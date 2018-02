ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR: Dragobete vs. Valentine's Day: Ce ar trebui să sărbătorească românii?

ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR 2018. Valentine's Day este o sărbătoare de import, după cum o arată şi numele său. Alături de Halloween, Ziua Îndrăgostiţilor a intrat în rutina anuală a românilor, care îşi dăruiesc inimioare, trandafiri şi îşi trimit felicitări cu tradiţionala întrebare "Would you be my Valentine?". Care ar trebui însă să fie ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR pentru români?