieze in plus pentru distractia lor sau chiar sa isi schimbe viata radical ar trebui sa mearga tot inainte cu aceste planuri pentru ca energiile celeste sunt cu ei. In a doua parte a lunii, planurile de vacante si calatoriile vin in fata ca si prioritate. Un sfat : fii atent la nevoile oamenilor foarte dragi tie. O mana de ajutor la momentul potrivit e mereu binevenita.

Zodiac chinezesc LUNA MAI 2019 Bivol

Asculta ce au oamenii de spus si poti aduna unele informatii fascinante si eventual folositoare. Bivolii care sunt oameni de afaceri si cu cariere acum trebuie sa isi intareasca conexiunile cu oamenii si sa creeze o buna impresie asupra oricui ii ajuta sa progreseze. Daca te-ai gandit sa te implici in studii suplimentare de orice fel, acum este timpul sa organizezi aceasta activitate. Dupa mijlocul saptamanii, pot aparea unele intarzieri sau atitudini ciudate nenecesare dinspre unii colegi. Nu te lasa implicat in ele.

Zodiac chinezesc LUNA MAI 2019 Tigru

Marcheaza-ti terenul cu victorie in aceasta luna. Este timpul sa iti activezi planurile si sa iti exprimi obiectivele. Tigrii care se gandesc sa se mute au energii astrale de suport in spatele lor care ii ajuta sa le curete calea viitoare. La mijlocul lunii, ai nevoie de timp dedicat pentru familie si orice nevoi ar aparea pe acest plan. In afara de aceasta, va fi timp pentru iubire si romantism si un focus suplimentar pe care il poti dedica persoanei iubite. Daca esti un Tigru singur, este timpul sa incerci sa schimbi acest status.

