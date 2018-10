Ziua Internationala a Profesorului 2018: Dreptul la Educaţie

Ziua Internationala a Profesorului

Ziua Internationala a Profesorului 2018 este sărbătorită 5 octombrie. „Dreptul la educație înseamnă dreptul la un profesor calificat”

Ziua Internationala a Profesorului 2018: Înființată în 1994, Ziua Internațională a Profesorilor comemorează recomandarea UNESCO din 1966 privind statutul profesorilor. Această recomandare descrie standardele referitoare la politica de personal educațional, recrutarea și formarea inițială, precum și educația continuă a cadrelor didactice, angajarea lor și condițiile de muncă.

Ziua Mondială a Profesorilor își propune să se concentreze pe „aprecierea, evaluarea și îmbunătățirea educatorilor din lume” și să ofere o oportunitate de a lua în considerare aspecte legate de profesori și de predare.

Ziua Internationala a Profesorului 2018: Pentru anul 2018, UNESCO a adoptat tema: „Dreptul la educație înseamnă dreptul la un profesor calificat”. Acesta comemorează aniversarea a 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) și reamintește că dreptul la educația nu poate fi realizată fără profesori instruiți și calificați.

Google sărbătoreşte Ziua Internațională a Profesorilor printr-un doodle special.

Ziua Internationala a Profesorului 2018: Judeţele în care elevii nu merg la şcoală

De Ziua Mondială a Educaţiei, în data de 5 octombrie, elevii din Capitală nu vor învăţa, anunţă ISMB, precizând că pe 8 octombrie, unităţile de învăţământ în care vor fi secţiile de votare pentru Referendum vor decide şi dacă vor fi modificate sau nu cursurile, pentru a amenaja sălile.

Vineri, 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educaţiei este zi liberă în Bucureşti pentru elevi, prin contractul colectiv de muncă unic încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ.

Ziua Internationala a Profesorului 2018 “În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă unic (...) încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ (...) unităţile de învăţământ vor marca prin activităţi specifice ziua de 5 octombrie - Ziua Educaţiei şi ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului. (...) În Municipiul Bucureşti, prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul inspectoratelor şcolare, în cadrul comisiilor paritare, ziua de 5 Octombrie a fost declarată nelucrătoare”, se arată în contractul încheiat între MEN şi federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ.

De asemenea, unităţile de învăţământ în care vor fi instalate secţii de votare pentru Referendumul din 7 octombrie ar putea să-şi modifice programul în ziua de luni, 8 octombrie, pentru a pregăti sălile pentru cursuri.

Potrivit aceluiaşi contract încheiat între MEN şi federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, elevii din Bucureşti au liber în zilele: 1 şi 2 ianuarie; prima, a doua şi a treia zi de Paşti; 1 Mai; prima şi a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului; 5 octombrie - Ziua Mondială a Educaţie; 30 Noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotirorul României; 1 Decembrie; 25, 26 şi 27 Decembrie - Naşterea Domnului.

Ziua Internationala a Profesorului 2018: "Cadou neaşteptat" pentru profesorii români

În baza Ordinului Ministrului Educației nr. 4884/2018, inspectoratele şcolare au trecut la tăierea a peste 4.000 de posturi, majoritatea fiind deja ocupate odată cu începerea anului şcolar. Este vorba atât de personal didactic de predare, cât şi de personal didactic auxiliar şi nedidactic. În județul Mureș, spre exemplu, vor fi desființate 104 posturi, scrie Realitateademures.net.

Contactat în această dimineață de realitateademures.net, Inspectorul Școlar General al județului Mureș, prof. Ioan Macarie a confirmat informația: “Cifra de 104 înseamnă fie posturi neocupate, care urmează a fi desființate, fie concedieri ale personalului didactic sau nedidactic și auxiliar, eventual prin comasarea unor școli. Suntem în faza de centralizare a datelor primite de la unitățile de învățământ și vom decide zilele viitoare la ce soluții vom apela. Cert este că va trebui să ne încadrăm in cifra maximă de 8.512 posturi aprobate pentru județul Mureș”, a declarat Ioan Macarie.

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” i-a cerut premierului să blocheze ordinul Ministerului Educației altfel, în caz contrar, sindicaliștii vor da în judecată ministerul.

