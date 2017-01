Zodia de care să NU te îndrăgosteşti. Îţi va face viaţa un COŞMAR!

Relatia poate supravietui doar daca amandoi depuneti eforturi ca sa va cunoasteti.

Berbec



Zodia de evitat: Fecioara



DE CE? Nativii din Fecioara sunt organizati, metodici si minutiosi. Nu ti se pare ca toate astea intra in contradictie cu spontaneitatea ta legendara? Aveti maniere diferite de a vedea si de a face lucrurile. Contrastele se atrag, se spune, dar aveti temperamente foarte diferite, care vor declansa din start conflicte tumultuoase.



Daca esti indragostita de un barbat din Fecioara



Trebuie sa depui eforturi de schimbare si sa faci mai multe compromisuri decat iti place in mod normal. Dar alaturi de un barbat din aceasta zodie vei deveni mai puternica si ai mai multe sanse sa-ti realizezi visurile.



Taur



Zodia de evitat: Sagetator



Sagetatorul poseda o dorinta de libertate absoluta, de aici preferinta lui pentru calatorii si activitati precum deltaplanul, parasutismul, raftingul. Tie, in schimb, iti plac tabieturile, chestiile fixe, bine stabilite, si preferi sa stai in casa la un film si o masa buna.



Daca esti indragostita de un barbat din Sagetator



Nu trebuie sa te lasi coplesita de nevoia lui de libertate. Sagetatorul este un semn flexibil si, daca ii castigi dragostea, va fi dispus sa faca mai multe compromisuri pentru binele relatiei decat tine.



Gemeni



Zodia de evitat: Scorpion



Scorpionul este inteligent si energic, dar posesiv, ceea ce iti poate ameninta atat de adorata libertate personala. Flirturile tale ocazionale o sa-l deranjeze la maxim.



Daca esti indragostita de un barbat din Scorpion



O relatie bazata doar pe atractie fizica nu prea poate functiona, dar s-au mai vazut cazuri… Gandeste-te la felul lui pasional de a fi cand ai nevoie de un motiv care sa te convinga sa investesti in continuare in aceasta relatie. Intotdeauna, un Scorpion o sa te fascineze mai mult ca oricine.



