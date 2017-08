ZMEURA NEAGRĂ. Fructul-minune care previne cancerul, ajuns de curând în România, din Rusia

Zmeura neagră este una dintre cele mai nou apariții pe piața fructelor de pădure cultivate în România, scrie agrointel.ro.

După ce deja zmeura roșie și chiar și cea galbenă și-au câștigat un loc binemeritat în plantații, acum cultivatorii își îndreaptă atenția către zmeura neagră, pentru care tehnologia de cultivare nu presupune lucrări suplimentare, însă prețul per kilogram este mai ridicat.

Ioan Zăman, de 58 de ani, din Târgu Mureș este un cultivator care s-a ”aventurat” să parieze în grădina de lângă casă pe zmeură neagră. Acesta a povestit despre arbustul inedit pe care îl are, dar a oferit și sfaturi pentru cei care se gândesc să înființeze o astfel de cultură!

Deși suprafața pe care a cultivat zmeură neagră nu este una mare, iar pentru el grădina pe care o are reprezintă un hobby, Ioan Zăman testează diferite culturi pentru a analiza valoarea lor.

„Nu am pe o suprafață mare, nu sunt un cultivator valoros, în sensul că am multe hectare, am doar pe un rând pus. Am pus experimental, ca hobby. Pun din pasine și mur, zmeură, tot ce apare nou. Îmi place să introduc noi soiuri în producție ca să mă conving de valoarea culturii respective. Arbuștii fructiferi m-au atras. Sunt mulțumit de această specie nouă, zmeura neagră, dar se pare că moldovenii au achiziționat-o primii. Se trage din Rusia, ei au de mult timp această cultură, cu toate că e un soi american. Se pare această zmeură a ajuns în Rusia și abia apoi după în țările învecinate”, a declarat Ioan Zăman.

Zmeura neagră diferă total față de cea clasică prin gust, mărimea fructelor, forma, felul cum fructifică și aromă. ”Zmeura nu prea are țepi, doar un fel de perișori, care nu te înțeapă. Asta are chiar spini. Fructele sunt mult mai multe, puțin mai mici, de formă sferică în general. Există și zmeură normală cu formă sferică, dar cele mai multe au formă ușor alungită. La zmeură, în general, perioada de coacere se întinde pe o durată ceva mai mare. La zmeura neagră în două săptămâni s-a dus recolta. În rest, corzile și modul de tăiere se aseamănă mai mult cu murul decât cu zmeura. Drajonează destul de puternic, se poate înmulți foarte ușor, înrădăcinând vârfurile plantei, deoarece crește lungă, ajunge până sus, la spalier, și de acolo atârnă și vârful tot crește până ajunge pe pământ. Dacă nu ești atent, vârful, când atinge solul, emite rădăcini, care intră în pământ și în anul următor ai o nouă plantă. Și murul se înmulțeste ușor, tot așa. Deci ca plantă se aseamănă mai mult cu murul decât cu zmeura”, a declarat Ioan Zăman.

Conform cercetătorilor de la Universitatea de Stat din Oregon, Departamentul de ştiinţă şi Tehnologii Alimentare, zmeura neagră fucte conţin aproape de trei ori mai mulţi antioxidanti decât murele şi de şase ori mai mulţi antioxidanţi decât zmeura roşie. Fructele sunt bogate în acid elagic, cu efect anticancerigen, antiviral şi antibacterian.

