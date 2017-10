Ziua de 26 octombrie este cea mai fericită din 2017. Ce spune un astrolog despre această dată

Astrologul Daniela Simulescu explică de ce ziua de 26 octombrie este considerată cea mai fericită zi din 2017.

Soarele va face conjuncție cu Jupiter (în Scorpion, la gradul 03). Poziția Soarelui arată zodia în care ne naștem. Imaginează-ți că în sistemul solar este un ceas cu 12 “ore(“zodii), iar Soarele este în vârful acului principal. Dacă în ziua când te-ai născut, Soarele se mișcă într-o “oră”, atunci aceea îți este zodie.

Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul nostru Solar, considerată “Marele benefic”. Atrage șanse, oportunități, expansiune. Boabele de porumb au nevoie de ceva să devină floricele. Jupiter este acel ceva din punct de vedere astrologic. Jupiter este Zeus, zeul zeilor.



Dacă Soarele stă o luna într-o “oră” a ceasului ceresc, Jupiter stă un an acolo. Și gândește-te că se întâlnesc o singură data pe an la același grad, în aceeași zodie. Cu alte cuvinte avem o conjuncție astrala rară care aduce ușurare, bucurie, optimism, curaj, îndrăzneală, speranța, expansiune.



Și ca să vă faceți o idee despre ce se întâmplă când Jupiter ajunge la același grad cu Soarele, va voi detalia două aspecte.



1) Cei care se nasc cu acest aspect sunt oameni norocoși, cu multe oportunități care le bat la ușă în timpul vieții, sunt optimiști din cale afară, generoși și pozitivi, cu simț justițiar, dornici de studiu și multe călătorii. Sunt aceia cărora orice le-ai face cad tot timpul în picioare.



O să vă dau doar câteva exemple: Adele, Kanye West, Robbie Williams, Etta James.



2) Când peste Soarele tău trece Jupiter în Tranzit (Ex. ești berbec la gradul 10 și într-o anumită zi, Jupiter este în Berbec la gradul 10), ai o perioadă plină de șansă, bucurie de viață, marcată de o stare de bine, de creștere personală, de întâlniri benefice. Cei din jur sunt generoși cu ține, urmând că și tu să oferi la rândul tău celorlalți. În orice stadiu al vieții ai fi, acest tranzit îți poate aduce ușurare sau bucurie.



Anul acesta, întâlnirea celor doi aștri se va petrece în semnul Scorpionului. Și când vorbim de energia acestuia, aducem în discuție sexul, moartea, răzbunarea, magnetismul, controlul, misterele, secretele, resursele altora, regenerarea fizică și sufletească, pasiunile, obsesiile, gelozia. Toate acestea vor cunoaște un boost, în funcție de hartă personală.



Atenție! Ziua de 26 octombrie nu este aceea în care veți câștiga sumă cea mare la loto, nu veți deveni toți Bill Gates sau Steve Jobs, nu vă veți căsătoriți cu partenerul mult dorit, ci este acea zi cu mici bucurii. Și ce este și mai important: nu le așteptați de la alții. Încercați să vi le procurați, fiecare cum poate. Cu siguranță veți găsi resursele interioare.

