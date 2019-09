Ziua Pasionaților de Utilaje sau 5 moduri de a-ți dezvolta afacerea (P)

Imaginați-vă un eveniment care vă aduce profit, care vă ajută să vă dezvoltați afacerea și care vine la pachet cu plus valoare. Știu, ați mai auzit această sintagmă și vi s-au mai făcut aceste promisiuni, însă, de data aceasta, lucrurile stau altfel. Imaginați-vă că, prin simpla participare la o activitate specifică lumii utilajelor, plecați mai bogați. Mai bogați în informație și cu un pachet nou de soluții în domeniu. Veniți cu sete de cunoaștere și plecați cu un bagaj complet de cunoștințe, care vă vor ajuta să înfrângeți concurența. Și asta nu este tot!

Compania UTILBEN a gândit și planificat un eveniment pentru toți antreprenorii, constructorii și fermierii, pentru toți fanii echipamentelor performante care ne fac munca și viața mai ușoare, un eveniment dedicat cunoscătorilor și tehnicienilor. În 12 septembrie, Ziua Pasionaților de Utilaje reunește toate aceste aspecte și chiar mai mult. UTILBEN organizează un forum de discuții cu specialiști în domeniu, o licitație de utilaje cu prețul de pornire zero și oferă posibilitatea de a testa cele mai noi echipamente și oportunitatea de a discuta față în față cu producători și furnizori de renume. Mai mult, cei prezenți la ZPU vor beneficia de discount-uri speciale, doar în ziua evenimentului.

Licitația UTILBEN, organizată în colaborare cu partenerul COLOSUS, este prima de acest fel din Europa. Prima vânzare publică ON Live pentru utilaje, ale căror prețuri pornesc de la zero, pentru cei care caută un tractor sau poate un mini-excavator. Și, pentru că suntem în secolul tehnologiei, participanții se vor înscrie pe site-ul www.zpu.utilben.ro și vor licita cu ajutorul smartphone-ului personal, în ziua de joi, 12 septembrie. În plus, acest sistem inovator permite participarea la vânzarea publică de utilaje fără ca prezența la eveniment să fie obligatorie. Ineditul licitației este posibilitatea de a cumpăra un kilometru din faimosul traseu turistic Via Transilvanica. Pe lângă implicarea socială și notorietatea care vin la pachet cu această investiție, câștigătorul va putea amenaja cum crede de cuviință sectorul de drum pe care însuși regele Carol I l-a bătut la pas. Așadar, veți avea șansa de a face istorie!

Ziua Pasionaților de Utilaje este locul de întâlnire al producătorilor și furnizorilor de echipamente, atașamente și accesorii, reprezentanți service și manageri din domenii conexe. Printre invitații speciali, se numără Rick Albin, fondatorul licitațiilor Caterpillar în SUA, Marius Maier, managing partner la CMC Group – firmă de asigurări care are capital 100% românesc –, și Andrei Spătaru, fondatorul IBC Focus – companie lider de piață în monitorizarea proiectelor de construcții. Temele de discuție sunt viitorul industriei de profil, strategii și tehnologii care duc spre eficientizare, precum și utilaje și echipamente de ultimă generație. În plus, pe lista invitaților, se află specialiști în domeniu și lideri consacrați, care vă vor împărtăși experiența lor și vă vor dezvălui secretele succesului.

Ziua Pasionaților de Utilaje reprezintă oportunitatea ideală de a vedea cele mai performante echipamente la lucru. Pe lângă expozițiile de utilaje și atașamente, doritorii le vor putea testa personal. Operatorii noștri vor monta și folosi o varietate de atașamente și accesorii pe utilaje, astfel încât să aveți imaginea completă a dotării perfecte pentru nevoile dumneavoastră. Totodată, veți asista la demonstrații de virtuozitate ale echipamentelor și ale specialiștilor care le vor manevra. Un adevărat show al giganților, o expunere a calităților și versatilității utilajelor!

12 septembrie este ziua în care fiecare participant la Ziua Pasionaților de Utilaje va beneficia de oferte speciale, în adevăratul sens al expresiei. Veți avea oportunitatea să achiziționați echipamente, atașamente și accesorii, direct de la producători. Prin simpla înscriere la ZPU, veți avea acces la ofertele anului în materie de utilaje performante și veți putea achiziționa echipamente la prețuri speciale, doar în ziua evenimentului. Astfel, aveți garanția că doar la sediul UTILBEN veți găsit utilajul pe care vi-l doriți, la cel mai bun preț de pe piață!

Ziua Pasionaților de Utilaje coincide cu momentul introducerii leasing-ului operațional în oferta UTILBEN. Această modalitate de achiziție a unui echipament este special gândită pentru constructorii și fermierii care vor să folosească un utilaj timp de 3 ani, la costuri minime. Leasing-ul operațional funcționează ca o chirie, 100% deductibilă pentru cumpărător! După perioada contractuală de 3 ani, instituția financiară nebancară care a finanțat achiziția își recuperează echipamentul, iar dumneavoastră v-ați făcut treaba, fără cheltuielile și stresul reprezentate de o achiziție propriu-zisă. În plus, leasing-ul operațional nu blochează cash flow-ul companiei dumneavoastră, pentru că nu necesită plata unui avans pentru utilaj. Dar sunt și alte avantaje, pe care le veți descoperi la ZPU.

Ziua Pasionaților de Utilaje. Un eveniment special creat pentru proprietarii sau cei care își doresc echipamente performante, manageri și antreprenori în domeniu, constructori și fermieri, specialiști și tehnicieni. Locul perfect unde oricine își poate găsi produsul dorit, la prețul potrivit! Vă invităm în 12 septembrie, la sediul UTILBEN din Cluj-Napoca, pentru o zi de neuitat, o zi a utilajelor fiabile!

Înscrierile se fac pe https://zpu.utilben.ro