Ziua în care Bucureştiul s-a trezit sub 5 metri de ZĂPADĂ. Cea mai grea iarnă din istorie

În dimineaţa zilei de 3 februarie 1954, bucureştenii s-au trezit prizonieri în propriile case. Locuitorii Capitalei au avut atunci parte de cea mai grea iarnă din istorie, zăpada ajungând şi la 5 metri înălţime.

Locuitorii Capitalei au avut atunci parte de cea mai grea iarnă din istorie, zăpada ajungând şi la 5 metri înălţime. - See more at: https://www.realitatea.net/foto-cum-a-aratat-cea-mai-grea-iarna-din-istoria-bucurestiului-zapada-a-atins-5-metri-inaltime_1867691.html#sthash.1bRp859C.dpuf