“În condiţiile în care doamna prim-ministru nu va lua măsuri pentru blocarea aplicării ordinului, Federaţia Sindicatelor din Educaţie «Spiru Haret» va acţiona în judecată MEN pentru anularea acestuia. De asemenea, FSE «Spiru Haret» va asigura asistenţă juridică tuturor colegilor care ar urma să fie disponibilizaţi”, a declarat Marius Nistor, preşedinte FSE „Spiru Haret”.

Potrivit sursei citate, FSE „Spiru Haret” a atenţionat încă de luna trecută că fondurile alocate pentru plata salariilor în sistemul de învăţământ preuniversitar nu ajung până la sfârşitul acestui an, iar MEN încearcă, prin diverse metode – mai mult sau mai puţin legale – şi prin presiuni asupra inspectorilor şcolari generali şi directorilor, să facă economii.

Ziua Internationala a Profesorului 2018: FOTO: adresa trimisă de Inspectoratul Școlar Județean Mureș directorilor unităților școlare de învățământ preuniversitar de stat

Mesajul președintelui FSLI, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației – 5 octombrie 2018

“În anul Centenarului, am rămas cu restanţe în faţa Educaţiei”

Educaţia înseamnă evoluţie. Educaţia însemnă valori. Educaţia înseamnă speranţa într-un viitor pe care cu greu îl putem descifra în vremuri tulburi. Educaţia înseamnă să vrei, să faci, să dai mai departe.

În anul Centenarului Marii Uniri, un an cu o însemnătate puternică pentru ceea ce înseamnă construcţia statului modern, educaţia trebuie să urce pe podiumul priorităţilor care au stat la baza constituirii României. Cei care au transformat idealul într-o luptă a unei întregi naţiuni au fost intelectualii şi elitele societăţii româneşti. Fără ei, 1 decembrie 1918 nu ar fi fost în acelaşi context şi, mai ales, nu ar fi oferit acelaşi rezultat: cel al uniunii!

Ziua Internationala a Profesorului 2018:În anul 2018, statul modern a căpătat alte valenţe, iar educaţia nu doar că nu mai reprezintă o prioritate naţională, ci este “atacată” prin seria măsurilor distructive. O simplă radiografie a sistemului de învăţământ ne arată că “şcoala românească” a rămas doar un simbol. Investiţii scăzute, salarii complet nemotivante pentru cadrele didactice,ceea ce face ca România să fie singura țară din Uniunea Europeană unde există cadre didactice fără studii de specialitate, unităţi de învăţământ din care lipsesc internetul, calculatoarele sau metodele moderne de predare, elevi direcţionaţi greşit de programe şcolare învechite şi neadaptate cerinţelor de pe piaţa muncii, clase suprapopulate în care accentul este pus pe cantitatea şi nu pe calitatea actului educaţional, o subfinanţare cronică menţinută an de an. Cea mai recentă măsură a unui ministru al Educaţiei a fost reducerea a peste 4.600 de posturi din unităţile de învăţământ, în codiţiile în care sistemul are un deficit foarte mare de personal didactic auxiliar și nedidactic. În consecinţă, nu putem spune decât că, în anul Centenarului, am rămas cu restanţe în faţa Educaţiei. Avem atât de multe de recuperat, încât prin lipsa implicării sau prin aplicarea unor politici greşite, ne vom confrunta, în curând cu un sistem bolnav, care nu mai poate fi ajutat. Cei care au de pierdut nu sunt doar colegii noştri, ci mai ales elevii.

După 100 de ani am putea să începem să învăţăm lecţia, cea a responsabilităţii sociale, în care interesul binelui comun trebuie să primeze. Dar pentru asta avem nevoie de unitate şi de forţa solidarităţii. Cel mai bun parteneriat care poate pune pe picioare un sistem aflat în mare suferinţă, este cel între cadrele didactice, părinţi şi copii.

Ziua Internationala a Profesorului 2018: De Ziua Internaţională a Educaţiei apelul federaţiei noastre merge chiar către aceşti parteneri reali: împreună putem aduce schimbarea în bine. Altfel, vom intra în rotativa păguboasă a guvernărilor care au avut doar scopul de a profita de oamenii care le-au oferit încrederea.

În anul 2018 trebuie să ne reamintim ce înseamnă de fapt educaţia: şansa unei societăţi de a evolua, calea către prosperitate şi dezvoltare economică, ieşirea din sărăcie, accesul la un nivel crescut de informaţii şi, mai presus de orice, construirea unui mecanism prin care nu mai poţi fi devalorizat, pentru că un om educat, este un om puternic, iar o ţară care se uită spre educaţie şi investeşte în ea, e o ţară care are un viitor"