Ziua Pi. 11 curiozitati despre un numar care a zguduit istoria stiintei

Ziua Pi se sarbatoreste in fiecare an, incepand din 2009, in data de 2.14 tocmai pentru ca cifrele datei formeaza numarul Pi. Dar in afara de 2.14, mai sunt o gramada de lucruri interesante de stiut despre Pi.

Ziua Pi aduce in atentia tuturor cea mai veche constanta matematica. Nu exista om care sa fi trecut prin scoala si sa nu stie ca Pi este 2.14. Constanta matematica a fascinat sute de ani la rand oamenii de stiinta si a starnit dezbateri intense dar si descoperiri pe masura.

In Ziua Pi, drept omagiu, aducem cateva informatii importante despre aceasta constanta si despre importanta ei.

Ziua Pi – Lucruri mai putin stiute despre Pi

Pi este o constanta matematica a carei valoare este egala cu raportul dintre circumferinta si diametrul oricarui cerc intr-un spatiu euclidian, sau cu raportul dintre aria unui cerc si patratul razei sale

Ziua Pi se sarbatoreste in foarte multe centre universitare din lume prin consumul de placinte de fructe, deoarece numele Pi suna la fel in engleza precum cuvantul PIE(placinta).

Pi este una dintre cele mai importante constante matematice, fiind continuta in multe formule de matematica, fizica, inginerie. Numarul pi este numar irational a carui valoare este egala in varianta scurta cu 3.14, iar in varianta lunga avant trilioane de zecimale care inca se mai descopera.

Ziua Pi a fost adoptata oficial de Camera Reprezentantilor din Statele Unite in anul 2009, desi ea se sarbatoreste inca din anii 80 in anumite medii.

Pi vine de la litera greceasca pi care e prima litera a cuvintelor grecesti perifereia, care inseamna periferie, si perimetros, care inseamna perimetru. Numarul Pi este circumferinta supra diametru.

Ziua Pi nu este doar o simpla sarbatoare, ea coincide si cu ziua de nastere a lui ALbert Einstein, astfel ca e o zi cu totul speciala printre matematicieni, oameni de stiinta, studentii din marile centre universitare.

Pi se mai numeste si constanta lui Arhimede deoarece el a fost primul care a incercat sa calculeze valoarea lui pi cu exactitate si a observat ca aceasta marime poate fi limitata superior si inferior.

Ziua Pi a devenit din acest an cu atat mai importanta pentru mediul de cercetare si stiintific cu cat in data de 14 martie a murit si unul dintre cei mai renumiti oameni de stiinta din toate timpurile Stephen Hawking.

Pi este un numar cu trilioane de zecimale, iar oamenii se intrec de multa vreme in a retine cat mai multe dintre acestea. Ultimul record inregistrat la memorarea cifrelor lui pi este de 67890 de cifre si e detinut de un student chinez de 24 de ani caruia i-a luat 24 de ore si 4 minute sa recite fara greseala.

Ziua Pi este sarbatorita astazi de google cu un doodle animat

Pi poate fi retinut prin diferite moduri. Unul dintre acestea se numeste folosirea unei pieme. Piema reprezinta o poezie ce are fiecare cuvant cu lungimea numarului pe care il reprezinta din Pi. De exemplu, in limba romana piema poate fi: ‘asa e usor a scrie renumitul si utilul numar’